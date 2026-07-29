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    Thống kê trận đấu Shamrock Rovers 2-1 Ararat-Armenia: Aaron Greene tỏa sáng, Shamrock Rovers giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn29/07/2026 03:58

    Shamrock Rovers vượt qua Ararat-Armenia với tỷ số 2-1. Aaron Greene là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.19. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    11'
    Matthew Healy — kiến tạo Aaron Greene
    Shamrock Rovers
    36'
    Aaron Greene — kiến tạo Jack Byrne
    Shamrock Rovers
    73'
    Sandro Lima — kiến tạo Carlos França
    Ararat-Armenia
    Thẻ phạt
    50'
    Junior Julio
    Ararat-Armenia
    58'
    Roberto Lopes 
    Shamrock Rovers
    81'
    Bruno Wilson
    Ararat-Armenia
    82'
    Carlos França
    Ararat-Armenia
    Đồ thị diễn biến
    Shamrock RoversHT 45'Ararat-Armenia

    Thống kê trận đấu

    Shamrock RoversThống kêArarat-Armenia
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    15
    Dứt điểm
    5
    7
    Trúng đích
    1
    7
    Phạt góc
    2
    9
    Phạm lỗi
    9
    4
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    5
    Shamrock Rovers kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Shamrock Rovers vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Aaron Greene
    Aaron Greene
    Shamrock Rovers
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Sandro Lima
    Sandro Lima
    Ararat-Armenia
    1 bàn
    Matthew Healy
    Matthew Healy
    Shamrock Rovers
    1 bàn
    Carlos França
    Carlos França
    Ararat-Armenia
    1 kiến tạo · điểm 6.56
    Jack Byrne
    Jack Byrne
    Shamrock Rovers
    1 kiến tạo · điểm 6.48

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Shamrock Rovers
    7.19
    Aaron GreeneMOTM1 bàn · 1 KT
    6.57
    Matthew Healy1 bàn
    6.5
    Enda Stevens
    6.5
    Daniel Mandroiu
    6.5
    Jonathan Afolabi
    6.5
    Naj Razi
    6.48
    Jack Byrne1 KT
    6.46
    Graham Burke
    6.37
    Dylan Watts
    6.37
    Jake Mulraney
    6.37
    Adam Brennan
    6.26
    Lee Grace
    6.26
    Tunmise Sobowale
    6.25
    Roberto Lopes
    6.12
    Ed McGinty
    Ararat-Armenia
    6.79
    Sandro Lima1 bàn
    6.56
    Carlos França1 KT
    6.5
    Michel Ayvazyan
    6.5
    Zhirayr Shaghoyan
    6.27
    Zidane Banjaqui
    6.27
    Maxence Carlier
    6.27
    Karen Muradyan
    6.27
    Artur Serobyan
    6.05
    Hugo Oliveira
    6.05
    Edgar Grigoryan
    6.05
    Alexandros Malis
    6.04
    Junior Julio
    6.04
    Bruno Wilson
    5.88
    João Bravim

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Shamrock Rovers
    Sơ đồ 3-5-2
    Ararat-Armenia
    Sơ đồ 3-4-3
    1
    Ed McGinty
    11
    Jake Mulraney
    4
    Roberto Lopes
    5
    Lee Grace
    22
    Tunmise Sobowale
    7
    Dylan Watts
    8
    Matthew Healy
    29
    Jack Byrne
    19
    Adam Brennan
    9
    Aaron Greene
    10
    Graham Burke
    98
    João Bravim
    3
    Junior Julio
    43
    Bruno Wilson
    47
    Alexandros Malis
    2
    Hugo Oliveira
    17
    Maxence Carlier
    19
    Karen Muradyan
    16
    Edgar Grigoryan
    77
    Artur Serobyan
    91
    Sandro Lima
    11
    Zidane Banjaqui
    Dự bị
    Shamrock Rovers
    2 Adam Matthews3 Enda Stevens14 Daniel Mandroiu17 Luke O'Regan18 Jonathan Afolabi26 John O'Sullivan27 Cory O'Sullivan28 Naj Razi31 Michael Noonan
    Ararat-Armenia
    1 Arman Nersesyan5 Luis Felipe6 Michel Ayvazyan7 Zhirayr Shaghoyan9 Arayik Eloyan14 Bruno Pereira20 Alwyn Tera25 Alioune Ndour90 Paul Ayongo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: Matthew Healy lập công cho Shamrock Rovers (kiến tạo: Aaron Greene)
    Phút 36: Aaron Greene lập công cho Shamrock Rovers (kiến tạo: Jack Byrne)
    Phút 73: Sandro Lima lập công cho Ararat-Armenia (kiến tạo: Carlos França)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Shamrock Rovers · 0 thắng0 hòaArarat-Armenia · 1 thắng
    21/07/2026
    Ararat-Armenia
    2 - 0
    Shamrock Rovers
    ARA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Shamrock Rovers
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    Ararat-Armenia
    5 trận gần nhất
    BTBTH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Shamrock Rovers 2-1 Ararat-Armenia: Aaron Greene tỏa sáng, Shamrock Rovers giành trọn 3 điểm
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