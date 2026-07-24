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    Thống kê trận đấu St. Gallen 2-1 Benfica: Tom Gaal tỏa sáng, St. Gallen giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 17:05

    St. Gallen vượt qua Benfica với tỷ số 2-1. Lukas Daschner là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.68. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    37'
    Aliou Baldé — kiến tạo Lukas Görtler 
    St. Gallen
    44'
    Rafa Silva — kiến tạo Vangelis Pavlidis
    Benfica
    80'
    Tom Gaal — kiến tạo Lukas Daschner
    St. Gallen
    Thẻ phạt
    30'
    Lukas Görtler 
    St. Gallen
    62'
    Jozo Stanic
    St. Gallen
    65'
    Vangelis Pavlidis
    Benfica
    90+4'
    Tom Gaal
    St. Gallen
    Đồ thị diễn biến
    St. GallenHT 45'Benfica

    Thống kê trận đấu

    St. GallenThống kêBenfica
    39%
    Kiểm soát bóng
    61%
    17
    Dứt điểm
    14
    6
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    5
    15
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    4
    Benfica kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Benfica lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Rafa Silva
    Rafa Silva
    Benfica
    1 bàn
    Aliou Baldé
    Aliou Baldé
    St. Gallen
    1 bàn
    Tom Gaal
    Tom Gaal
    St. Gallen
    1 bàn
    Lukas Daschner
    Lukas Daschner
    St. Gallen
    1 kiến tạo · điểm 7.68
    Vangelis Pavlidis
    Vangelis Pavlidis
    Benfica
    1 kiến tạo · điểm 7.4
    Lukas Görtler
    Lukas Görtler
    St. Gallen
    1 kiến tạo · điểm 6.87

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    St. Gallen
    7.68
    Lukas DaschnerMOTM1 KT
    7.39
    Hugo Vandermersch
    7.36
    Chima Okoroji
    7.13
    Aliou Baldé1 bàn
    7.05
    Tom Gaal1 bàn
    6.95
    Jozo Stanic
    6.87
    Lukas Görtler1 KT
    6.85
    Christian Witzig
    6.81
    Mihailo Stevanovic
    6.73
    Leon Frokaj
    6.69
    Carlo Boukhalfa
    6.53
    Lawrence Ati Zigi
    6.48
    Diego Besio
    6.42
    Andrin Hunziker
    Benfica
    7.4
    Vangelis Pavlidis1 KT
    7.21
    Rafa Silva1 bàn
    7.13
    Georgiy Sudakov
    7.08
    Clément Lenglet
    6.97
    António Silva
    6.87
    Alexander Bah
    6.83
    Anatoliy Trubin
    6.82
    Miguel Figueiredo
    6.76
    Tiago Gouveia
    6.69
    Samuel Dahl
    6.61
    Manu Silva
    6.53
    Jakub Kamiński
    6.5
    Franjo Ivanović
    6.5
    João Rego
    6.45
    Enzo Barrenechea

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    St. Gallen
    Sơ đồ 3-5-2
    Benfica
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Lawrence Ati Zigi
    26
    Tom Gaal
    4
    Jozo Stanic
    36
    Chima Okoroji
    28
    Hugo Vandermersch
    16
    Lukas Görtler
    10
    Lukas Daschner
    11
    Carlo Boukhalfa
    64
    Mihailo Stevanovic
    14
    Aliou Baldé
    7
    Christian Witzig
    1
    Anatoliy Trubin
    6
    Alexander Bah
    4
    António Silva
    2
    Clément Lenglet
    26
    Samuel Dahl
    16
    Manu Silva
    13
    Jakub Kamiński
    27
    Rafa Silva
    10
    Georgiy Sudakov
    73
    Miguel Figueiredo
    14
    Vangelis Pavlidis
    Dự bị
    St. Gallen
    9 Andrin Hunziker20 Leon Frokaj23 Betim Fazliji25 Lukas Watkowiak31 Diego Besio47 Enoch Owusu63 Corsin Konietzke68 Mostafa Heydari74 Joel Ruiz
    Benfica
    5 Enzo Barrenechea9 Franjo Ivanović17 Amar Dedić24 Samuel Soares44 Tomás Araújo47 Tiago Gouveia58 Daniel Banjaqui62 José Neto72 Anísio Cabral

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 37: Aliou Baldé lập công cho St. Gallen (kiến tạo: Lukas Görtler )
    Phút 44: Rafa Silva lập công cho Benfica (kiến tạo: Vangelis Pavlidis)
    Phút 80: Tom Gaal lập công cho St. Gallen (kiến tạo: Lukas Daschner)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    St. Gallen
    5 trận gần nhất
    TBBTT
    Benfica
    5 trận gần nhất
    BTBHB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu St. Gallen 2-1 Benfica: Tom Gaal tỏa sáng, St. Gallen giành trọn 3 điểm
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