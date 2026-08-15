Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
9'
F. Goncalves — kiến tạo F. Ioannidis
Sporting CP
22'
F. Ioannidis — kiến tạo G. Catamo
Sporting CP
41'
S. Altimira — kiến tạo F. Ioannidis
Sporting CP
66'
Samu — kiến tạo M. Nogueira
Vitória SC
69'
A. Ndoye — kiến tạo T. Strata
Vitória SC
Thẻ phạt
24'
S. Altimira (Tripping)
Sporting CP
26'
Thiago Balieiro (Roughing)
Vitória SC
38'
O. Rivas Viondi (Roughing)
Vitória SC
55'
G. Catamo (Roughing)
Sporting CP
64'
M. Nogueira (Holding)
Vitória SC
71'
E. Quaresma (Roughing)
Sporting CP
78'
Gustavo (Roughing)
Vitória SC
90+1'
G. Inacio (Unsportsmanlike conduct)
Sporting CP
Đồ thị diễn biến
Sporting CPHT 45'Vitória SC
Thống kê trận đấu
Sporting CPThống kêVitória SC
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Fotis Ioannidis
Sporting CP
1 bàn · 2 kiến tạo
Sergi Altimira
Sporting CP
1 bàn
Samu
Vitória SC
1 bàn
Flávio Gonçalves
Sporting CP
1 bàn
Alioune Ndoye
Vitória SC
1 bàn
Tony Strata
Vitória SC
1 kiến tạo · điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sporting CP
8.5
Fotis IoannidisMOTM1 bàn · 2 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Sporting CP
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges
Vitória SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
Dự bị
Sporting CP
12 João Virgínia22 Iván Fresneda50 Rodrigo Dias55 Ibrahima Ba6 Zeno Debast31 Luís Guilherme21 Pedro Lima73 Eduardo Felicíssimo28 Jesse Derry
Vitória SC
23 Tony Strata44 Lohann Doucet17 Miguel Nogueira98 Lucas Furtado22 Juan Castillo82 Francisco Dias5 Franck Ahmed Sidibé18 Telmo Arcanjo56 Santi Verdi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: F. Goncalves lập công cho Sporting CP (kiến tạo: F. Ioannidis)
Phút 22: F. Ioannidis lập công cho Sporting CP (kiến tạo: G. Catamo)
Phút 41: S. Altimira lập công cho Sporting CP (kiến tạo: F. Ioannidis)
Phút 66: Samu lập công cho Vitória SC (kiến tạo: M. Nogueira)
Phút 69: A. Ndoye lập công cho Vitória SC (kiến tạo: T. Strata)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sporting CP · 3 thắng1 hòaVitória SC · 1 thắng
05/05/2026
Sporting CP
5 - 1
Vitória SC
SC
07/01/2026
Bán kết
Sporting CP
1 - 2
Vitória SC
VS
24/12/2025
Vitória SC
1 - 4
Sporting CP
SC
18/05/2025
Sporting CP
2 - 0
Vitória SC
SC
04/01/2025
Vitória SC
4 - 4
Sporting CP
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Sporting CP
5 trận gần nhất
THTTT
Vitória SC
5 trận gần nhất
BBTHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|FC Porto
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|GIL Vicente
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Maritimo
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|4
|Arouca
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|5
|Sporting CP
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|6
|SC Braga
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|…
|14
|Benfica
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|15
|Vitória SC
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|16
|Rio Ave
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)