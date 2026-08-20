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    Thống kê trận đấu Slovan Bratislava 1-1 Celje: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 03:55

    Slovan Bratislava và Celje chia điểm với tỷ số 1-1. Tigran Barseghyan là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    15'
    R. Cerepkai — kiến tạo C. Martinez
    Slovan Bratislava
    41'
    M. Avdyli — kiến tạo M. Kvesic
    Celje
    Thẻ phạt
    45'
    K. Bajric (Roughing)
    Slovan Bratislava
    59'
    M. Avdyli (Roughing)
    Celje
    83'
    C. Blackman (Roughing)
    Slovan Bratislava
    86'
    M. Zabukovnik (Tripping)
    Celje
    Đồ thị diễn biến
    Slovan BratislavaHT 45'Celje

    Thống kê trận đấu

    Slovan BratislavaThống kêCelje
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    13
    Dứt điểm
    8
    2
    Trúng đích
    4
    4
    Phạt góc
    0
    12
    Phạm lỗi
    13
    0
    Việt vị
    5
    3
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Milot Avdyli
    Milot Avdyli
    Celje
    1 bàn
    Roman Čerepkai
    Roman Čerepkai
    Slovan Bratislava
    1 bàn
    Cristian Martínez
    Cristian Martínez
    Slovan Bratislava
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Mario Kvesić
    Mario Kvesić
    Celje
    1 kiến tạo · điểm 7
    Tigran Barseghyan
    Tigran Barseghyan
    Slovan Bratislava
    Điểm 8.2
    Svetozar Marković
    Svetozar Marković
    Slovan Bratislava
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Slovan Bratislava
    8.2
    Tigran BarseghyanMOTM
    7.7
    Cristian Martínez1 KT
    7.2
    Svetozar Marković
    7.2
    Roman Čerepkai1 bàn
    6.9
    Kenan Bajrić
    6.9
    Sandro Cruz
    6.9
    Suleiman Camara
    6.9
    Daiki Matsuoka
    6.7
    César Blackman
    6.7
    Manasse Kianga
    6.5
    Dominik Takáč
    6.5
    Peter Pokorný
    6.5
    Alasana Yirajang
    6.3
    Alen Mustafić
    6.3
    Andraž Šporar
    6.2
    Rahim Ibrahim
    Celje
    7.3
    Milot Avdyli1 bàn
    7.2
    Žan-Luk Leban
    7
    Papa Daniel
    7
    Mario Kvesić1 KT
    6.9
    Mark Zabukovnik
    6.7
    Darko Hrka
    6.7
    Yaya Dukuly
    6.6
    Artemijus Tutyškinas
    6.5
    Svit Sešlar
    6.5
    Benjamin Verbič
    6.5
    Andrej Kotnik
    6.3
    Pijus Širvys
    6.3
    Matic Ivanšek
    6.3
    Alpha Diounkou
    6.3
    Ivan Ćalušić
    6.2
    Armandas Kučys

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Slovan Bratislava
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yaya Toure
    Celje
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vitor Campelos
    71
    Dominik Takáč
    28
    César Blackman
    12
    Kenan Bajrić
    15
    Svetozar Marković
    57
    Sandro Cruz
    70
    Cristian Martínez
    3
    Peter Pokorný
    20
    Alen Mustafić
    11
    Tigran Barseghyan
    13
    Roman Čerepkai
    21
    Suleiman Camara
    1
    Žan-Luk Leban
    2
    Pijus Širvys
    4
    Darko Hrka
    6
    Artemijus Tutyškinas
    11
    Milot Avdyli
    13
    Papa Daniel
    19
    Mark Zabukovnik
    77
    Matic Ivanšek
    10
    Svit Sešlar
    8
    Mario Kvesić
    47
    Armandas Kučys
    Dự bị
    Slovan Bratislava
    14 Alasana Yirajang88 Daiki Matsuoka19 Manasse Kianga1 Aleksandar Popović44 Matúš Macík2 Samuel Kozlovský6 Kevin Wimmer5 Rahim Ibrahim8 Artur Gajdoš
    Celje
    7 Benjamin Verbič17 Andrej Kotnik12 Luka Kolar23 Žiga Frelih3 Damjan Vuklišević20 Alpha Diounkou27 Ivan Ćalušić33 Leonardo Koutris25 Veton Tusha

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 15: R. Cerepkai lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: C. Martinez)
    Phút 41: M. Avdyli lập công cho Celje (kiến tạo: M. Kvesic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Slovan Bratislava · 1 thắng1 hòaCelje · 0 thắng
    31/07/2024
    Slovan Bratislava
    5 - 0
    Celje
    SB
    25/07/2024
    Celje
    1 - 1
    Slovan Bratislava
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Slovan Bratislava
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.8)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1TaliscaTaliscaFenerbahçe4 bàn
    2ReinaldoReinaldoLevski Sofia3 bàn
    3J. MickelsJ. MickelsSabah FA2 bàn
    4D. BeljoD. BeljoDinamo Zagreb2 bàn
    5V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2K. AktürkoğluK. AktürkoğluFenerbahçe2 kiến tạo
    3F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo
    4C. TolissoC. TolissoLyon2 kiến tạo
    5L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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