Thống kê trận đấu Sporting Kansas City 1-1 St. Louis City: Hai đội chia điểm

Sporting Kansas City và St. Louis City chia điểm với tỷ số 1-1. Eduard Löwen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.