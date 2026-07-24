Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
3'
R. Freitas — kiến tạo S. Moore
Shelbourne
21'
S. Moore — kiến tạo E. Caffrey
Shelbourne
25'
A. Coote — kiến tạo R. Freitas
Shelbourne
40'
E. E. Lotar Eyang — kiến tạo N. Ivanov
Kalju Nomme
47'
S. Moore — kiến tạo D. Kelly
Shelbourne
90+1'
E. E. Lotar Eyang
Kalju Nomme
Thẻ phạt
7'
M. Podholjuzin
Kalju Nomme
Đồ thị diễn biến
ShelbourneHT 45'Kalju Nomme
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Shelbourne
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Joey O'Brien
Kalju Nomme
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nikita Andreev
Dự bị
Shelbourne
23 Kerr McInroy36 Will Jarvis15 Sam Bone6 Jonathan Lunney44 Daniel Ring13 Murray Johnson2 Sean Gannon55 James Roche60 Killian Ryan
Kalju Nomme
21 Tiago Baptista4 Alex Boronilštšikov11 Mihhail Orlov88 Daniil Sotsugov69 Maksim Pavlov5 Uku Korre7 Daniil Tarassenkov9 Godwin Chinemeren30 Ibrahim Jabir
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: R. Freitas lập công cho Shelbourne (kiến tạo: S. Moore)
Phút 21: S. Moore lập công cho Shelbourne (kiến tạo: E. Caffrey)
Phút 25: A. Coote lập công cho Shelbourne (kiến tạo: R. Freitas)
Phút 40: E. E. Lotar Eyang lập công cho Kalju Nomme (kiến tạo: N. Ivanov)
Phút 47: S. Moore lập công cho Shelbourne (kiến tạo: D. Kelly)
Phút 89: D. Ring lập công cho Shelbourne
Phút 91: E. E. Lotar Eyang lập công cho Kalju Nomme
Phong độ & thống kê mùa giải
Shelbourne
5 trận gần nhất
THHTH
Kalju Nomme
5 trận gần nhất
BHHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)