Thống kê trận đấu Singapore 1-3 Thái Lan: Seksan Ratree tỏa sáng

Thái Lan vượt qua Singapore với tỷ số 3-1. Seksan Ratree là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.48. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.