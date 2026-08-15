Thống kê trận đấu Singapore 1-3 Thái Lan: Seksan Ratree tỏa sáng

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
14'
Teerasak Poeiphimai — kiến tạo Seksan Ratree
Thái Lan
26'
Teerasak Poeiphimai — kiến tạo Waris Choolthong
Thái Lan
51'
Seksan Ratree — kiến tạo Patrik Gustavsson
Thái Lan
84'
Irfan Fandi — kiến tạo Hami Syahin
Singapore
Đồ thị diễn biến
SingaporeHT 45'Thái Lan
Thống kê trận đấu
SingaporeThống kêThái Lan
Singapore kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng, nhưng Singapore lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Teerasak Poeiphimai
Thái Lan
2 bàn
Seksan Ratree
Thái Lan
1 bàn · 1 kiến tạo
Irfan Fandi
Singapore
1 bàn
Waris Choolthong
Thái Lan
1 kiến tạo · điểm 7.35
Patrik Gustavsson
Thái Lan
1 kiến tạo · điểm 7.33
Hami Syahin
Singapore
1 kiến tạo · điểm 6.87
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Thái Lan
8.48
Seksan RatreeMOTM1 bàn · 1 KT
8.21
Teerasak Poeiphimai2 bàn
7.33
Patrik Gustavsson1 KT
6.5
Todsawat Limwanasthian
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Singapore
2 Akram Azman3 Ryhan Stewart4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari16 Hami Syahin19 Irfan Fandi
Thái Lan
3 Pansa Hemviboon8 Todsawat Limwanasthian10 Worachit Kanitsribumphen15 Narubadin Weerawatnodom16 Adison Promrak17 Picha Autra18 Jehhanafee Mamah19 Pokkhao Anan20 Chatchai Bootprom
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: Teerasak Poeiphimai lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Seksan Ratree)
Phút 26: Teerasak Poeiphimai lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Waris Choolthong)
Phút 35: Shawal Anuar (Singapore) sút hỏng phạt đền
Phút 51: Seksan Ratree lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Patrik Gustavsson)
Phút 84: Irfan Fandi lập công cho Singapore (kiến tạo: Hami Syahin)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Singapore · 0 thắng0 hòaThái Lan · 5 thắng
17/12/2024
Singapore
2 - 4
Thái Lan
TL
11/06/2024
Thái Lan
3 - 1
Singapore
TL
21/11/2023
Singapore
1 - 3
Thái Lan
TL
18/12/2021
Thái Lan
2 - 0
Singapore
TL
25/11/2018
Thái Lan
3 - 0
Singapore
TL
Phong độ & thống kê mùa giải
Singapore
5 trận gần nhất
BHHTT
Thái Lan
5 trận gần nhất
TTTTT
Bảng xếp hạng vòng bảng
Vòng bảng — Singapore
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Việt Nam
|4
|3
|1
|0
|+12
|10
|THTT
|2
|Singapore
|5
|2
|2
|1
|+1
|8
|TTHHB
|3
|Indonesia
|4
|2
|1
|1
|+4
|7
|TTBH
|4
|Campuchia
|4
|1
|0
|3
|-4
|3
|BBTB
|5
|TBC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Đông Timor
|4
|0
|0
|4
|-15
|0
|BBBB
Vòng bảng — Thái Lan
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Thái Lan
|5
|5
|0
|0
|+12
|15
|TTTTT
|2
|Malaysia
|4
|3
|0
|1
|+4
|9
|TTBT
|3
|Myanmar
|4
|2
|0
|2
|+5
|6
|BTTB
|4
|Philippines
|4
|1
|0
|3
|-2
|3
|BTBB
|5
|Lào
|4
|0
|0
|4
|-17
|0
|BBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)