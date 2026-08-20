Thống kê trận đấu Slovan Bratislava 1-1 Celje: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
15'
R. Cerepkai — kiến tạo C. Martinez
Slovan Bratislava
41'
M. Avdyli — kiến tạo M. Kvesic
Celje
Thẻ phạt
45'
K. Bajric (Roughing)
Slovan Bratislava
59'
M. Avdyli (Roughing)
Celje
83'
C. Blackman (Roughing)
Slovan Bratislava
86'
M. Zabukovnik (Tripping)
Celje
Đồ thị diễn biến
Slovan BratislavaHT 45'Celje
Thống kê trận đấu
Slovan BratislavaThống kêCelje
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Milot Avdyli
Celje
1 bàn
Roman Čerepkai
Slovan Bratislava
1 bàn
Cristian Martínez
Slovan Bratislava
1 kiến tạo · điểm 7.7
Mario Kvesić
Celje
1 kiến tạo · điểm 7
Tigran Barseghyan
Slovan Bratislava
Điểm 8.2
Svetozar Marković
Slovan Bratislava
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Slovan Bratislava
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yaya Toure
Celje
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vitor Campelos
Dự bị
Slovan Bratislava
14 Alasana Yirajang88 Daiki Matsuoka19 Manasse Kianga1 Aleksandar Popović44 Matúš Macík2 Samuel Kozlovský6 Kevin Wimmer5 Rahim Ibrahim8 Artur Gajdoš
Celje
7 Benjamin Verbič17 Andrej Kotnik12 Luka Kolar23 Žiga Frelih3 Damjan Vuklišević20 Alpha Diounkou27 Ivan Ćalušić33 Leonardo Koutris25 Veton Tusha
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 15: R. Cerepkai lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: C. Martinez)
Phút 41: M. Avdyli lập công cho Celje (kiến tạo: M. Kvesic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Slovan Bratislava · 1 thắng1 hòaCelje · 0 thắng
31/07/2024
Slovan Bratislava
5 - 0
Celje
SB
25/07/2024
Celje
1 - 1
Slovan Bratislava
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)