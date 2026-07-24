Thống kê trận đấu Sheriff 0-5 Maccabi Tel Aviv: Maccabi Tel Aviv thắng đậm thuyết phục

Maccabi Tel Aviv giành chiến thắng đậm 5-0 trước Sheriff. Roy Revivo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.