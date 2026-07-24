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    Thống kê trận đấu Shelbourne 5-2 Kalju Nomme: Shelbourne thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 03:40

    Shelbourne giành chiến thắng đậm 5-2 trước Kalju Nomme. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    3'
    R. Freitas — kiến tạo S. Moore
    Shelbourne
    21'
    S. Moore — kiến tạo E. Caffrey
    Shelbourne
    25'
    A. Coote — kiến tạo R. Freitas
    Shelbourne
    40'
    E. E. Lotar Eyang — kiến tạo N. Ivanov
    Kalju Nomme
    47'
    S. Moore — kiến tạo D. Kelly
    Shelbourne
    89'
    D. Ring
    Shelbourne
    90+1'
    E. E. Lotar Eyang
    Kalju Nomme
    Thẻ phạt
    7'
    M. Podholjuzin
    Kalju Nomme
    Đồ thị diễn biến
    ShelbourneHT 45'Kalju Nomme

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Shelbourne
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Joey O'Brien
    Kalju Nomme
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nikita Andreev
    19
    Eddie Beach
    25
    Milan Mbeng
    29
    Paddy Barrett
    4
    Kameron Ledwidge
    18
    James Norris
    22
    Sean Moore
    27
    Evan Caffrey
    21
    Jack Henry-Francis
    14
    Ali Coote
    20
    Rodrigo Freitas
    17
    Daniel Kelly
    1
    Henri Perk
    78
    Danyl Mashchenko
    50
    Maksim Podholjuzin
    46
    Roko Vukušić
    22
    Aleksandr Nikolajev
    26
    Rommi Siht
    20
    Modou Tambedou
    8
    Alexander Musolitin
    59
    Bogdan Vastsuk
    10
    Nikita Ivanov
    17
    Enrique Esono
    Dự bị
    Shelbourne
    23 Kerr McInroy36 Will Jarvis15 Sam Bone6 Jonathan Lunney44 Daniel Ring13 Murray Johnson2 Sean Gannon55 James Roche60 Killian Ryan
    Kalju Nomme
    21 Tiago Baptista4 Alex Boronilštšikov11 Mihhail Orlov88 Daniil Sotsugov69 Maksim Pavlov5 Uku Korre7 Daniil Tarassenkov9 Godwin Chinemeren30 Ibrahim Jabir

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: R. Freitas lập công cho Shelbourne (kiến tạo: S. Moore)
    Phút 21: S. Moore lập công cho Shelbourne (kiến tạo: E. Caffrey)
    Phút 25: A. Coote lập công cho Shelbourne (kiến tạo: R. Freitas)
    Phút 40: E. E. Lotar Eyang lập công cho Kalju Nomme (kiến tạo: N. Ivanov)
    Phút 47: S. Moore lập công cho Shelbourne (kiến tạo: D. Kelly)
    Phút 89: D. Ring lập công cho Shelbourne
    Phút 91: E. E. Lotar Eyang lập công cho Kalju Nomme

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Shelbourne
    5 trận gần nhất
    THHTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Kalju Nomme
    5 trận gần nhất
    BHHTT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Shelbourne 5-2 Kalju Nomme: Shelbourne thắng đậm thuyết phục
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