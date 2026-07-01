Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
17'
J. Stankovic — kiến tạo J. Arinze
Bravo
36'
G. Jovan(phản lưới)
Shkendija
50'
A. Kryeziu — kiến tạo F. Tamba
Shkendija
88'
M. Gjorgjievski — kiến tạo A. Trumci
Shkendija
Đồ thị diễn biến
ShkendijaHT 45'Bravo
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Shkendija
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Artim Polozani
Bravo
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Ales Arnol
Dự bị
Shkendija
10 Endrit Krasniqi30 Ferat Ramani18 Nazif Ceka16 Mevlan Murati55 Jovan Manev21 Armir Isa20 Lirian Djeladini77 Florent Ramadani7 Besart Ibraimi
Bravo
21 Lan Štravs9 Aldin Jakupovic22 Benjamin Matičič12 Luka Dakić42 Alin Kumer Celik95 Maj Fogec11 Okpo Mazie31 Viktor Bozic75 Andrej Pecar
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 17: J. Stankovic lập công cho Bravo (kiến tạo: J. Arinze)
Phút 36: G. Jovan phản lưới nhà, Shkendija được hưởng bàn thắng
Phút 50: A. Kryeziu lập công cho Shkendija (kiến tạo: F. Tamba)
Phút 88: M. Gjorgjievski lập công cho Shkendija (kiến tạo: A. Trumci)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Shkendija · 0 thắng0 hòaBravo · 1 thắng
24/07/2026
Bravo
2 - 1
Shkendija
BRA
Phong độ & thống kê mùa giải
Shkendija
5 trận gần nhất
TTBTT
Bravo
5 trận gần nhất
BBTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)