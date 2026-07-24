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    Thống kê trận đấu Sheriff 0-5 Maccabi Tel Aviv: Maccabi Tel Aviv thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:52

    Maccabi Tel Aviv giành chiến thắng đậm 5-0 trước Sheriff. Roy Revivo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    5'
    Sayed Abu Farkhi — kiến tạo Ido Shahar
    Maccabi Tel Aviv
    29'
    Dor Peretz  — kiến tạo Roy Revivo
    Maccabi Tel Aviv
    53'
    Sagiv Jehezkel — kiến tạo Roy Revivo
    Maccabi Tel Aviv
    74'
    Sayed Abu Farkhi(pen)
    Maccabi Tel Aviv
    78'
    Issouf Sissokho
    Maccabi Tel Aviv
    Thẻ phạt
    17'
    Baye Assane Ciss
    Sheriff
    48'
    Sagiv Jehezkel
    Maccabi Tel Aviv
    60'
    Miguel Mota
    Sheriff
    73'
    Soumaila Magassouba
    Sheriff
    76'
    Mamoutou Ouédraogo
    Sheriff
    77'
    Danila Forov
    Sheriff
    Đồ thị diễn biến
    SheriffHT 45'Maccabi Tel Aviv

    Thống kê trận đấu

    SheriffThống kêMaccabi Tel Aviv
    31%
    Kiểm soát bóng
    69%
    10
    Dứt điểm
    19
    6
    Trúng đích
    12
    4
    Phạt góc
    5
    16
    Phạm lỗi
    9
    4
    Việt vị
    2
    Maccabi Tel Aviv kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; Maccabi Tel Aviv vượt trội về số cú sút trúng đích (12).

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sheriff
    6.3
    Jayder Asprilla
    6.27
    Sapata
    6.18
    Arli Përgjoni
    6.05
    Baye Assane Ciss
    5.99
    Danila Forov
    5.99
    Dhoraso Klas
    5.99
    Loukou Jaures-Ulrich
    5.88
    Miguel Mota
    5.51
    Raí
    5.51
    Soumaila Magassouba
    5.3
    Emil Timbur
    Maccabi Tel Aviv
    6.5
    Roy RevivoMOTM
    6.5
    Mohamed CamaraMOTM
    6.5
    Sagiv JehezkelMOTM
    6.5
    Raz ShlomoMOTM
    6.5
    Ofek MelikaMOTM
    6.5
    Issouf SissokhoMOTM
    6.5
    Itamar NoyMOTM
    6.5
    Sayed Abu FarkhiMOTM
    6.5
    Ido ShaharMOTM
    6.5
    Itay Ben HemoMOTM
    6.5
    Dor PeretzMOTM

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sheriff
    Sơ đồ 3-5-2
    Maccabi Tel Aviv
    Sơ đồ 3-5-2
    1
    Emil Timbur
    15
    Baye Assane Ciss
    29
    Soumaila Magassouba
    6
    Raí
    22
    Miguel Mota
    76
    Arli Përgjoni
    26
    Dhoraso Klas
    11
    Sapata
    24
    Danila Forov
    19
    Jayder Asprilla
    42
    Loukou Jaures-Ulrich
    22
    Ofek Melika
    41
    Itay Ben Hemo
    5
    Mohamed Camara
    13
    Raz Shlomo
    11
    Sagiv Jehezkel
    36
    Ido Shahar
    28
    Issouf Sissokho
    30
    Itamar Noy
    3
    Roy Revivo
    34
    Sayed Abu Farkhi
    42
    Dor Peretz
    Dự bị
    Sheriff
    2 Mamoutou Ouédraogo4 Natus Jamel Swen7 Vladimir Fratea10 Zé Flores12 Renat Josan17 Vsevolod Nihaev27 Veaceslav Cozma28 Nicolae Cebotari35 Bourama Fomba
    Maccabi Tel Aviv
    6 Tyrese Asante17 Kristijan Belic18 Dan Glazer19 Elad Madmon21 Noam Ben Harush23 Ori Azo24 Noam Schwartz25 Shahar Rosen29 Hélio Varela

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: Sayed Abu Farkhi lập công cho Maccabi Tel Aviv (kiến tạo: Ido Shahar)
    Phút 29: Dor Peretz  lập công cho Maccabi Tel Aviv (kiến tạo: Roy Revivo)
    Phút 53: Sagiv Jehezkel lập công cho Maccabi Tel Aviv (kiến tạo: Roy Revivo)
    Phút 74: Sayed Abu Farkhi ghi bàn trên chấm phạt đền cho Maccabi Tel Aviv
    Phút 78: Issouf Sissokho lập công cho Maccabi Tel Aviv

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sheriff
    5 trận gần nhất
    BTH
    Maccabi Tel Aviv
    5 trận gần nhất
    TBTB
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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