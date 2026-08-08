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    Thống kê trận đấu Sheffield Wednesday 1-0 Bolton: J. Lowe tỏa sáng, Sheffield Wednesday giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:01

    Sheffield Wednesday vượt qua Bolton với tỷ số 1-0. Sil Swinkels là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    70'
    J. Lowe — kiến tạo B. Bannan
    Sheffield Wednesday
    Thẻ phạt
    37'
    A. Famewo
    Bolton
    56'
    X. Simons
    Bolton
    83'
    L. Stephenson
    Bolton
    Đồ thị diễn biến
    Sheffield WednesdayHT 45'Bolton

    Thống kê trận đấu

    Sheffield WednesdayThống kêBolton
    45%
    Kiểm soát bóng
    55%
    13
    Dứt điểm
    11
    3
    Trúng đích
    1
    6
    Phạt góc
    4
    17
    Phạm lỗi
    7
    4
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jamal Lowe
    Jamal Lowe
    Sheffield Wednesday
    1 bàn
    Barry Bannan
    Barry Bannan
    Sheffield Wednesday
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Sil Swinkels
    Sil Swinkels
    Sheffield Wednesday
    Điểm 7.9
    Chris Forino
    Chris Forino
    Bolton
    Điểm 7.9
    Jordi Liongola
    Jordi Liongola
    Sheffield Wednesday
    Điểm 7.5
    Max Lowe
    Max Lowe
    Sheffield Wednesday
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sheffield Wednesday
    7.9
    Sil SwinkelsMOTM
    7.5
    Jordi Liongola
    7.3
    Max Lowe
    7.3
    Barry Bannan1 KT
    7.2
    Yan Valery
    7.2
    Jamal Lowe1 bàn
    6.9
    Louie Barry
    6.7
    Joe Lumley
    6.7
    Jarvis Thornton
    6.6
    Callum Slattery
    6.6
    Sean Fusire
    6.3
    Gabriel Otegbayo
    6.3
    Harry Gray
    6.3
    William Grainger
    6.3
    Liam Palmer
    6.2
    Mason Burstow
    Bolton
    7.9
    Chris ForinoMOTM
    7.3
    Jack Bonham
    7.2
    Thierry Gale
    7
    Luca Stephenson
    7
    Josh Sheehan
    6.9
    Ben Davies
    6.9
    Rúben Rodrigues
    6.6
    John McAtee
    6.6
    Eoin Toal
    6.3
    Akin Famewo
    6.3
    Gaizka Larrazabal
    6.3
    Sam Dalby
    6.3
    Kyliane Dong
    6.3
    David Watson
    6.2
    Xavier Simons
    5.9
    Max Conway

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sheffield Wednesday
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Henrik Pedersen
    Bolton
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Steven Schumacher
    1
    Joe Lumley
    7
    Yan Valery
    22
    Gabriel Otegbayo
    26
    Sil Swinkels
    3
    Max Lowe
    37
    Jarvis Thornton
    23
    Jordi Liongola
    10
    Barry Bannan
    8
    Callum Slattery
    24
    Harry Gray
    48
    Mason Burstow
    1
    Jack Bonham
    27
    Luca Stephenson
    3
    Chris Forino
    6
    Ben Davies
    14
    Akin Famewo
    4
    Xavier Simons
    8
    Josh Sheehan
    22
    Gaizka Larrazabal
    20
    Rúben Rodrigues
    11
    Thierry Gale
    10
    Sam Dalby
    Dự bị
    Sheffield Wednesday
    11 Louie Barry9 Jamal Lowe27 Connal Trueman4 Ricardo Santos2 Liam Palmer30 Ernie Weaver14 Sean Fusire19 William Grainger17 Charlie McNeill
    Bolton
    25 Max Conway23 David Harrington18 Eoin Toal29 Cyrus Christie12 David Watson45 John McAtee7 Kyliane Dong54 Tobias Ritchie33 Charlie Warren

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 56: X. Simons (Bolton) nhận thẻ đỏ, Bolton phải chơi thiếu người
    Phút 70: J. Lowe lập công cho Sheffield Wednesday (kiến tạo: B. Bannan)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sheffield Wednesday
    5 trận gần nhất
    TBHTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Bolton
    5 trận gần nhất
    BTHHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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