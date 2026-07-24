Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
5'
Sayed Abu Farkhi — kiến tạo Ido Shahar
Maccabi Tel Aviv
29'
Dor Peretz — kiến tạo Roy Revivo
Maccabi Tel Aviv
53'
Sagiv Jehezkel — kiến tạo Roy Revivo
Maccabi Tel Aviv
74'
Sayed Abu Farkhi(pen)
Maccabi Tel Aviv
78'
Issouf Sissokho
Maccabi Tel Aviv
Thẻ phạt
48'
Sagiv Jehezkel
Maccabi Tel Aviv
73'
Soumaila Magassouba
Sheriff
76'
Mamoutou Ouédraogo
Sheriff
Đồ thị diễn biến
SheriffHT 45'Maccabi Tel Aviv
Thống kê trận đấu
SheriffThống kêMaccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; Maccabi Tel Aviv vượt trội về số cú sút trúng đích (12).
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Maccabi Tel Aviv
Sơ đồ 3-5-2
Dự bị
Sheriff
2 Mamoutou Ouédraogo4 Natus Jamel Swen7 Vladimir Fratea10 Zé Flores12 Renat Josan17 Vsevolod Nihaev27 Veaceslav Cozma28 Nicolae Cebotari35 Bourama Fomba
Maccabi Tel Aviv
6 Tyrese Asante17 Kristijan Belic18 Dan Glazer19 Elad Madmon21 Noam Ben Harush23 Ori Azo24 Noam Schwartz25 Shahar Rosen29 Hélio Varela
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: Sayed Abu Farkhi lập công cho Maccabi Tel Aviv (kiến tạo: Ido Shahar)
Phút 29: Dor Peretz lập công cho Maccabi Tel Aviv (kiến tạo: Roy Revivo)
Phút 53: Sagiv Jehezkel lập công cho Maccabi Tel Aviv (kiến tạo: Roy Revivo)
Phút 74: Sayed Abu Farkhi ghi bàn trên chấm phạt đền cho Maccabi Tel Aviv
Phút 78: Issouf Sissokho lập công cho Maccabi Tel Aviv
Phong độ & thống kê mùa giải
Sheriff
5 trận gần nhất
BTH
Maccabi Tel Aviv
5 trận gần nhất
TBTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)