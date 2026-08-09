Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
35'
L. Valente — kiến tạo G. Zechiel
Feyenoord
Thẻ phạt
39'
C. Terho (Holding)
Sparta Rotterdam
58'
C. Vanhoutte (Tripping)
Feyenoord
Đồ thị diễn biến
Sparta RotterdamHT 45'Feyenoord
Thống kê trận đấu
Sparta RotterdamThống kêFeyenoord
Feyenoord vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Luciano Valente
Feyenoord
1 bàn
Gjivai Zechiël
Feyenoord
1 kiến tạo · điểm 8.5
Bas Kuipers
Sparta Rotterdam
Điểm 7.9
Mika Mármol
Feyenoord
Điểm 7.7
Filip Bednarek
Sparta Rotterdam
Điểm 7.6
Jeremiah St Juste
Feyenoord
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sparta Rotterdam
6.3
Lushendry Edward Martes
Feyenoord
8.5
Gjivai ZechiëlMOTM1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Sparta Rotterdam
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rogier Meijer
Feyenoord
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Giovanni van Bronckhorst
Dự bị
Sparta Rotterdam
20 Rik Suur14 Teo Quintero12 Boyd Reith15 Giannino Vianello18 Robin van Cruijsen30 Duncan Lindhout21 Younes Jaber el Maftahi17 Mitchell Van Bergen22 Joel Ideho
Feyenoord
39 Liam Bossin47 Neraysho Kasanwirjo30 Jordan Lotomba32 Tijme Wessels20 Mats Deijl22 Tobias van den Elshout11 Gonçalo Borges14 Sem Steijn28 Oussama Targhalline
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 35: L. Valente lập công cho Feyenoord (kiến tạo: G. Zechiel)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sparta Rotterdam · 1 thắng1 hòaFeyenoord · 3 thắng
18/01/2026
Feyenoord
3 - 4
Sparta Rotterdam
SR
31/08/2025
Sparta Rotterdam
0 - 4
Feyenoord
FEY
09/02/2025
Feyenoord
3 - 0
Sparta Rotterdam
FEY
25/08/2024
Sparta Rotterdam
1 - 1
Feyenoord
Hòa
12/02/2024
Feyenoord
2 - 0
Sparta Rotterdam
FEY
Phong độ & thống kê mùa giải
Sparta Rotterdam
5 trận gần nhất
BHHBB
Feyenoord
5 trận gần nhất
TTTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|AZ Alkmaar
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|10
|Heerenveen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Feyenoord
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Utrecht
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Sparta Rotterdam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Groningen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)