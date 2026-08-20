Thống kê trận đấu Slovan Bratislava 1-1 Celje: Hai đội chia điểm

Slovan Bratislava và Celje chia điểm với tỷ số 1-1. Tigran Barseghyan là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.