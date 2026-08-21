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    Thống kê trận đấu Shamrock Rovers 1-1 KuPS: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn21/08/2026 03:52

    Shamrock Rovers và KuPS chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    49'
    E. Stevens
    Shamrock Rovers
    85'
    P. Parzyszek — kiến tạo C. Antwi
    KuPS
    Thẻ phạt
    69'
    S. Touray
    KuPS
    90+3'
    T. Jyry
    KuPS
    Đồ thị diễn biến
    Shamrock RoversHT 45'KuPS

    Thống kê trận đấu

    Shamrock RoversThống kêKuPS
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    6
    Trúng đích
    2
    2
    Phạt góc
    3
    8
    Phạm lỗi
    20
    1
    Việt vị
    1
    Shamrock Rovers vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Shamrock Rovers
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Stephen Bradley
    KuPS
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miika Nuutinen
    1
    Ed McGinty
    5
    Lee Grace
    4
    Pico
    3
    Enda Stevens
    22
    Tunmise Sobowale
    7
    Dylan Watts
    8
    Matthew Healy
    29
    Jack Byrne
    24
    William Fitzgerald
    18
    Jonathan Afolabi
    10
    Graham Burke
    1
    Johannes Kreidl
    6
    Saku Savolainen
    28
    Brahima Magassa
    4
    Kasim Nuhu
    25
    Clinton Antwi
    10
    Valentín Gasc
    22
    Saikou Touray
    16
    Tommi Jyry
    8
    Petteri Pennanen
    24
    Bob Nii Armah
    11
    Jaime Moreno
    Dự bị
    Shamrock Rovers
    41 Alex Noonan25 Lee Steacy27 Cory O'Sullivan17 Luke O'Regan11 Jake Mulraney14 Daniel Mandroiu19 Adam Brennan26 John O'Sullivan9 Aaron Greene
    KuPS
    37 Kasperi Silen12 Hemmo Riihimäki23 Arttu Lötjönen29 Akseli Puukko33 Taneli Hämäläinen30 Jorginho13 Niilo Kujasalo17 Arttu Heinonen14 Samuel Pasanen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 49: E. Stevens lập công cho Shamrock Rovers
    Phút 85: P. Parzyszek lập công cho KuPS (kiến tạo: C. Antwi)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Shamrock Rovers
    5 trận gần nhất
    HBBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    KuPS
    5 trận gần nhất
    HTBHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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