Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
55'
C. Harris — kiến tạo T. Calheira
Sporting Kansas City
Thẻ phạt
15'
Z. Bassong
Sporting Kansas City
45'
J. Miller
Sporting Kansas City
Đồ thị diễn biến
Sporting Kansas CityHT 45'St. Louis City
Thống kê trận đấu
Sporting Kansas CityThống kêSt. Louis City
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Eduard Löwen
St. Louis City
1 bàn
Calvin Harris
Sporting Kansas City
1 bàn
Taylor Calheira
Sporting Kansas City
1 kiến tạo · điểm 7
Dante Polvara
St. Louis City
Điểm 8
Zorhan Bassong
Sporting Kansas City
Điểm 7.3
Timo Baumgartl
St. Louis City
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Sporting Kansas City
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Raphael Wicky
St. Louis City
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yoann Damet
Dự bị
Sporting Kansas City
1 John Pulskamp13 Justin Reynolds99 Jayden Reid2 Ian James57 Diego Borges93 Shapi Suleymanov16 Jacob Bartlett17 Stephen Afrifa
St. Louis City
39 Benjamin Lundt4 Mamadou Mbacke99 Jaziel Orozco28 Miguel Perez7 Tomáš Ostrák20 Rafael Santos19 Carlo Holse23 Alexandru Mățan29 Palmer Ault
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 47: E. Lowen lập công cho St. Louis City
Phút 55: C. Harris lập công cho Sporting Kansas City (kiến tạo: T. Calheira)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sporting Kansas City · 1 thắng2 hòaSt. Louis City · 2 thắng
17/07/2026
St. Louis City
3 - 2
Sporting Kansas City
SLC
15/05/2025
St. Louis City
2 - 2
Sporting Kansas City
Hòa
06/04/2025
Sporting Kansas City
2 - 0
St. Louis City
SKC
29/09/2024
St. Louis City
3 - 1
Sporting Kansas City
SLC
21/07/2024
Sporting Kansas City
1 - 1
St. Louis City
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
HBBBT
St. Louis City
5 trận gần nhất
HTHTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|18
|11
|4
|3
|+23
|37
|THHBT
|2
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|3
|Los Angeles FC
|20
|10
|4
|6
|+15
|34
|BHTTT
|…
|5
|FC Dallas
|19
|8
|6
|5
|+8
|30
|THBHT
|6
|St. Louis City
|19
|8
|5
|6
|+2
|29
|THTTT
|7
|Real Salt Lake
|18
|8
|4
|6
|+4
|28
|HHBBH
|…
|14
|Austin
|19
|4
|5
|10
|-15
|17
|BBBTB
|15
|Sporting Kansas City
|19
|4
|2
|13
|-30
|14
|BBBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)