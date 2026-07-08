Thống kê trận đấu Sheriff Tiraspol 1-3 FC ST. Gallen: C. Witzig tỏa sáng, FC ST. Gallen giành trọn 3 điểm

FC ST. Gallen vượt qua Sheriff Tiraspol với tỷ số 3-1. Lukas Watkowiak là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.