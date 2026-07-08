Tin mới

    Thống kê trận đấu Sheriff Tiraspol 1-3 FC ST. Gallen: C. Witzig tỏa sáng, FC ST. Gallen giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 01:53

    FC ST. Gallen vượt qua Sheriff Tiraspol với tỷ số 3-1. Lukas Watkowiak là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    63'
    A. Hunziker — kiến tạo J. Ruiz
    FC ST. Gallen
    70'
    L. Frokaj — kiến tạo C. Okoroji
    FC ST. Gallen
    89'
    J. Pineda
    Sheriff Tiraspol
    90+3'
    C. Witzig — kiến tạo A. Hunziker
    FC ST. Gallen
    Đồ thị diễn biến
    Sheriff TiraspolHT 45'FC ST. Gallen

    Thống kê trận đấu

    Sheriff TiraspolThống kêFC ST. Gallen
    33%
    Kiểm soát bóng
    67%
    15
    Dứt điểm
    25
    7
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    7
    13
    Phạm lỗi
    7
    3
    Việt vị
    5
    2
    Thủ môn cứu thua
    6
    FC ST. Gallen kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Sheriff Tiraspol vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Juanca Pineda
    Juanca Pineda
    Sheriff Tiraspol
    1 bàn
    Andrin Hunziker
    Andrin Hunziker
    FC ST. Gallen
    1 bàn
    Leon Frokaj
    Leon Frokaj
    FC ST. Gallen
    1 bàn
    Chima Okoroji
    Chima Okoroji
    FC ST. Gallen
    1 kiến tạo · điểm 8.3
    Joel Ruiz
    Joel Ruiz
    FC ST. Gallen
    1 kiến tạo · điểm 8.2
    Lukas Watkowiak
    Lukas Watkowiak
    FC ST. Gallen
    Điểm 8.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sheriff Tiraspol
    7.9
    Juanca Pineda1 bàn
    7.3
    Ciss Baye Assane
    7.3
    Samba Koné
    7
    Mamoutou Ouedraogo
    6.9
    Fomba Bourama
    6.9
    Vladimir Fratea
    6.7
    Arli Pergjoni
    6.6
    Emil Tîmbur
    6.6
    Rai Lopes
    6.5
    Sapata
    6.3
    Dhoraso Moreo Klas
    6.3
    Jayder Asprilla
    6.3
    Vsevolod Nihaev
    6.2
    Danila Forov
    6.2
    Konan Jaures-Ulrich Loukou
    FC ST. Gallen
    8.5
    Lukas WatkowiakMOTM
    8.3
    Chima Okoroji1 KT
    8.2
    Joel Ruiz1 KT
    8
    Lukas Daschner
    7.2
    Hugo Vandermersch
    7.2
    Andrin Hunziker1 bàn
    7
    Leon Frokaj1 bàn
    6.9
    Lukas Görtler
    6.7
    Betim Fazliji
    6.7
    Christian Witzig
    6.6
    Mihailo Stevanović
    6.3
    Diego Besio
    6.3
    Aliou Balde
    6.3
    Corsin Konietzke
    6.2
    Enoch Owusu
    6.2
    Colin Noah Kleine-Bekel

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sheriff Tiraspol
    Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Victor Mihailov
    FC ST. Gallen
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Enrico Maassen
    1
    Emil Tîmbur
    2
    Mamoutou Ouedraogo
    15
    Ciss Baye Assane
    35
    Fomba Bourama
    6
    Rai Lopes
    10
    Vladimir Fratea
    26
    Dhoraso Moreo Klas
    76
    Arli Pergjoni
    24
    Danila Forov
    99
    Samba Koné
    19
    Jayder Asprilla
    25
    Lukas Watkowiak
    74
    Joel Ruiz
    10
    Lukas Daschner
    36
    Chima Okoroji
    28
    Hugo Vandermersch
    16
    Lukas Görtler
    64
    Mihailo Stevanović
    23
    Betim Fazliji
    47
    Enoch Owusu
    31
    Diego Besio
    14
    Aliou Balde
    Dự bị
    Sheriff Tiraspol
    11 Sapata42 Konan Jaures-Ulrich Loukou21 Ivan Dyulgerov28 Nicolae Cebotari22 Miguel Mota29 Soumaila Magassouba37 Jair Modelo17 Vsevolod Nihaev27 Veaceslav Cozma
    FC ST. Gallen
    7 Christian Witzig20 Leon Frokaj9 Andrin Hunziker1 Lawrence Ati Zigi35 Bela Dumrath3 Colin Noah Kleine-Bekel68 Mostafa Heydari63 Corsin Konietzke

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 63: A. Hunziker lập công cho FC ST. Gallen (kiến tạo: J. Ruiz)
    Phút 70: L. Frokaj lập công cho FC ST. Gallen (kiến tạo: C. Okoroji)
    Phút 89: J. Pineda lập công cho Sheriff Tiraspol
    Phút 93: C. Witzig lập công cho FC ST. Gallen (kiến tạo: A. Hunziker)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sheriff Tiraspol
    5 trận gần nhất
    BTBHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    FC ST. Gallen
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Sheriff Tiraspol 1-3 FC ST. Gallen: C. Witzig tỏa sáng, FC ST. Gallen giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO