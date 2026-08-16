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    Thống kê trận đấu Sevilla 2-1 Rayo Vallecano: Sevilla ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn16/08/2026 04:47

    Sevilla đã ngược dòng đánh bại Rayo Vallecano 2-1. Robbie Ure là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.99. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    4'
    Álvaro García
    Rayo Vallecano
    52'
    Jon Guridi(pen)
    Sevilla
    90+7'
    Peque Fernández(pen)
    Sevilla
    Thẻ phạt
    45+3'
    Isaac Romero
    Sevilla
    60'
    Jon Guridi
    Sevilla
    67'
    Álvaro García
    Rayo Vallecano
    75'
    Unai López
    Rayo Vallecano
    76'
    Fran Pérez
    Rayo Vallecano
    81'
    Gabriel Suazo 
    Sevilla
    88'
    Kike Salas
    Sevilla
    90+12'
    Lucien Agoumé
    Sevilla
    90+12'
    Alemão
    Rayo Vallecano
    Đồ thị diễn biến
    SevillaHT 45'Rayo Vallecano

    Thống kê trận đấu

    SevillaThống kêRayo Vallecano
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    13
    Dứt điểm
    6
    4
    Trúng đích
    3
    1
    Phạt góc
    2
    18
    Phạm lỗi
    18
    1
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Peque Fernández
    Peque Fernández
    Sevilla
    1 bàn
    Jon Guridi
    Jon Guridi
    Sevilla
    1 bàn
    Álvaro García
    Álvaro García
    Rayo Vallecano
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sevilla
    6.99
    Robbie UreMOTM
    6.99
    Miguel Ángel Sierra OrtegaMOTM
    6.95
    Peque Fernández1 bàn
    6.95
    Jon Guridi1 bàn
    6.9
    Juan Iglesias
    6.76
    Lucien Agoumé
    6.73
    Nico Guillén
    6.63
    Manu Bueno
    6.6
    Kike Salas
    6.58
    Gabriel Suazo
    6.57
    Isaac Romero
    6.56
    Odysseas Vlachodimos
    6.53
    Rubén Vargas
    6.5
    Oso
    6.39
    Chidera Ejuke
    6.18
    Arouna Sangante
    Rayo Vallecano
    6.98
    Florian Lejeune
    6.87
    Unai López
    6.74
    Pedro Díaz
    6.73
    Isi Palazón
    6.71
    Álvaro García1 bàn
    6.69
    Óscar Valentín
    6.48
    Sergio Camello
    6.47
    Augusto Batalla
    6.41
    Pathé Ciss
    6.41
    Fran Pérez
    6.4
    Andrei Rațiu
    6.29
    Jorge de Frutos
    6.28
    Alemão
    6.25
    Iván Balliu
    6.21
    Randy Nteka
    6.19
    Pelayo Fernández

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sevilla
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Rayo Vallecano
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Odysseas Vlachodimos
    2
    Juan Iglesias
    12
    Arouna Sangante
    4
    Kike Salas
    17
    Gabriel Suazo
    6
    Lucien Agoumé
    27
    Nico Guillén
    30
    Miguel Ángel Sierra Ortega
    18
    Jon Guridi
    19
    Oso
    16
    Isaac Romero
    13
    Augusto Batalla
    2
    Andrei Rațiu
    24
    Florian Lejeune
    6
    Pathé Ciss
    20
    Iván Balliu
    8
    Unai López
    23
    Óscar Valentín
    19
    Jorge de Frutos
    7
    Isi Palazón
    18
    Álvaro García
    11
    Randy Nteka
    Dự bị
    Sevilla
    3 Julio Díaz5 Andrés Castrín9 Robbie Ure10 Peque Fernández11 Rubén Vargas13 Fran González21 Chidera Ejuke22 José Ángel Carmona28 Manu Bueno
    Rayo Vallecano
    1 Dani Cárdenas4 Pedro Díaz9 Alemão10 Sergio Camello21 Fran Pérez22 Pelayo Fernández26 Marco de las Sias27 Sergio José Lozano Martínez31 Marco Román

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: Álvaro García lập công cho Rayo Vallecano
    Phút 52: Jon Guridi ghi bàn trên chấm phạt đền cho Sevilla
    Phút 88: Kike Salas (Sevilla) nhận thẻ đỏ, Sevilla phải chơi thiếu người
    Phút 97: Peque Fernández ghi bàn trên chấm phạt đền cho Sevilla

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Sevilla · 2 thắng2 hòaRayo Vallecano · 0 thắng
    09/03/2026
    Sevilla
    1 - 1
    Rayo Vallecano
    Hòa
    28/09/2025
    Rayo Vallecano
    0 - 1
    Sevilla
    SEV
    01/03/2025
    Rayo Vallecano
    1 - 1
    Sevilla
    Hòa
    24/11/2024
    Sevilla
    1 - 0
    Rayo Vallecano
    SEV

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sevilla
    5 trận gần nhất
    TBBTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Rayo Vallecano
    5 trận gần nhất
    BBTTH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Deportivo Alavés1100+33T
    2Sevilla1100+13T
    3FC Barcelona000000
    18Racing Santander000000
    19Rayo Vallecano1001-10B
    20Getafe1001-30B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Peque FernándezPeque FernándezSevilla2 bàn
    2Álvaro GarcíaÁlvaro GarcíaRayo Vallecano2 bàn
    3Jon GuridiJon GuridiSevilla2 bàn
    4Mariano DíazMariano DíazDeportivo Alavés1 bàn
    5Mikel RodriguezMikel RodriguezDeportivo Alavés1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Mariano DíazMariano DíazDeportivo Alavés2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Sevilla 2-1 Rayo Vallecano: Sevilla ngược dòng ngoạn mục
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