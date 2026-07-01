Thống kê trận đấu Slovan Bratislava 1-1 Saburtalo: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
44'
M. Kukharevych
Slovan Bratislava
51'
N. Sikharulashvili
Saburtalo
Thẻ phạt
25'
S. Cruz (Roughing)
Slovan Bratislava
36'
C. Blackman (Tripping)
Slovan Bratislava
52'
Z. Natchkebia (Foul)
Saburtalo
64'
Lucas Cafe (Tripping)
Saburtalo
90+2'
N. Dadiani (Holding)
Saburtalo
Đồ thị diễn biến
Slovan BratislavaHT 45'Saburtalo
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Slovan Bratislava
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yaya Toure
Saburtalo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko
25
Aleksandre Amisulashvili
Dự bị
Slovan Bratislava
44 Matúš Macík71 Dominik Takáč2 Samuel Kozlovský6 Kevin Wimmer17 Jurij Medveděv23 Sharani Zuberu5 Rahim Ibrahim20 Alen Mustafić25 Leo Hofstadter
Saburtalo
11 Andria Bartishvili14 Abdullahi Ibrahim Alhassan1 Tornike Megrelishvili16 Revaz Kurtanidze39 Giorgi Chanturia30 Nikoloz Bochorishvili23 Eldar Kuliiev9 Amiran Dzagania17 Stephen Ende
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 44: M. Kukharevych lập công cho Slovan Bratislava
Phút 51: N. Sikharulashvili lập công cho Saburtalo
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Slovan Bratislava · 1 thắng0 hòaSaburtalo · 0 thắng
21/07/2026
Saburtalo
0 - 2
Slovan Bratislava
SB
Phong độ & thống kê mùa giải
Slovan Bratislava
5 trận gần nhất
HTTTT
Saburtalo
5 trận gần nhất
HTBHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)