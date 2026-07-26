Thống kê trận đấu SJ Earthquakes 1-1 LA Galaxy: Hai đội chia điểm

SJ Earthquakes và LA Galaxy chia điểm với tỷ số 1-1. Reid Roberts là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.95. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.