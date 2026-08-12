Tin mới

    Thống kê trận đấu Slovan Bratislava 2-0 Mjällby: Alasana Yirajang tỏa sáng, Slovan Bratislava giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn12/08/2026 03:05

    Slovan Bratislava vượt qua Mjällby với tỷ số 2-0. Sandro Cruz là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.98. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    47'
    Suleiman Camara — kiến tạo Sandro Cruz
    Slovan Bratislava
    78'
    Alasana Yirajang — kiến tạo Sandro Cruz
    Slovan Bratislava
    Thẻ phạt
    43'
    Tom Pettersson
    Mjällby
    44'
    Rahim Ibrahim
    Slovan Bratislava
    50'
    Villiam Granath
    Mjällby
    58'
    Suleiman Camara
    Slovan Bratislava
    62'
    Alen Mustafic
    Slovan Bratislava
    Đồ thị diễn biến
    Slovan BratislavaHT 45'Mjällby

    Thống kê trận đấu

    Slovan BratislavaThống kêMjällby
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    11
    Dứt điểm
    5
    4
    Trúng đích
    1
    2
    Phạt góc
    4
    14
    Phạm lỗi
    9
    0
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Slovan Bratislava vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Suleiman Camara
    Suleiman Camara
    Slovan Bratislava
    1 bàn
    Alasana Yirajang
    Alasana Yirajang
    Slovan Bratislava
    1 bàn
    Sandro Cruz
    Sandro Cruz
    Slovan Bratislava
    2 kiến tạo · điểm 6.98

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Slovan Bratislava
    6.98
    Sandro CruzMOTM2 KT
    6.83
    Suleiman Camara1 bàn
    6.69
    Alasana Yirajang1 bàn
    6.5
    Peter Pokorný
    6.5
    Mykola Kukharevych
    6.5
    Tigran Barseghyan
    6.5
    Kenan Bajric
    6.5
    Svetozar Markovic
    6.5
    Manasse Kianga
    6.5
    Leo Hofstädter
    6.5
    César Blackman
    6.5
    Cristian Martínez
    6.5
    Dominik Takac
    6.5
    Daiki Matsuoka
    6.45
    Rahim Ibrahim
    6.45
    Alen Mustafic
    Mjällby
    6.46
    Jeppe Kjær
    6.43
    Jacob Bergström
    6.43
    Áki Samuelsen
    6.37
    Ali Youssef
    6.37
    Olle Lindberg
    6.33
    Villiam Granath
    6.27
    Viktor Gustafson
    6.27
    Jesper Gustavsson
    6.26
    Ludvig Svanberg
    6.26
    Ian Hoffmann
    6.26
    Ludvig Tidstrand
    6.26
    Tony Miettinen
    6.05
    Abdullah Iqbal
    6.04
    Tom Pettersson
    5.88
    Robin Wallinder

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Slovan Bratislava
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Mjällby
    Sơ đồ 3-4-3
    71
    Dominik Takac
    28
    César Blackman
    12
    Kenan Bajric
    15
    Svetozar Markovic
    57
    Sandro Cruz
    3
    Peter Pokorný
    19
    Manasse Kianga
    20
    Alen Mustafic
    5
    Rahim Ibrahim
    21
    Suleiman Camara
    9
    Mykola Kukharevych
    13
    Robin Wallinder
    5
    Abdullah Iqbal
    2
    Ludvig Svanberg
    24
    Tom Pettersson
    14
    Villiam Granath
    22
    Jesper Gustavsson
    7
    Viktor Gustafson
    26
    Ian Hoffmann
    10
    Jeppe Kjær
    18
    Jacob Bergström
    23
    Áki Samuelsen
    Dự bị
    Slovan Bratislava
    1 Aleksandar Popovic2 Samuel Kozlovsky6 Kevin Wimmer8 Artur Gajdos11 Tigran Barseghyan14 Alasana Yirajang25 Leo Hofstädter29 Alexej Maros44 Matus Macik
    Mjällby
    3 Martin Agnarsson4 Axel Norén9 Ali Youssef27 Ludvig Tidstrand29 Olle Lindberg30 Melker Ahlstrand33 Tony Miettinen35 Alexander Lundin39 Romeo Arrhenius Leandersson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: Suleiman Camara lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: Sandro Cruz)
    Phút 78: Alasana Yirajang lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: Sandro Cruz)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Slovan Bratislava · 1 thắng0 hòaMjällby · 0 thắng
    04/08/2026
    Mjällby
    1 - 2
    Slovan Bratislava
    SB

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Slovan Bratislava
    5 trận gần nhất
    TTHT
    Mjällby
    5 trận gần nhất
    BBHT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Slovan Bratislava 2-0 Mjällby: Alasana Yirajang tỏa sáng, Slovan Bratislava giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO