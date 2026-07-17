Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
16'
E. Malashevich
Dinamo Minsk
Thẻ phạt
37'
E. Malashevich
Dinamo Minsk
Đồ thị diễn biến
SileksHT 45'Dinamo Minsk
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Sileks
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Aleksandar Vasoski
Dinamo Minsk
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Aleksandr Shagoyko
Dự bị
Sileks
22 Mirza Delimeđac11 Kristijan Velinovski19 Aleksandar Mishov7 Angelce Timovski99 Nikola Manojlov1 Daniel Bozhinovski12 Kristijan Gjorgjievski3 Mario Richkov96 Darko Ilieski
Dinamo Minsk
78 Artem Sokolovskiy9 Andrei Lutskovich3 Maksim Shvetsov11 Gulzhigit Alykulov21 Danila Radkevich12 Aleksey Ivanov25 Abdoul Aziz Toure27 Mikhail Aleksandrov2 Matsvei Dubatouka
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: E. Malashevich lập công cho Dinamo Minsk
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Sileks · 1 thắng0 hòaDinamo Minsk · 0 thắng
10/07/2026
Dinamo Minsk
0 - 1
Sileks
SIL
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)