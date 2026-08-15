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    Thống kê trận đấu Singapore 1-3 Thái Lan: Seksan Ratree tỏa sáng

    Đại Ngàn15/08/2026 21:57

    Thái Lan vượt qua Singapore với tỷ số 3-1. Seksan Ratree là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.48. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    14'
    Teerasak Poeiphimai — kiến tạo Seksan Ratree
    Thái Lan
    26'
    Teerasak Poeiphimai — kiến tạo Waris Choolthong
    Thái Lan
    51'
    Seksan Ratree — kiến tạo Patrik Gustavsson
    Thái Lan
    84'
    Irfan Fandi — kiến tạo Hami Syahin
    Singapore
    Thẻ phạt
    33'
    Yotsakon Burapha
    Thái Lan
    56'
    Irfan Fandi
    Singapore
    88'
    Sarach Yooyen
    Thái Lan
    Đồ thị diễn biến
    SingaporeHT 45'Thái Lan

    Thống kê trận đấu

    SingaporeThống kêThái Lan
    72%
    Kiểm soát bóng
    28%
    11
    Dứt điểm
    13
    4
    Trúng đích
    6
    2
    Phạt góc
    2
    9
    Phạm lỗi
    11
    3
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    Singapore kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng, nhưng Singapore lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Teerasak Poeiphimai
    Teerasak Poeiphimai
    Thái Lan
    2 bàn
    Seksan Ratree
    Seksan Ratree
    Thái Lan
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Irfan Fandi
    Irfan Fandi
    Singapore
    1 bàn
    Waris Choolthong
    Waris Choolthong
    Thái Lan
    1 kiến tạo · điểm 7.35
    Patrik Gustavsson
    Patrik Gustavsson
    Thái Lan
    1 kiến tạo · điểm 7.33
    Hami Syahin
    Hami Syahin
    Singapore
    1 kiến tạo · điểm 6.87

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Singapore
    7.17
    Irfan Fandi1 bàn
    6.87
    Hami Syahin1 KT
    6.63
    Glenn Kweh
    6.61
    Kyoga Nakamura
    6.6
    Shawal Anuar
    6.51
    Izwan Mahbud
    6.45
    Ryhan Stewart
    6.45
    Shah Shahiran
    6.28
    Harhys Stewart
    6.25
    Jacob Mahler
    6.16
    Ilhan Fandi
    5.96
    Nur Adam Abdullah
    5.59
    Lionel Tan
    5.43
    Hariss Harun
    Thái Lan
    8.48
    Seksan RatreeMOTM1 bàn · 1 KT
    8.21
    Teerasak Poeiphimai2 bàn
    7.35
    Waris Choolthong1 KT
    7.33
    Patrik Gustavsson1 KT
    7.3
    Sarach Yooyen
    7.13
    Kampol Pathomakkakul
    6.71
    Chaiyaphon Otton
    6.68
    Kakana Khamyok
    6.62
    Nattapong Sayriya
    6.5
    Todsawat Limwanasthian
    6.42
    O. Thiangkham
    6.41
    Picha Autra
    6.4
    Manuel Bihr
    6.37
    Wanchai Jarunongkran
    6.23
    Pansa Hemviboon
    6.22
    Yotsakon Burapha

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Singapore
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Thái Lan
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Izwan Mahbud
    15
    Lionel Tan
    14
    Hariss Harun
    17
    Ilhan Fandi
    26
    Nur Adam Abdullah
    8
    Shah Shahiran
    18
    Jacob Mahler
    11
    Glenn Kweh
    13
    Harhys Stewart
    6
    Kyoga Nakamura
    20
    Shawal Anuar
    1
    Kampol Pathomakkakul
    12
    Waris Choolthong
    4
    Manuel Bihr
    2
    Nattapong Sayriya
    13
    O. Thiangkham
    9
    Yotsakon Burapha
    21
    Chaiyaphon Otton
    6
    Sarach Yooyen
    14
    Teerasak Poeiphimai
    5
    Seksan Ratree
    7
    Kakana Khamyok
    Dự bị
    Singapore
    2 Akram Azman3 Ryhan Stewart4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari16 Hami Syahin19 Irfan Fandi
    Thái Lan
    3 Pansa Hemviboon8 Todsawat Limwanasthian10 Worachit Kanitsribumphen15 Narubadin Weerawatnodom16 Adison Promrak17 Picha Autra18 Jehhanafee Mamah19 Pokkhao Anan20 Chatchai Bootprom

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: Teerasak Poeiphimai lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Seksan Ratree)
    Phút 26: Teerasak Poeiphimai lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Waris Choolthong)
    Phút 35: Shawal Anuar (Singapore) sút hỏng phạt đền
    Phút 51: Seksan Ratree lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Patrik Gustavsson)
    Phút 84: Irfan Fandi lập công cho Singapore (kiến tạo: Hami Syahin)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Singapore · 0 thắng0 hòaThái Lan · 5 thắng
    17/12/2024
    Singapore
    2 - 4
    Thái Lan
    TL
    11/06/2024
    Thái Lan
    3 - 1
    Singapore
    TL
    21/11/2023
    Singapore
    1 - 3
    Thái Lan
    TL
    18/12/2021
    Thái Lan
    2 - 0
    Singapore
    TL
    25/11/2018
    Thái Lan
    3 - 0
    Singapore
    TL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Singapore
    5 trận gần nhất
    BHHTT
    5
    Trận
    2-2-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.2)
    5
    Thủng lưới
    Thái Lan
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    5
    Trận
    5-0-0
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 2.6)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng vòng bảng

    Vòng bảng — Singapore
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Việt Nam4310+1210THTT
    2Singapore5221+18TTHHB
    3Indonesia4211+47TTBH
    4Campuchia4103-43BBTB
    5TBC000000
    6Đông Timor4004-150BBBB
    Vòng bảng — Thái Lan
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan5500+1215TTTTT
    2Malaysia4301+49TTBT
    3Myanmar4202+56BTTB
    4Philippines4103-23BTBB
    5Lào4004-170BBBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam5 bàn
    2Win Naing TunWin Naing TunMyanmar4 bàn
    3Teerasak PoeiphimaiTeerasak PoeiphimaiThái Lan4 bàn
    4Ilhan FandiIlhan FandiSingapore3 bàn
    5Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Nguyễn Hoàng ĐứcNguyễn Hoàng ĐứcViệt Nam4 kiến tạo
    2Maung Maung LwinMaung Maung LwinMyanmar4 kiến tạo
    3T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    4Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    5Dony Tri PamungkasDony Tri PamungkasIndonesia2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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