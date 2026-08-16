Thống kê trận đấu Sevilla 2-1 Rayo Vallecano: Sevilla ngược dòng ngoạn mục

Sevilla đã ngược dòng đánh bại Rayo Vallecano 2-1. Robbie Ure là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.99. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.