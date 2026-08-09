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    Thống kê trận đấu Sparta Rotterdam 0-1 Feyenoord: L. Valente tỏa sáng, Feyenoord giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 19:16

    Feyenoord vượt qua Sparta Rotterdam với tỷ số 1-0. Gjivai Zechiël là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    35'
    L. Valente — kiến tạo G. Zechiel
    Feyenoord
    Thẻ phạt
    39'
    C. Terho (Holding)
    Sparta Rotterdam
    58'
    C. Vanhoutte (Tripping)
    Feyenoord
    Đồ thị diễn biến
    Sparta RotterdamHT 45'Feyenoord

    Thống kê trận đấu

    Sparta RotterdamThống kêFeyenoord
    41%
    Kiểm soát bóng
    59%
    10
    Dứt điểm
    22
    0
    Trúng đích
    6
    5
    Phạt góc
    10
    10
    Phạm lỗi
    8
    5
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    1
    Feyenoord vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Luciano Valente
    Luciano Valente
    Feyenoord
    1 bàn
    Gjivai Zechiël
    Gjivai Zechiël
    Feyenoord
    1 kiến tạo · điểm 8.5
    Bas Kuipers
    Bas Kuipers
    Sparta Rotterdam
    Điểm 7.9
    Mika Mármol
    Mika Mármol
    Feyenoord
    Điểm 7.7
    Filip Bednarek
    Filip Bednarek
    Sparta Rotterdam
    Điểm 7.6
    Jeremiah St Juste
    Jeremiah St Juste
    Feyenoord
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sparta Rotterdam
    7.9
    Bas Kuipers
    7.6
    Filip Bednarek
    7
    Bruno Martins Indi
    7
    Milan Zonneveld
    6.9
    Nick Verschuren
    6.9
    Ayoni Santos
    6.9
    Joel Ideho
    6.7
    Robin van Cruijsen
    6.7
    Alwande Roaldsoy
    6.3
    Lushendry Edward Martes
    6.3
    Jens Toornstra
    6.3
    Casper Terho
    6.3
    Mitchell Van Bergen
    6.2
    Marvin Young
    6.2
    Shunsuke Mito
    6
    Nökkvi Þórisson
    Feyenoord
    8.5
    Gjivai ZechiëlMOTM1 KT
    8.2
    Luciano Valente1 bàn
    7.7
    Mika Mármol
    7.3
    Jeremiah St Juste
    7.2
    Thijs Kraaijeveld
    7
    Anis Hadj Moussa
    6.9
    Givairo Read
    6.9
    Gaoussou Diarra
    6.7
    Tijme Wessels
    6.7
    Oussama Targhalline
    6.6
    Tjark Ernst
    6.6
    Charles Vanhoutte
    6.6
    Shaqueel van Persie
    6.5
    Jivayno Zinhagel
    6.2
    Nacho Ferri
    5.6
    Ayase Ueda

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sparta Rotterdam
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rogier Meijer
    Feyenoord
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Giovanni van Bronckhorst
    1
    Filip Bednarek
    2
    Lushendry Edward Martes
    3
    Nick Verschuren
    4
    Bruno Martins Indi
    5
    Bas Kuipers
    6
    Marvin Young
    8
    Jens Toornstra
    7
    Casper Terho
    10
    Shunsuke Mito
    11
    Ayoni Santos
    9
    Nökkvi Þórisson
    1
    Tjark Ernst
    26
    Givairo Read
    6
    Jeremiah St Juste
    24
    Thijs Kraaijeveld
    35
    Mika Mármol
    8
    Gjivai Zechiël
    34
    Charles Vanhoutte
    23
    Anis Hadj Moussa
    10
    Luciano Valente
    27
    Gaoussou Diarra
    9
    Ayase Ueda
    Dự bị
    Sparta Rotterdam
    20 Rik Suur14 Teo Quintero12 Boyd Reith15 Giannino Vianello18 Robin van Cruijsen30 Duncan Lindhout21 Younes Jaber el Maftahi17 Mitchell Van Bergen22 Joel Ideho
    Feyenoord
    39 Liam Bossin47 Neraysho Kasanwirjo30 Jordan Lotomba32 Tijme Wessels20 Mats Deijl22 Tobias van den Elshout11 Gonçalo Borges14 Sem Steijn28 Oussama Targhalline

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 35: L. Valente lập công cho Feyenoord (kiến tạo: G. Zechiel)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Sparta Rotterdam · 1 thắng1 hòaFeyenoord · 3 thắng
    18/01/2026
    Feyenoord
    3 - 4
    Sparta Rotterdam
    SR
    31/08/2025
    Sparta Rotterdam
    0 - 4
    Feyenoord
    FEY
    09/02/2025
    Feyenoord
    3 - 0
    Sparta Rotterdam
    FEY
    25/08/2024
    Sparta Rotterdam
    1 - 1
    Feyenoord
    Hòa
    12/02/2024
    Feyenoord
    2 - 0
    Sparta Rotterdam
    FEY

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sparta Rotterdam
    5 trận gần nhất
    BHHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Feyenoord
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3AZ Alkmaar1100+23T
    10Heerenveen000000
    11Feyenoord000000
    12Utrecht000000
    13Sparta Rotterdam000000
    14Groningen000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2M. MeulensteenMeulensteenGO Ahead Eagles1 bàn
    3I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    4P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 bàn
    5E. FlatakerE. FlatakerGO Ahead Eagles1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
    3M. MeulensteenMeulensteenGO Ahead Eagles1 kiến tạo
    4I. YegoianI. YegoianExcelsior1 kiến tạo
    5P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Sparta Rotterdam 0-1 Feyenoord: L. Valente tỏa sáng, Feyenoord giành trọn 3 điểm
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