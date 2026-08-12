Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
47'
Suleiman Camara — kiến tạo Sandro Cruz
Slovan Bratislava
78'
Alasana Yirajang — kiến tạo Sandro Cruz
Slovan Bratislava
Thẻ phạt
44'
Rahim Ibrahim
Slovan Bratislava
58'
Suleiman Camara
Slovan Bratislava
62'
Alen Mustafic
Slovan Bratislava
Đồ thị diễn biến
Slovan BratislavaHT 45'Mjällby
Thống kê trận đấu
Slovan BratislavaThống kêMjällby
Slovan Bratislava vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Suleiman Camara
Slovan Bratislava
1 bàn
Alasana Yirajang
Slovan Bratislava
1 bàn
Sandro Cruz
Slovan Bratislava
2 kiến tạo · điểm 6.98
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Slovan Bratislava
6.69
Alasana Yirajang1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Slovan Bratislava
Sơ đồ 4-1-4-1
Dự bị
Slovan Bratislava
1 Aleksandar Popovic2 Samuel Kozlovsky6 Kevin Wimmer8 Artur Gajdos11 Tigran Barseghyan14 Alasana Yirajang25 Leo Hofstädter29 Alexej Maros44 Matus Macik
Mjällby
3 Martin Agnarsson4 Axel Norén9 Ali Youssef27 Ludvig Tidstrand29 Olle Lindberg30 Melker Ahlstrand33 Tony Miettinen35 Alexander Lundin39 Romeo Arrhenius Leandersson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 47: Suleiman Camara lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: Sandro Cruz)
Phút 78: Alasana Yirajang lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: Sandro Cruz)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Slovan Bratislava · 1 thắng0 hòaMjällby · 0 thắng
04/08/2026
Mjällby
1 - 2
Slovan Bratislava
SB
Phong độ & thống kê mùa giải
Slovan Bratislava
5 trận gần nhất
TTHT
Mjällby
5 trận gần nhất
BBHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)