Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
11'
Matthew Healy — kiến tạo Aaron Greene
Shamrock Rovers
36'
Aaron Greene — kiến tạo Jack Byrne
Shamrock Rovers
73'
Sandro Lima — kiến tạo Carlos França
Ararat-Armenia
Thẻ phạt
50'
Junior Julio
Ararat-Armenia
58'
Roberto Lopes
Shamrock Rovers
81'
Bruno Wilson
Ararat-Armenia
82'
Carlos França
Ararat-Armenia
Đồ thị diễn biến
Shamrock RoversHT 45'Ararat-Armenia
Thống kê trận đấu
Shamrock RoversThống kêArarat-Armenia
Shamrock Rovers kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Shamrock Rovers vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Aaron Greene
Shamrock Rovers
1 bàn · 1 kiến tạo
Sandro Lima
Ararat-Armenia
1 bàn
Matthew Healy
Shamrock Rovers
1 bàn
Carlos França
Ararat-Armenia
1 kiến tạo · điểm 6.56
Jack Byrne
Shamrock Rovers
1 kiến tạo · điểm 6.48
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Shamrock Rovers
7.19
Aaron GreeneMOTM1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Shamrock Rovers
Sơ đồ 3-5-2
Ararat-Armenia
Sơ đồ 3-4-3
Dự bị
Shamrock Rovers
2 Adam Matthews3 Enda Stevens14 Daniel Mandroiu17 Luke O'Regan18 Jonathan Afolabi26 John O'Sullivan27 Cory O'Sullivan28 Naj Razi31 Michael Noonan
Ararat-Armenia
1 Arman Nersesyan5 Luis Felipe6 Michel Ayvazyan7 Zhirayr Shaghoyan9 Arayik Eloyan14 Bruno Pereira20 Alwyn Tera25 Alioune Ndour90 Paul Ayongo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: Matthew Healy lập công cho Shamrock Rovers (kiến tạo: Aaron Greene)
Phút 36: Aaron Greene lập công cho Shamrock Rovers (kiến tạo: Jack Byrne)
Phút 73: Sandro Lima lập công cho Ararat-Armenia (kiến tạo: Carlos França)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Shamrock Rovers · 0 thắng0 hòaArarat-Armenia · 1 thắng
21/07/2026
Ararat-Armenia
2 - 0
Shamrock Rovers
ARA
Phong độ & thống kê mùa giải
Shamrock Rovers
5 trận gần nhất
TBTBT
Ararat-Armenia
5 trận gần nhất
BTBTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)