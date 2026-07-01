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    Thống kê trận đấu Slovan Bratislava 1-1 FC Iberia 1999: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn30/07/2026 03:08

    Slovan Bratislava và FC Iberia 1999 chia điểm với tỷ số 1-1. Mykola Kukharevych là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    44'
    Mykola Kukharevych
    Slovan Bratislava
    51'
    Nika Sikharulashvili
    FC Iberia 1999
    Thẻ phạt
    25'
    Sandro Cruz
    Slovan Bratislava
    36'
    César Blackman
    Slovan Bratislava
    52'
    Zviad Natchkebia
    FC Iberia 1999
    64'
    Lucas Café
    FC Iberia 1999
    90+2'
    Nikoloz Dadiani
    FC Iberia 1999
    Đồ thị diễn biến
    Slovan BratislavaHT 45'FC Iberia 1999

    Thống kê trận đấu

    Slovan BratislavaThống kêFC Iberia 1999
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    14
    Dứt điểm
    8
    5
    Trúng đích
    4
    1
    Phạt góc
    5
    14
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    4
    3
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mykola Kukharevych
    Mykola Kukharevych
    Slovan Bratislava
    1 bàn
    Nika Sikharulashvili
    Nika Sikharulashvili
    FC Iberia 1999
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Slovan Bratislava
    6.46
    Mykola KukharevychMOTM1 bàn
    6.37
    Peter Pokorný
    6.37
    Artur Gajdos
    6.37
    Alasana Yirajang
    6.37
    Alexej Maros
    6.37
    Cristian Martínez
    6.26
    Kenan Bajric
    6.26
    Svetozar Markovic
    6.26
    César Blackman
    6.26
    Sandro Cruz
    6.12
    Aleksandar Popovic
    FC Iberia 1999
    6.37
    Nikoloz Dadiani
    6.37
    Bakar Kardava
    6.37
    Zviad Natchkebia
    6.37
    Lucas Café
    6.37
    Nika Sikharulashvili1 bàn
    6.37
    Giorgi Kutsia
    6.26
    Vahid Selimovic
    6.26
    Jemali-Giorgi Jinjolava
    6.26
    Aleksandre Amisulashvili
    6.26
    Giorgi Kobuladze
    6.12
    Giorgi Makaridze

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Slovan Bratislava
    Sơ đồ 4-3-3
    FC Iberia 1999
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Aleksandar Popovic
    28
    César Blackman
    12
    Kenan Bajric
    15
    Svetozar Markovic
    57
    Sandro Cruz
    70
    Cristian Martínez
    3
    Peter Pokorný
    8
    Artur Gajdos
    29
    Alexej Maros
    9
    Mykola Kukharevych
    14
    Alasana Yirajang
    31
    Giorgi Makaridze
    5
    Jemali-Giorgi Jinjolava
    4
    Vahid Selimovic
    25
    Aleksandre Amisulashvili
    40
    Giorgi Kobuladze
    27
    Giorgi Kutsia
    8
    Bakar Kardava
    6
    Nikoloz Dadiani
    18
    Lucas Café
    10
    Zviad Natchkebia
    19
    Nika Sikharulashvili
    Dự bị
    Slovan Bratislava
    2 Samuel Kozlovsky5 Rahim Ibrahim6 Kevin Wimmer17 Jurij Medvedev20 Alen Mustafic23 Sharani Zuberu24 Matúš Tomáško25 Leo Hofstädter44 Matus Macik
    FC Iberia 1999
    1 Tornike Megrelishvili9 Amiran Dzagania11 Andria Bartishvili14 Ibrahim Alhassan16 Revaz Kurtanidze17 Stephen Ende23 Eldar Kuliyev29 Lado Chikhradze30 Nikoloz Botchorishvili

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 44: Mykola Kukharevych lập công cho Slovan Bratislava
    Phút 51: Nika Sikharulashvili lập công cho FC Iberia 1999

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Slovan Bratislava · 1 thắng0 hòaFC Iberia 1999 · 0 thắng
    21/07/2026
    FC Iberia 1999
    0 - 2
    Slovan Bratislava
    SB

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Slovan Bratislava
    5 trận gần nhất
    HTTTB
    FC Iberia 1999
    5 trận gần nhất
    HBHTB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Slovan Bratislava 1-1 FC Iberia 1999: Hai đội chia điểm
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