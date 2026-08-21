Thống kê trận đấu Shamrock Rovers 1-1 KuPS: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
49'
E. Stevens
Shamrock Rovers
85'
P. Parzyszek — kiến tạo C. Antwi
KuPS
Đồ thị diễn biến
Shamrock RoversHT 45'KuPS
Thống kê trận đấu
Shamrock RoversThống kêKuPS
Shamrock Rovers vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Shamrock Rovers
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Stephen Bradley
KuPS
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miika Nuutinen
Dự bị
Shamrock Rovers
41 Alex Noonan25 Lee Steacy27 Cory O'Sullivan17 Luke O'Regan11 Jake Mulraney14 Daniel Mandroiu19 Adam Brennan26 John O'Sullivan9 Aaron Greene
KuPS
37 Kasperi Silen12 Hemmo Riihimäki23 Arttu Lötjönen29 Akseli Puukko33 Taneli Hämäläinen30 Jorginho13 Niilo Kujasalo17 Arttu Heinonen14 Samuel Pasanen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 49: E. Stevens lập công cho Shamrock Rovers
Phút 85: P. Parzyszek lập công cho KuPS (kiến tạo: C. Antwi)
Phong độ & thống kê mùa giải
Shamrock Rovers
5 trận gần nhất
HBBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)