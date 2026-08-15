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    Thống kê trận đấu Sporting CP 3-2 Vitória SC: S. Altimira tỏa sáng, Sporting CP giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn15/08/2026 04:17

    Sporting CP vượt qua Vitória SC với tỷ số 3-2. Fotis Ioannidis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    9'
    F. Goncalves — kiến tạo F. Ioannidis
    Sporting CP
    22'
    F. Ioannidis — kiến tạo G. Catamo
    Sporting CP
    41'
    S. Altimira — kiến tạo F. Ioannidis
    Sporting CP
    66'
    Samu — kiến tạo M. Nogueira
    Vitória SC
    69'
    A. Ndoye — kiến tạo T. Strata
    Vitória SC
    Thẻ phạt
    24'
    S. Altimira (Tripping)
    Sporting CP
    26'
    Thiago Balieiro (Roughing)
    Vitória SC
    38'
    O. Rivas Viondi (Roughing)
    Vitória SC
    55'
    G. Catamo (Roughing)
    Sporting CP
    64'
    M. Nogueira (Holding)
    Vitória SC
    71'
    E. Quaresma (Roughing)
    Sporting CP
    78'
    Gustavo (Roughing)
    Vitória SC
    90+1'
    G. Inacio (Unsportsmanlike conduct)
    Sporting CP
    Đồ thị diễn biến
    Sporting CPHT 45'Vitória SC

    Thống kê trận đấu

    Sporting CPThống kêVitória SC
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    5
    Dứt điểm
    12
    3
    Trúng đích
    3
    5
    Phạt góc
    1
    11
    Phạm lỗi
    21
    2
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    0

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Fotis Ioannidis
    Fotis Ioannidis
    Sporting CP
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Sergi Altimira
    Sergi Altimira
    Sporting CP
    1 bàn
    Samu
    Samu
    Vitória SC
    1 bàn
    Flávio Gonçalves
    Flávio Gonçalves
    Sporting CP
    1 bàn
    Alioune Ndoye
    Alioune Ndoye
    Vitória SC
    1 bàn
    Tony Strata
    Tony Strata
    Vitória SC
    1 kiến tạo · điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sporting CP
    8.5
    Fotis IoannidisMOTM1 bàn · 2 KT
    8.2
    Sergi Altimira1 bàn
    7.3
    Geny Catamo1 KT
    7.3
    Flávio Gonçalves1 bàn
    7
    Issa Doumbia
    6.9
    Jesse Derry
    6.7
    Eduardo Quaresma
    6.7
    Gonçalo Inácio
    6.6
    Georgios Vagiannidis
    6.6
    Luís Guilherme
    6.3
    Rui Silva
    6.3
    Luis Javier Suárez
    6.3
    Iván Fresneda
    6.2
    Maximiliano Araújo
    5.6
    Rodrigo Zalazar
    Vitória SC
    8
    Samu1 bàn
    7.5
    Tony Strata1 KT
    6.9
    Alioune Ndoye1 bàn
    6.7
    Gonçalo Nogueira
    6.7
    Oumar Camara
    6.6
    Gustavo Silva
    6.6
    Lohann Doucet
    6.5
    João Mendes
    6.5
    Santi Verdi
    6.3
    Miguel Nogueira1 KT
    6.2
    Óscar Rivas
    5.9
    Miguel Maga
    5.9
    Thiago Balieiro
    5.9
    Beni Mukendi
    5.5
    Oliwier Zych

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sporting CP
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges
    Vitória SC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
    1
    Rui Silva
    13
    Georgios Vagiannidis
    72
    Eduardo Quaresma
    25
    Gonçalo Inácio
    20
    Maximiliano Araújo
    5
    Sergi Altimira
    77
    Issa Doumbia
    10
    Geny Catamo
    17
    Rodrigo Zalazar
    58
    Flávio Gonçalves
    7
    Fotis Ioannidis
    48
    Oliwier Zych
    2
    Miguel Maga
    4
    Óscar Rivas
    28
    Thiago Balieiro
    13
    João Mendes
    8
    Gonçalo Nogueira
    16
    Beni Mukendi
    7
    Oumar Camara
    20
    Samu
    11
    Gustavo Silva
    24
    Alioune Ndoye
    Dự bị
    Sporting CP
    12 João Virgínia22 Iván Fresneda50 Rodrigo Dias55 Ibrahima Ba6 Zeno Debast31 Luís Guilherme21 Pedro Lima73 Eduardo Felicíssimo28 Jesse Derry
    Vitória SC
    23 Tony Strata44 Lohann Doucet17 Miguel Nogueira98 Lucas Furtado22 Juan Castillo82 Francisco Dias5 Franck Ahmed Sidibé18 Telmo Arcanjo56 Santi Verdi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: F. Goncalves lập công cho Sporting CP (kiến tạo: F. Ioannidis)
    Phút 22: F. Ioannidis lập công cho Sporting CP (kiến tạo: G. Catamo)
    Phút 41: S. Altimira lập công cho Sporting CP (kiến tạo: F. Ioannidis)
    Phút 66: Samu lập công cho Vitória SC (kiến tạo: M. Nogueira)
    Phút 69: A. Ndoye lập công cho Vitória SC (kiến tạo: T. Strata)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Sporting CP · 3 thắng1 hòaVitória SC · 1 thắng
    05/05/2026
    Sporting CP
    5 - 1
    Vitória SC
    SC
    07/01/2026
    Bán kết
    Sporting CP
    1 - 2
    Vitória SC
    VS
    24/12/2025
    Vitória SC
    1 - 4
    Sporting CP
    SC
    18/05/2025
    Sporting CP
    2 - 0
    Vitória SC
    SC
    04/01/2025
    Vitória SC
    4 - 4
    Sporting CP
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sporting CP
    5 trận gần nhất
    THTTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Vitória SC
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto1100+23T
    2GIL Vicente1100+13T
    3Maritimo1100+13T
    4Arouca1100+13T
    5Sporting CP101001H
    6SC Braga101001H
    14Benfica101001H
    15Vitória SC1001-10B
    16Rio Ave1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1Geny CatamoGeny CatamoSporting CP2 kiến tạo
    2G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 kiến tạo
    3R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    4Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril1 kiến tạo
    5RobinhoRobinhoEstrela1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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