Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
4'
Álvaro García
Rayo Vallecano
90+7'
Peque Fernández(pen)
Sevilla
Thẻ phạt
67'
Álvaro García
Rayo Vallecano
Đồ thị diễn biến
SevillaHT 45'Rayo Vallecano
Thống kê trận đấu
SevillaThống kêRayo Vallecano
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Peque Fernández
Sevilla
1 bàn
Jon Guridi
Sevilla
1 bàn
Álvaro García
Rayo Vallecano
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sevilla
6.99
Miguel Ángel Sierra OrtegaMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Rayo Vallecano
Sơ đồ 4-2-3-1
30
Miguel Ángel Sierra Ortega
Dự bị
Sevilla
3 Julio Díaz5 Andrés Castrín9 Robbie Ure10 Peque Fernández11 Rubén Vargas13 Fran González21 Chidera Ejuke22 José Ángel Carmona28 Manu Bueno
Rayo Vallecano
1 Dani Cárdenas4 Pedro Díaz9 Alemão10 Sergio Camello21 Fran Pérez22 Pelayo Fernández26 Marco de las Sias27 Sergio José Lozano Martínez31 Marco Román
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: Álvaro García lập công cho Rayo Vallecano
Phút 52: Jon Guridi ghi bàn trên chấm phạt đền cho Sevilla
Phút 88: Kike Salas (Sevilla) nhận thẻ đỏ, Sevilla phải chơi thiếu người
Phút 97: Peque Fernández ghi bàn trên chấm phạt đền cho Sevilla
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Sevilla · 2 thắng2 hòaRayo Vallecano · 0 thắng
09/03/2026
Sevilla
1 - 1
Rayo Vallecano
Hòa
28/09/2025
Rayo Vallecano
0 - 1
Sevilla
SEV
01/03/2025
Rayo Vallecano
1 - 1
Sevilla
Hòa
24/11/2024
Sevilla
1 - 0
Rayo Vallecano
SEV
Phong độ & thống kê mùa giải
Sevilla
5 trận gần nhất
TBBTT
Rayo Vallecano
5 trận gần nhất
BBTTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Deportivo Alavés
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|2
|Sevilla
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|FC Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|18
|Racing Santander
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Rayo Vallecano
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|20
|Getafe
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
Kiến tạo hàng đầu
1Mariano DíazDeportivo Alavés2 kiến tạo
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)