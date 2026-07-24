Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
37'
Aliou Baldé — kiến tạo Lukas Görtler
St. Gallen
44'
Rafa Silva — kiến tạo Vangelis Pavlidis
Benfica
80'
Tom Gaal — kiến tạo Lukas Daschner
St. Gallen
Đồ thị diễn biến
St. GallenHT 45'Benfica
Thống kê trận đấu
St. GallenThống kêBenfica
Benfica kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Benfica lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Rafa Silva
Benfica
1 bàn
Aliou Baldé
St. Gallen
1 bàn
Tom Gaal
St. Gallen
1 bàn
Lukas Daschner
St. Gallen
1 kiến tạo · điểm 7.68
Vangelis Pavlidis
Benfica
1 kiến tạo · điểm 7.4
Lukas Görtler
St. Gallen
1 kiến tạo · điểm 6.87
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
St. Gallen
7.68
Lukas DaschnerMOTM1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
St. Gallen
9 Andrin Hunziker20 Leon Frokaj23 Betim Fazliji25 Lukas Watkowiak31 Diego Besio47 Enoch Owusu63 Corsin Konietzke68 Mostafa Heydari74 Joel Ruiz
Benfica
5 Enzo Barrenechea9 Franjo Ivanović17 Amar Dedić24 Samuel Soares44 Tomás Araújo47 Tiago Gouveia58 Daniel Banjaqui62 José Neto72 Anísio Cabral
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 37: Aliou Baldé lập công cho St. Gallen (kiến tạo: Lukas Görtler )
Phút 44: Rafa Silva lập công cho Benfica (kiến tạo: Vangelis Pavlidis)
Phút 80: Tom Gaal lập công cho St. Gallen (kiến tạo: Lukas Daschner)
Phong độ & thống kê mùa giải
St. Gallen
5 trận gần nhất
TBBTT
Benfica
5 trận gần nhất
BTBHB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)