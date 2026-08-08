Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
70'
J. Lowe — kiến tạo B. Bannan
Sheffield Wednesday
Đồ thị diễn biến
Sheffield WednesdayHT 45'Bolton
Thống kê trận đấu
Sheffield WednesdayThống kêBolton
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jamal Lowe
Sheffield Wednesday
1 bàn
Barry Bannan
Sheffield Wednesday
1 kiến tạo · điểm 7.3
Sil Swinkels
Sheffield Wednesday
Điểm 7.9
Chris Forino
Bolton
Điểm 7.9
Jordi Liongola
Sheffield Wednesday
Điểm 7.5
Max Lowe
Sheffield Wednesday
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Sheffield Wednesday
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Henrik Pedersen
Bolton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Steven Schumacher
Dự bị
Sheffield Wednesday
11 Louie Barry9 Jamal Lowe27 Connal Trueman4 Ricardo Santos2 Liam Palmer30 Ernie Weaver14 Sean Fusire19 William Grainger17 Charlie McNeill
Bolton
25 Max Conway23 David Harrington18 Eoin Toal29 Cyrus Christie12 David Watson45 John McAtee7 Kyliane Dong54 Tobias Ritchie33 Charlie Warren
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 56: X. Simons (Bolton) nhận thẻ đỏ, Bolton phải chơi thiếu người
Phút 70: J. Lowe lập công cho Sheffield Wednesday (kiến tạo: B. Bannan)
Phong độ & thống kê mùa giải
Sheffield Wednesday
5 trận gần nhất
TBHTH
Bolton
5 trận gần nhất
BTHHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)