Thống kê trận đấu St. Gallen 2-1 Benfica: Tom Gaal tỏa sáng, St. Gallen giành trọn 3 điểm

St. Gallen vượt qua Benfica với tỷ số 2-1. Lukas Daschner là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.68. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.