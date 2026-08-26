Thống kê trận đấu Sheffield Wednesday 0-2 Wolves: S. Olagunju tỏa sáng, Wolves giành chiến thắng, đi tiếp

Wolves vượt qua Sheffield Wednesday với tỷ số 2-0. Saheed Olagunju là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.