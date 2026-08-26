Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
3'
S. Swinkels(phản lưới)
Wolves
45+1'
S. Olagunju — kiến tạo T. Doyle
Wolves
Thẻ phạt
8'
J. Thornton (Foul)
Sheffield Wednesday
Đồ thị diễn biến
Sheffield WednesdayHT 45'Wolves
Thống kê trận đấu
Sheffield WednesdayThống kêWolves
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Saheed Olagunju
Wolves
1 bàn
Tommy Doyle
Wolves
1 kiến tạo · điểm 7.5
Nasser Djiga
Wolves
Điểm 7.3
Ricardo Santos
Sheffield Wednesday
Điểm 7.2
Pedro Lima
Wolves
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Wolves
8.2
Saheed OlagunjuMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Sheffield Wednesday
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henrik Pedersen
Wolves
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesar Peixoto
Dự bị
Sheffield Wednesday
22 Gabriel Otegbayo10 Barry Bannan11 Louie Barry3 Max Lowe40 Devlan Moses9 Jamal Lowe27 Connal Trueman7 Yan Valery30 Ernie Weaver
Wolves
36 Mateus Mané5 Marshall Munetsi9 Raúl Jiménez3 Hugo Bueno24 Toti Gomes28 Fer López70 Josh Gracey38 Jackson Tchatchoua7 André
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: S. Swinkels phản lưới nhà, Wolves được hưởng bàn thắng
Phút 46: S. Olagunju lập công cho Wolves (kiến tạo: T. Doyle)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sheffield Wednesday · 1 thắng2 hòaWolves · 2 thắng
29/08/2018
Sheffield Wednesday
0 - 2
Wolves
WOL
28/04/2018
Wolves
0 - 0
Sheffield Wednesday
Hòa
16/12/2017
Sheffield Wednesday
0 - 1
Wolves
WOL
02/01/2017
Sheffield Wednesday
0 - 0
Wolves
Hòa
26/11/2016
Wolves
0 - 2
Sheffield Wednesday
SW
Phong độ & thống kê mùa giải
Wolves
5 trận gần nhất
TTHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)