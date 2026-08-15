Thống kê trận đấu Sporting CP 3-2 Vitória SC: S. Altimira tỏa sáng, Sporting CP giành trọn 3 điểm

Sporting CP vượt qua Vitória SC với tỷ số 3-2. Fotis Ioannidis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.