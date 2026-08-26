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    Thống kê trận đấu Sheffield Wednesday 0-2 Wolves: S. Olagunju tỏa sáng, Wolves giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:39

    Wolves vượt qua Sheffield Wednesday với tỷ số 2-0. Saheed Olagunju là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    3'
    S. Swinkels(phản lưới)
    Wolves
    45+1'
    S. Olagunju — kiến tạo T. Doyle
    Wolves
    Thẻ phạt
    8'
    J. Thornton (Foul)
    Sheffield Wednesday
    32'
    B. Traore (Foul)
    Wolves
    Đồ thị diễn biến
    Sheffield WednesdayHT 45'Wolves

    Thống kê trận đấu

    Sheffield WednesdayThống kêWolves
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    11
    Dứt điểm
    13
    3
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    6
    5
    Phạm lỗi
    9
    2
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Saheed Olagunju
    Saheed Olagunju
    Wolves
    1 bàn
    Tommy Doyle
    Tommy Doyle
    Wolves
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Nasser Djiga
    Nasser Djiga
    Wolves
    Điểm 7.3
    Ricardo Santos
    Ricardo Santos
    Sheffield Wednesday
    Điểm 7.2
    Pedro Lima
    Pedro Lima
    Wolves
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sheffield Wednesday
    7.2
    Ricardo Santos
    6.9
    Billy Mitchell
    6.9
    Barry Bannan
    6.7
    Liam Palmer
    6.7
    Harry Gray
    6.7
    Gabriel Otegbayo
    6.7
    Louie Barry
    6.6
    Max Lowe
    6.5
    Jarvis Thornton
    6.5
    Kieran Morrison
    6.5
    Mason Burstow
    6.3
    Reece James
    6.3
    Devlan Moses
    6.2
    Sil Swinkels
    6
    William Grainger
    5.9
    Joe Lumley
    Wolves
    8.2
    Saheed OlagunjuMOTM1 bàn
    7.5
    Tommy Doyle1 KT
    7.3
    Nasser Djiga
    7.2
    Pedro Lima
    6.9
    Rodrigo Gomes
    6.7
    José Sá
    6.7
    Marshall Munetsi
    6.7
    Hugo Bueno
    6.6
    Adam Armstrong
    6.5
    David Møller Wolfe
    6.3
    Jordan James
    6.3
    Tawanda Chirewa
    6.3
    Mateus Mané
    6.3
    Raúl Jiménez
    6.2
    Boubacar Traoré

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sheffield Wednesday
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henrik Pedersen
    Wolves
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesar Peixoto
    1
    Joe Lumley
    2
    Liam Palmer
    4
    Ricardo Santos
    26
    Sil Swinkels
    33
    Reece James
    37
    Jarvis Thornton
    16
    Billy Mitchell
    20
    Kieran Morrison
    24
    Harry Gray
    19
    William Grainger
    48
    Mason Burstow
    1
    José Sá
    17
    Pedro Lima
    34
    Nasser Djiga
    59
    Saheed Olagunju
    6
    David Møller Wolfe
    12
    Boubacar Traoré
    8
    Jordan James
    21
    Rodrigo Gomes
    20
    Tommy Doyle
    23
    Tawanda Chirewa
    10
    Adam Armstrong
    Dự bị
    Sheffield Wednesday
    22 Gabriel Otegbayo10 Barry Bannan11 Louie Barry3 Max Lowe40 Devlan Moses9 Jamal Lowe27 Connal Trueman7 Yan Valery30 Ernie Weaver
    Wolves
    36 Mateus Mané5 Marshall Munetsi9 Raúl Jiménez3 Hugo Bueno24 Toti Gomes28 Fer López70 Josh Gracey38 Jackson Tchatchoua7 André

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: S. Swinkels phản lưới nhà, Wolves được hưởng bàn thắng
    Phút 46: S. Olagunju lập công cho Wolves (kiến tạo: T. Doyle)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Sheffield Wednesday · 1 thắng2 hòaWolves · 2 thắng
    29/08/2018
    Sheffield Wednesday
    0 - 2
    Wolves
    WOL
    28/04/2018
    Wolves
    0 - 0
    Sheffield Wednesday
    Hòa
    16/12/2017
    Sheffield Wednesday
    0 - 1
    Wolves
    WOL
    02/01/2017
    Sheffield Wednesday
    0 - 0
    Wolves
    Hòa
    26/11/2016
    Wolves
    0 - 2
    Sheffield Wednesday
    SW

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sheffield Wednesday
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Wolves
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Sheffield Wednesday 0-2 Wolves: S. Olagunju tỏa sáng, Wolves giành chiến thắng, đi tiếp
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