Tin mới

    Thống kê trận đấu Sileks 0-1 (pen 5-6) Dinamo Minsk: Dinamo Minsk thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Tuệ Nhân17/07/2026 03:48

    Sileks và Dinamo Minsk hòa 0-1 sau 120 phút, Dinamo Minsk giành chiến thắng 5-6 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    16'
    E. Malashevich
    Dinamo Minsk
    Thẻ phạt
    10'
    N. Sero
    Sileks
    18'
    E. Hasukic
    Sileks
    28'
    R. Begunov
    Dinamo Minsk
    36'
    N. Bogdanovski
    Sileks
    37'
    E. Malashevich
    Dinamo Minsk
    48'
    M. Djimet
    Dinamo Minsk
    53'
    F. Abdullahi
    Dinamo Minsk
    75'
    D. Angjeleski
    Sileks
    Đồ thị diễn biến
    SileksHT 45'Dinamo Minsk

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sileks
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Aleksandar Vasoski
    Dinamo Minsk
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Aleksandr Shagoyko
    25
    Ljupce Djekov
    44
    Edis Buturovic
    29
    Ivan Šubert
    5
    Gjorge Djekov
    88
    Borjan Panovski
    16
    Ilija Donov
    6
    Darko Angjeleski
    23
    Kristijan Eftimov
    8
    Nihad Šero
    77
    Nikola Bogdanovski
    9
    Esmir Hasukić
    1
    Ivan Shimakovich
    44
    Gleb Gurban
    67
    Roman Begunov
    26
    Vladislav Kalinin
    24
    Aleksey Vakulich
    23
    Aleksey Zhechko
    8
    Aleksandr Selyava
    42
    Fawaz Abdullahi
    30
    Moustapha Djimet
    10
    Karen Vardanyan
    7
    Yevgeniy Malashevich
    Dự bị
    Sileks
    22 Mirza Delimeđac11 Kristijan Velinovski19 Aleksandar Mishov7 Angelce Timovski99 Nikola Manojlov1 Daniel Bozhinovski12 Kristijan Gjorgjievski3 Mario Richkov96 Darko Ilieski
    Dinamo Minsk
    78 Artem Sokolovskiy9 Andrei Lutskovich3 Maksim Shvetsov11 Gulzhigit Alykulov21 Danila Radkevich12 Aleksey Ivanov25 Abdoul Aziz Toure27 Mikhail Aleksandrov2 Matsvei Dubatouka

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: E. Malashevich lập công cho Dinamo Minsk

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Sileks · 1 thắng0 hòaDinamo Minsk · 0 thắng
    10/07/2026
    Dinamo Minsk
    0 - 1
    Sileks
    SIL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sileks
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Sileks 0-1 (pen 5-6) Dinamo Minsk: Dinamo Minsk thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO