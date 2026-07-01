Tin mới

    Thống kê trận đấu Slovan Bratislava 1-1 Saburtalo: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn30/07/2026 03:08

    Slovan Bratislava và Saburtalo chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    44'
    M. Kukharevych
    Slovan Bratislava
    51'
    N. Sikharulashvili
    Saburtalo
    Thẻ phạt
    25'
    S. Cruz (Roughing)
    Slovan Bratislava
    36'
    C. Blackman (Tripping)
    Slovan Bratislava
    52'
    Z. Natchkebia (Foul)
    Saburtalo
    64'
    Lucas Cafe (Tripping)
    Saburtalo
    90+2'
    N. Dadiani (Holding)
    Saburtalo
    Đồ thị diễn biến
    Slovan BratislavaHT 45'Saburtalo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Slovan Bratislava
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yaya Toure
    Saburtalo
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko
    1
    Aleksandar Popovic
    28
    César Blackman
    12
    Kenan Bajrić
    15
    Svetozar Marković
    57
    Sandro Cruz
    70
    Cristian Martínez
    3
    Peter Pokorný
    8
    Artur Gajdoš
    29
    Alexej Maros
    9
    Mykola Kukharevych
    14
    Alasana Yirajang
    31
    Giorgi Makaridze
    5
    Jemali Giorgi Jinjolava
    4
    Vahid Selimović
    25
    Aleksandre Amisulashvili
    40
    Giorgi Kobuladze
    27
    Giorgi Kutsia
    8
    Bakar Kardava
    6
    Nikoloz Dadiani
    18
    Lucas Cafe
    10
    Zviad Natchkebia
    19
    Nika Sikharulashvili
    Dự bị
    Slovan Bratislava
    44 Matúš Macík71 Dominik Takáč2 Samuel Kozlovský6 Kevin Wimmer17 Jurij Medveděv23 Sharani Zuberu5 Rahim Ibrahim20 Alen Mustafić25 Leo Hofstadter
    Saburtalo
    11 Andria Bartishvili14 Abdullahi Ibrahim Alhassan1 Tornike Megrelishvili16 Revaz Kurtanidze39 Giorgi Chanturia30 Nikoloz Bochorishvili23 Eldar Kuliiev9 Amiran Dzagania17 Stephen Ende

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 44: M. Kukharevych lập công cho Slovan Bratislava
    Phút 51: N. Sikharulashvili lập công cho Saburtalo

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Slovan Bratislava · 1 thắng0 hòaSaburtalo · 0 thắng
    21/07/2026
    Saburtalo
    0 - 2
    Slovan Bratislava
    SB

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Slovan Bratislava
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Saburtalo
    5 trận gần nhất
    HTBHT
    3
    Trận
    1-1-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    6
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    2V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    3B. LabeauB. LabeauFC Thun2 bàn
    4P. WålemarkP. WålemarkLech Poznan2 bàn
    5D. WattsD. WattsShamrock Rovers1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
    3F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo
    4F. FehrF. FehrFC Thun2 kiến tạo
    5J. ByrneJ. ByrneShamrock Rovers1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Slovan Bratislava 1-1 Saburtalo: Hai đội chia điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO