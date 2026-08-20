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    Thống kê trận đấu Sporting Kansas City 1-1 St. Louis City: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 09:22

    Sporting Kansas City và St. Louis City chia điểm với tỷ số 1-1. Eduard Löwen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    45+2'
    E. Lowen
    St. Louis City
    55'
    C. Harris — kiến tạo T. Calheira
    Sporting Kansas City
    Thẻ phạt
    15'
    Z. Bassong
    Sporting Kansas City
    21'
    C. Durkin
    St. Louis City
    45'
    J. Miller
    Sporting Kansas City
    61'
    C. Wallem
    St. Louis City
    Đồ thị diễn biến
    Sporting Kansas CityHT 45'St. Louis City

    Thống kê trận đấu

    Sporting Kansas CityThống kêSt. Louis City
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    18
    Dứt điểm
    7
    3
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    2
    10
    Phạm lỗi
    10
    0
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Eduard Löwen
    Eduard Löwen
    St. Louis City
    1 bàn
    Calvin Harris
    Calvin Harris
    Sporting Kansas City
    1 bàn
    Taylor Calheira
    Taylor Calheira
    Sporting Kansas City
    1 kiến tạo · điểm 7
    Dante Polvara
    Dante Polvara
    St. Louis City
    Điểm 8
    Zorhan Bassong
    Zorhan Bassong
    Sporting Kansas City
    Điểm 7.3
    Timo Baumgartl
    Timo Baumgartl
    St. Louis City
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sporting Kansas City
    7.9
    Calvin Harris1 bàn
    7.3
    Zorhan Bassong
    7.2
    Jacob Davis
    7
    Lasse Berg Johnsen
    7
    Taylor Calheira1 KT
    6.9
    Stefan Cleveland
    6.9
    Wyatt Meyer
    6.9
    Emir Karić
    6.9
    Shapi Suleymanov
    6.6
    Capita
    6.6
    Stephen Afrifa
    6.3
    Dejan Joveljić
    6.3
    Jacob Bartlett
    6.2
    Jansen Miller
    St. Louis City
    8.2
    Eduard LöwenMOTM1 bàn
    8
    Dante Polvara
    7.3
    Timo Baumgartl
    7.2
    Roman Bürki
    7
    Simon Becher
    6.9
    Lukas MacNaughton
    6.9
    Conrad Wallem
    6.9
    Christopher Durkin
    6.7
    Tomas Totland
    6.7
    Carlo Holse
    6.5
    Daniel Edelman
    6.3
    Alexandru Mățan
    6.2
    Jeong Sang-bin

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sporting Kansas City
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Raphael Wicky
    St. Louis City
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yoann Damet
    30
    Stefan Cleveland
    8
    Jacob Davis
    15
    Jansen Miller
    28
    Wyatt Meyer
    18
    Emir Karić
    7
    Capita
    4
    Lasse Berg Johnsen
    22
    Zorhan Bassong
    11
    Calvin Harris
    19
    Taylor Calheira
    9
    Dejan Joveljić
    1
    Roman Bürki
    5
    Lukas MacNaughton
    32
    Timo Baumgartl
    21
    Dante Polvara
    6
    Conrad Wallem
    8
    Christopher Durkin
    24
    Daniel Edelman
    14
    Tomas Totland
    77
    Jeong Sang-bin
    10
    Eduard Löwen
    11
    Simon Becher
    Dự bị
    Sporting Kansas City
    1 John Pulskamp13 Justin Reynolds99 Jayden Reid2 Ian James57 Diego Borges93 Shapi Suleymanov16 Jacob Bartlett17 Stephen Afrifa
    St. Louis City
    39 Benjamin Lundt4 Mamadou Mbacke99 Jaziel Orozco28 Miguel Perez7 Tomáš Ostrák20 Rafael Santos19 Carlo Holse23 Alexandru Mățan29 Palmer Ault

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: E. Lowen lập công cho St. Louis City
    Phút 55: C. Harris lập công cho Sporting Kansas City (kiến tạo: T. Calheira)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Sporting Kansas City · 1 thắng2 hòaSt. Louis City · 2 thắng
    17/07/2026
    St. Louis City
    3 - 2
    Sporting Kansas City
    SLC
    15/05/2025
    St. Louis City
    2 - 2
    Sporting Kansas City
    Hòa
    06/04/2025
    Sporting Kansas City
    2 - 0
    St. Louis City
    SKC
    29/09/2024
    St. Louis City
    3 - 1
    Sporting Kansas City
    SLC
    21/07/2024
    Sporting Kansas City
    1 - 1
    St. Louis City
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sporting Kansas City
    5 trận gần nhất
    HBBBT
    19
    Trận
    4-2-13
    T-H-B
    18
    Ghi (TB 0.9)
    48
    Thủng lưới
    St. Louis City
    5 trận gần nhất
    HTHTT
    19
    Trận
    8-5-6
    T-H-B
    27
    Ghi (TB 1.4)
    25
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    5FC Dallas19865+830THBHT
    6St. Louis City19856+229THTTT
    7Real Salt Lake18846+428HHBBH
    14Austin194510-1517BBBTB
    15Sporting Kansas City194213-3014BBBTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1L. MessiL. MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    3Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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