Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
63'
A. Hunziker — kiến tạo J. Ruiz
FC ST. Gallen
70'
L. Frokaj — kiến tạo C. Okoroji
FC ST. Gallen
89'
J. Pineda
Sheriff Tiraspol
90+3'
C. Witzig — kiến tạo A. Hunziker
FC ST. Gallen
Đồ thị diễn biến
Sheriff TiraspolHT 45'FC ST. Gallen
Thống kê trận đấu
Sheriff TiraspolThống kêFC ST. Gallen
FC ST. Gallen kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Sheriff Tiraspol vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Juanca Pineda
Sheriff Tiraspol
1 bàn
Andrin Hunziker
FC ST. Gallen
1 bàn
Leon Frokaj
FC ST. Gallen
1 bàn
Chima Okoroji
FC ST. Gallen
1 kiến tạo · điểm 8.3
Joel Ruiz
FC ST. Gallen
1 kiến tạo · điểm 8.2
Lukas Watkowiak
FC ST. Gallen
Điểm 8.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sheriff Tiraspol
6.2
Konan Jaures-Ulrich Loukou
FC ST. Gallen
6.2
Colin Noah Kleine-Bekel
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Sheriff Tiraspol
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Victor Mihailov
FC ST. Gallen
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Enrico Maassen
Dự bị
Sheriff Tiraspol
11 Sapata42 Konan Jaures-Ulrich Loukou21 Ivan Dyulgerov28 Nicolae Cebotari22 Miguel Mota29 Soumaila Magassouba37 Jair Modelo17 Vsevolod Nihaev27 Veaceslav Cozma
FC ST. Gallen
7 Christian Witzig20 Leon Frokaj9 Andrin Hunziker1 Lawrence Ati Zigi35 Bela Dumrath3 Colin Noah Kleine-Bekel68 Mostafa Heydari63 Corsin Konietzke
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 63: A. Hunziker lập công cho FC ST. Gallen (kiến tạo: J. Ruiz)
Phút 70: L. Frokaj lập công cho FC ST. Gallen (kiến tạo: C. Okoroji)
Phút 89: J. Pineda lập công cho Sheriff Tiraspol
Phút 93: C. Witzig lập công cho FC ST. Gallen (kiến tạo: A. Hunziker)
Phong độ & thống kê mùa giải
Sheriff Tiraspol
5 trận gần nhất
BTBHB
FC ST. Gallen
5 trận gần nhất
TTBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)