Thống kê trận đấu Shamrock Rovers 1-1 KuPS: Hai đội chia điểm

Shamrock Rovers và KuPS chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.