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    Thống kê trận đấu SJ Earthquakes 1-1 LA Galaxy: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 11:38

    SJ Earthquakes và LA Galaxy chia điểm với tỷ số 1-1. Reid Roberts là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.95. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    13'
    Joseph Paintsil — kiến tạo Marco Reus
    LA Galaxy
    62'
    Reid Roberts
    SJ Earthquakes
    Thẻ phạt
    43'
    Lucas Sanabria
    LA Galaxy
    45+3'
    Julián Aude
    LA Galaxy
    79'
    Beau Leroux
    SJ Earthquakes
    81'
    Ian Harkes
    SJ Earthquakes
    90'
    Jamar Ricketts
    SJ Earthquakes
    90+7'
    Joseph Paintsil
    LA Galaxy
    Đồ thị diễn biến
    SJ EarthquakesHT 45'LA Galaxy

    Thống kê trận đấu

    SJ EarthquakesThống kêLA Galaxy
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    20
    Dứt điểm
    9
    5
    Trúng đích
    2
    6
    Phạt góc
    6
    14
    Phạm lỗi
    16
    0
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    4
    SJ Earthquakes vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Reid Roberts
    Reid Roberts
    SJ Earthquakes
    1 bàn
    Joseph Paintsil
    Joseph Paintsil
    LA Galaxy
    1 bàn
    Marco Reus
    Marco Reus
    LA Galaxy
    1 kiến tạo · điểm 7.67
    Ousseni Bouda
    Ousseni Bouda
    SJ Earthquakes
    Điểm 7.56
    Beau Leroux
    Beau Leroux
    SJ Earthquakes
    Điểm 7.24

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    SJ Earthquakes
    7.95
    Reid RobertsMOTM1 bàn
    7.56
    Ousseni Bouda
    7.24
    Beau Leroux
    7.07
    Jamar Ricketts
    7
    Timo Werner
    6.99
    Ian Harkes
    6.76
    Nick Fernandez
    6.74
    Daniel Munie
    6.64
    Darius Johnson
    6.63
    Paul Marie
    6.49
    Jonathan González
    6.45
    Angus Gunn
    6.37
    Benji Kikanović
    6.28
    Jack Skahan
    LA Galaxy
    7.67
    Marco Reus1 KT
    7.28
    Joseph Paintsil1 bàn
    7.17
    Lucas Sanabria
    7.05
    JT Marcinkowski
    6.97
    Justin Haak
    6.91
    Edwin Cerrillo
    6.87
    Robert Taylor
    6.83
    Harbor Miller
    6.48
    Julián Aude
    6.39
    Isaiah Parente
    6.35
    Miki Yamane
    6.29
    Maya Yoshida
    6.28
    John Nelson
    6.14
    Elijah Wynder

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    SJ Earthquakes
    Sơ đồ 4-2-3-1
    LA Galaxy
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Angus Gunn
    28
    Benji Kikanović
    5
    Daniel Munie
    18
    Reid Roberts
    2
    Jamar Ricketts
    40
    Jonathan González
    34
    Beau Leroux
    16
    Jack Skahan
    20
    Nick Fernandez
    11
    Timo Werner
    7
    Ousseni Bouda
    12
    JT Marcinkowski
    2
    Miki Yamane
    4
    Maya Yoshida
    15
    Justin Haak
    3
    Julián Aude
    26
    Harbor Miller
    6
    Edwin Cerrillo
    8
    Lucas Sanabria
    21
    Robert Taylor
    28
    Joseph Paintsil
    18
    Marco Reus
    Dự bị
    SJ Earthquakes
    3 Paul Marie4 Dave Romney6 Ian Harkes17 Jack Jasinski21 Noel Buck25 Max Floriani31 Francesco Montali79 Darius Johnson87 Vítor Costa
    LA Galaxy
    1 Novak Mićović14 John Nelson16 Isaiah Parente20 Chris Rindov22 Elijah Wynder60 Sebastian Hernandez76 Troy Elgersma

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 13: Joseph Paintsil lập công cho LA Galaxy (kiến tạo: Marco Reus)
    Phút 62: Reid Roberts lập công cho SJ Earthquakes
    Phút 95: Timo Werner (SJ Earthquakes) sút hỏng phạt đền

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    SJ Earthquakes · 1 thắng1 hòaLA Galaxy · 3 thắng
    29/06/2025
    SJ Earthquakes
    1 - 1
    LA Galaxy
    Hòa
    29/05/2025
    LA Galaxy
    0 - 1
    SJ Earthquakes
    SE
    30/06/2024
    SJ Earthquakes
    0 - 3
    LA Galaxy
    LG
    22/04/2024
    LA Galaxy
    4 - 3
    SJ Earthquakes
    LG
    03/03/2024
    SJ Earthquakes
    1 - 3
    LA Galaxy
    LG

    Phong độ & thống kê mùa giải

    SJ Earthquakes
    5 trận gần nhất
    HBBTB
    17
    Trận
    10-3-4
    T-H-B
    35
    Ghi (TB 2.1)
    20
    Thủng lưới
    LA Galaxy
    5 trận gần nhất
    HBBTH
    18
    Trận
    5-6-7
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.3)
    29
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps161033+2133TBTBH
    2SJ Earthquakes171034+1533BBTBH
    3Los Angeles FC17935+1230BBTTT
    9Minnesota United17656-523BBHBH
    10LA Galaxy18567-521THBBH
    11San Diego17557+320THBBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    2Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    3Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    4Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu SJ Earthquakes 1-1 LA Galaxy: Hai đội chia điểm
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