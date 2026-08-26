Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
41'
J. Ajala — kiến tạo L. Orford
West Ham
75'
T. Castellanos — kiến tạo J. Veltman
West Ham
84'
J. Bowen — kiến tạo L. Orford
West Ham
Thẻ phạt
26'
C. Bragg (Foul)
Southampton
34'
L. Scienza (Foul)
Southampton
Đồ thị diễn biến
SouthamptonHT 45'West Ham
Thống kê trận đấu
SouthamptonThống kêWest Ham
West Ham vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Joshua Ajala
West Ham
2 bàn
Jarrod Bowen
West Ham
1 bàn
Leo Scienza
Southampton
1 bàn
Valentín Castellanos
West Ham
1 bàn
Lewis Orford
West Ham
2 kiến tạo · điểm 7.7
Joël Veltman
West Ham
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
West Ham
7.2
Valentín Castellanos1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Southampton
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tonda Eckert
West Ham
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Nuno Espirito Santo
Dự bị
Southampton
23 Samuel Edozie27 Kuryu Matsuki4 Flynn Downes10 Finn Azaz9 Cyle Larin25 George Long17 Joshua Quarshie3 Ryan Manning19 Cameron Archer
West Ham
7 Arne Engels20 Jarrod Bowen11 Valentín Castellanos10 Manor Solomon42 Kaelan Casey1 Mads Hermansen30 Oliver Scarles2 Kyle Walker-Peters27 Soungoutou Magassa
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: L. Scienza lập công cho Southampton
Phút 41: J. Ajala lập công cho West Ham (kiến tạo: L. Orford)
Phút 53: J. Ajala lập công cho West Ham
Phút 75: T. Castellanos lập công cho West Ham (kiến tạo: J. Veltman)
Phút 84: J. Bowen lập công cho West Ham (kiến tạo: L. Orford)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Southampton · 1 thắng2 hòaWest Ham · 2 thắng
19/04/2025
West Ham
1 - 1
Southampton
Hòa
26/12/2024
Southampton
0 - 1
West Ham
WH
02/04/2023
West Ham
1 - 0
Southampton
WH
16/10/2022
Southampton
1 - 1
West Ham
Hòa
03/03/2022
Southampton
3 - 1
West Ham
SOU
Phong độ & thống kê mùa giải
Southampton
5 trận gần nhất
BTBTT
West Ham
5 trận gần nhất
TBHTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)