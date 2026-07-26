Thống kê trận đấu SJ Earthquakes 1-1 LA Galaxy: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
13'
Joseph Paintsil — kiến tạo Marco Reus
LA Galaxy
62'
Reid Roberts
SJ Earthquakes
Thẻ phạt
79'
Beau Leroux
SJ Earthquakes
90'
Jamar Ricketts
SJ Earthquakes
Đồ thị diễn biến
SJ EarthquakesHT 45'LA Galaxy
Thống kê trận đấu
SJ EarthquakesThống kêLA Galaxy
SJ Earthquakes vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Reid Roberts
SJ Earthquakes
1 bàn
Joseph Paintsil
LA Galaxy
1 bàn
Marco Reus
LA Galaxy
1 kiến tạo · điểm 7.67
Ousseni Bouda
SJ Earthquakes
Điểm 7.56
Beau Leroux
SJ Earthquakes
Điểm 7.24
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
SJ Earthquakes
7.95
Reid RobertsMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
SJ Earthquakes
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
SJ Earthquakes
3 Paul Marie4 Dave Romney6 Ian Harkes17 Jack Jasinski21 Noel Buck25 Max Floriani31 Francesco Montali79 Darius Johnson87 Vítor Costa
LA Galaxy
1 Novak Mićović14 John Nelson16 Isaiah Parente20 Chris Rindov22 Elijah Wynder60 Sebastian Hernandez76 Troy Elgersma
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 13: Joseph Paintsil lập công cho LA Galaxy (kiến tạo: Marco Reus)
Phút 62: Reid Roberts lập công cho SJ Earthquakes
Phút 95: Timo Werner (SJ Earthquakes) sút hỏng phạt đền
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
SJ Earthquakes · 1 thắng1 hòaLA Galaxy · 3 thắng
29/06/2025
SJ Earthquakes
1 - 1
LA Galaxy
Hòa
29/05/2025
LA Galaxy
0 - 1
SJ Earthquakes
SE
30/06/2024
SJ Earthquakes
0 - 3
LA Galaxy
LG
22/04/2024
LA Galaxy
4 - 3
SJ Earthquakes
LG
03/03/2024
SJ Earthquakes
1 - 3
LA Galaxy
LG
Phong độ & thống kê mùa giải
SJ Earthquakes
5 trận gần nhất
HBBTB
LA Galaxy
5 trận gần nhất
HBBTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|16
|10
|3
|3
|+21
|33
|TBTBH
|2
|SJ Earthquakes
|17
|10
|3
|4
|+15
|33
|BBTBH
|3
|Los Angeles FC
|17
|9
|3
|5
|+12
|30
|BBTTT
|…
|9
|Minnesota United
|17
|6
|5
|6
|-5
|23
|BBHBH
|10
|LA Galaxy
|18
|5
|6
|7
|-5
|21
|THBBH
|11
|San Diego
|17
|5
|5
|7
|+3
|20
|THBBT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)