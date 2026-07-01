Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
44'
Mykola Kukharevych
Slovan Bratislava
51'
Nika Sikharulashvili
FC Iberia 1999
Thẻ phạt
25'
Sandro Cruz
Slovan Bratislava
36'
César Blackman
Slovan Bratislava
52'
Zviad Natchkebia
FC Iberia 1999
90+2'
Nikoloz Dadiani
FC Iberia 1999
Đồ thị diễn biến
Slovan BratislavaHT 45'FC Iberia 1999
Thống kê trận đấu
Slovan BratislavaThống kêFC Iberia 1999
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mykola Kukharevych
Slovan Bratislava
1 bàn
Nika Sikharulashvili
FC Iberia 1999
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Slovan Bratislava
6.46
Mykola KukharevychMOTM1 bàn
FC Iberia 1999
6.37
Nika Sikharulashvili1 bàn
6.26
Jemali-Giorgi Jinjolava
6.26
Aleksandre Amisulashvili
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Slovan Bratislava
Sơ đồ 4-3-3
FC Iberia 1999
Sơ đồ 4-3-3
25
Aleksandre Amisulashvili
Dự bị
Slovan Bratislava
2 Samuel Kozlovsky5 Rahim Ibrahim6 Kevin Wimmer17 Jurij Medvedev20 Alen Mustafic23 Sharani Zuberu24 Matúš Tomáško25 Leo Hofstädter44 Matus Macik
FC Iberia 1999
1 Tornike Megrelishvili9 Amiran Dzagania11 Andria Bartishvili14 Ibrahim Alhassan16 Revaz Kurtanidze17 Stephen Ende23 Eldar Kuliyev29 Lado Chikhradze30 Nikoloz Botchorishvili
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 44: Mykola Kukharevych lập công cho Slovan Bratislava
Phút 51: Nika Sikharulashvili lập công cho FC Iberia 1999
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Slovan Bratislava · 1 thắng0 hòaFC Iberia 1999 · 0 thắng
21/07/2026
FC Iberia 1999
0 - 2
Slovan Bratislava
SB
Phong độ & thống kê mùa giải
Slovan Bratislava
5 trận gần nhất
HTTTB
FC Iberia 1999
5 trận gần nhất
HBHTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)