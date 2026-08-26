Tin mới

    Thống kê trận đấu Southampton 1-4 West Ham: West Ham ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:38

    West Ham đã ngược dòng đánh bại Southampton 4-1. Joshua Ajala là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    10'
    L. Scienza
    Southampton
    41'
    J. Ajala — kiến tạo L. Orford
    West Ham
    53'
    J. Ajala
    West Ham
    75'
    T. Castellanos — kiến tạo J. Veltman
    West Ham
    84'
    J. Bowen — kiến tạo L. Orford
    West Ham
    Thẻ phạt
    26'
    C. Bragg (Foul)
    Southampton
    34'
    L. Scienza (Foul)
    Southampton
    Đồ thị diễn biến
    SouthamptonHT 45'West Ham

    Thống kê trận đấu

    SouthamptonThống kêWest Ham
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    12
    Dứt điểm
    17
    4
    Trúng đích
    7
    2
    Phạt góc
    5
    7
    Phạm lỗi
    8
    4
    Thủ môn cứu thua
    3
    West Ham vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Joshua Ajala
    Joshua Ajala
    West Ham
    2 bàn
    Jarrod Bowen
    Jarrod Bowen
    West Ham
    1 bàn
    Leo Scienza
    Leo Scienza
    Southampton
    1 bàn
    Valentín Castellanos
    Valentín Castellanos
    West Ham
    1 bàn
    Lewis Orford
    Lewis Orford
    West Ham
    2 kiến tạo · điểm 7.7
    Joël Veltman
    Joël Veltman
    West Ham
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Southampton
    7.3
    Leo Scienza1 bàn
    7
    Tom Fellows
    6.9
    Nathan Wood
    6.7
    Romeo Akachukwu
    6.7
    Cameron Bragg
    6.7
    Divin Mubama
    6.7
    Kuryu Matsuki
    6.7
    Flynn Downes
    6.5
    Finn Azaz
    6.3
    Jack Stephens
    6.3
    Lewis Dobbin
    6.3
    Samuel Edozie
    6.3
    Cyle Larin
    6.2
    Welington
    5.9
    Daniel Peretz
    5.5
    James Bree
    West Ham
    8.5
    Joshua AjalaMOTM2 bàn
    7.9
    Jarrod Bowen1 bàn
    7.7
    Lewis Orford2 KT
    7.3
    Joël Veltman1 KT
    7.2
    Max Kilman
    7.2
    Valentín Castellanos1 bàn
    7
    Divine Mukasa
    6.9
    Arne Engels
    6.7
    Keiber Lamadrid
    6.7
    Joël Piroe
    6.6
    Manor Solomon
    6.5
    Ezra Mayers
    6.5
    Mohamadou Kanté
    6.3
    Finlay Herrick
    6.3
    Airidas Golambeckis

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Southampton
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tonda Eckert
    West Ham
    Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Nuno Espirito Santo
    1
    Daniel Peretz
    14
    James Bree
    15
    Nathan Wood
    5
    Jack Stephens
    34
    Welington
    29
    Romeo Akachukwu
    26
    Cameron Bragg
    7
    Leo Scienza
    18
    Tom Fellows
    28
    Divin Mubama
    11
    Lewis Dobbin
    49
    Finlay Herrick
    34
    Joël Veltman
    58
    Airidas Golambeckis
    3
    Max Kilman
    63
    Ezra Mayers
    21
    Keiber Lamadrid
    61
    Lewis Orford
    17
    Mohamadou Kanté
    66
    Joshua Ajala
    14
    Divine Mukasa
    9
    Joël Piroe
    Dự bị
    Southampton
    23 Samuel Edozie27 Kuryu Matsuki4 Flynn Downes10 Finn Azaz9 Cyle Larin25 George Long17 Joshua Quarshie3 Ryan Manning19 Cameron Archer
    West Ham
    7 Arne Engels20 Jarrod Bowen11 Valentín Castellanos10 Manor Solomon42 Kaelan Casey1 Mads Hermansen30 Oliver Scarles2 Kyle Walker-Peters27 Soungoutou Magassa

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: L. Scienza lập công cho Southampton
    Phút 41: J. Ajala lập công cho West Ham (kiến tạo: L. Orford)
    Phút 53: J. Ajala lập công cho West Ham
    Phút 75: T. Castellanos lập công cho West Ham (kiến tạo: J. Veltman)
    Phút 84: J. Bowen lập công cho West Ham (kiến tạo: L. Orford)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Southampton · 1 thắng2 hòaWest Ham · 2 thắng
    19/04/2025
    West Ham
    1 - 1
    Southampton
    Hòa
    26/12/2024
    Southampton
    0 - 1
    West Ham
    WH
    02/04/2023
    West Ham
    1 - 0
    Southampton
    WH
    16/10/2022
    Southampton
    1 - 1
    West Ham
    Hòa
    03/03/2022
    Southampton
    3 - 1
    West Ham
    SOU

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Southampton
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    West Ham
    5 trận gần nhất
    TBHTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham3 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4J. BowenJ. BowenWest Ham2 bàn
    5Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Southampton 1-4 West Ham: West Ham ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO