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    Thống kê trận đấu Shkendija 3-1 Bravo: Shkendija ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn31/07/2026 02:55

    Shkendija đã ngược dòng đánh bại Bravo 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    17'
    J. Stankovic — kiến tạo J. Arinze
    Bravo
    36'
    G. Jovan(phản lưới)
    Shkendija
    50'
    A. Kryeziu — kiến tạo F. Tamba
    Shkendija
    88'
    M. Gjorgjievski — kiến tạo A. Trumci
    Shkendija
    Thẻ phạt
    29'
    D. Islami
    Shkendija
    34'
    B. Dimoski
    Shkendija
    43'
    A. Kryeziu
    Shkendija
    84'
    M. Nzuzi
    Bravo
    Đồ thị diễn biến
    ShkendijaHT 45'Bravo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Shkendija
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Artim Polozani
    Bravo
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Ales Arnol
    25
    Astrit Amzai
    2
    Aleksander Trumci
    5
    Drilon Islami
    26
    Anes Meljichi
    23
    Bojan Dimoski
    17
    Arbin Zejnullai
    8
    Rafael Freitas
    29
    Fabrice Tamba
    49
    Sebastjan Spahiu
    11
    Almir Kryeziu
    9
    Fahd Ndzengue
    77
    Matjaž Rozman
    68
    Marwann Nzuzi
    5
    Ibrahim Halilou
    4
    Jakob Brunnhofer
    7
    Divine Omoregie
    99
    Marko Simonic
    8
    Sandi Nuhanović
    24
    Gašper Jovan
    17
    James Inyere Arinze
    35
    Rok Kopatin
    10
    Jakoslav Stanković
    Dự bị
    Shkendija
    10 Endrit Krasniqi30 Ferat Ramani18 Nazif Ceka16 Mevlan Murati55 Jovan Manev21 Armir Isa20 Lirian Djeladini77 Florent Ramadani7 Besart Ibraimi
    Bravo
    21 Lan Štravs9 Aldin Jakupovic22 Benjamin Matičič12 Luka Dakić42 Alin Kumer Celik95 Maj Fogec11 Okpo Mazie31 Viktor Bozic75 Andrej Pecar

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 17: J. Stankovic lập công cho Bravo (kiến tạo: J. Arinze)
    Phút 36: G. Jovan phản lưới nhà, Shkendija được hưởng bàn thắng
    Phút 50: A. Kryeziu lập công cho Shkendija (kiến tạo: F. Tamba)
    Phút 88: M. Gjorgjievski lập công cho Shkendija (kiến tạo: A. Trumci)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Shkendija · 0 thắng0 hòaBravo · 1 thắng
    24/07/2026
    Bravo
    2 - 1
    Shkendija
    BRA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Shkendija
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 2.3)
    2
    Thủng lưới
    Bravo
    5 trận gần nhất
    BBTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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