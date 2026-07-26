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    Thống kê trận đấu St. Louis City 1-0 Colorado Rapids: Tomas Ostrák tỏa sáng, St. Louis City giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 09:38

    St. Louis City vượt qua Colorado Rapids với tỷ số 1-0. Dante Polvara là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.59. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    83'
    Tomas Ostrák — kiến tạo Tomas Totland
    St. Louis City
    Thẻ phạt
    12'
    Rob Holding
    Colorado Rapids
    25'
    Hamzat Ojediran
    Colorado Rapids
    45+3'
    Chris Durkin
    St. Louis City
    68'
    Josh Atencio
    Colorado Rapids
    90+6'
    Kosi Thompson
    Colorado Rapids
    Đồ thị diễn biến
    St. Louis CityHT 45'Colorado Rapids

    Thống kê trận đấu

    St. Louis CityThống kêColorado Rapids
    65%
    Kiểm soát bóng
    35%
    19
    Dứt điểm
    2
    3
    Trúng đích
    0
    10
    Phạt góc
    1
    22
    Phạm lỗi
    9
    3
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    2
    St. Louis City kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; St. Louis City vượt trội về số cú sút trúng đích (3).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tomas Ostrák
    Tomas Ostrák
    St. Louis City
    1 bàn
    Tomas Totland
    Tomas Totland
    St. Louis City
    1 kiến tạo · điểm 7.58
    Dante Polvara
    Dante Polvara
    St. Louis City
    Điểm 7.59
    Marcel Hartel
    Marcel Hartel
    St. Louis City
    Điểm 7.45
    Timo Baumgartl
    Timo Baumgartl
    St. Louis City
    Điểm 7.45

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    St. Louis City
    7.59
    Dante PolvaraMOTM
    7.58
    Tomas Totland1 KT
    7.45
    Marcel Hartel
    7.45
    Timo Baumgartl
    7.23
    Tomas Ostrák1 bàn
    7.18
    Jaziel Orozco
    7.12
    Sang-bin Jeong
    6.86
    Eduard Löwen
    6.77
    Roman Bürki
    6.67
    Simon Becher
    6.66
    Chris Durkin
    6.61
    Daniel Ethan Edelman
    6.46
    Conrad Wallem
    6.38
    Palmer Ault
    Colorado Rapids
    7.17
    Miguel Navarro
    7.04
    Rafael Navarro
    6.98
    Lucas Herrington
    6.84
    Hamzat Ojediran
    6.81
    Nicolas Hansen
    6.61
    Kosi Thompson
    6.57
    Noah Cobb
    6.55
    Darren Yapi
    6.54
    Georgi Minoungou
    6.5
    Dante Sealy
    6.49
    Paxten Aaronson
    6.48
    Reggie Cannon
    6.38
    Josh Atencio
    6.35
    Loïc Williams
    6.31
    Wayne Frederick
    3.88
    Rob Holding

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    St. Louis City
    Sơ đồ 3-4-3
    Colorado Rapids
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Roman Bürki
    99
    Jaziel Orozco
    32
    Timo Baumgartl
    21
    Dante Polvara
    6
    Conrad Wallem
    8
    Chris Durkin
    24
    Daniel Ethan Edelman
    14
    Tomas Totland
    77
    Sang-bin Jeong
    11
    Simon Becher
    17
    Marcel Hartel
    41
    Nicolas Hansen
    4
    Reggie Cannon
    22
    Lucas Herrington
    6
    Rob Holding
    5
    Loïc Williams
    10
    Paxten Aaronson
    12
    Josh Atencio
    8
    Hamzat Ojediran
    77
    Darren Yapi
    9
    Rafael Navarro
    7
    Dante Sealy
    Dự bị
    St. Louis City
    5 Lukas MacNaughton7 Tomas Ostrák10 Eduard Löwen20 Rafael Santos27 Fallou Fall28 Miguel Perez29 Palmer Ault39 Ben Lundt59 MyKhi Joyner
    Colorado Rapids
    2 Keegan Rosenberry13 Wayne Frederick16 Alex Harris24 Noah Cobb29 Miguel Navarro31 Adam Beaudry32 Donavan Phillip33 Kosi Thompson93 Georgi Minoungou

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: Rob Holding (Colorado Rapids) nhận thẻ đỏ, Colorado Rapids phải chơi thiếu người
    Phút 83: Tomas Ostrák lập công cho St. Louis City (kiến tạo: Tomas Totland)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    St. Louis City · 1 thắng1 hòaColorado Rapids · 3 thắng
    10/05/2026
    Colorado Rapids
    0 - 1
    St. Louis City
    SLC
    25/05/2025
    Colorado Rapids
    1 - 0
    St. Louis City
    CR
    23/02/2025
    St. Louis City
    0 - 0
    Colorado Rapids
    Hòa
    08/07/2024
    Colorado Rapids
    4 - 1
    St. Louis City
    CR
    20/06/2024
    St. Louis City
    0 - 3
    Colorado Rapids
    CR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    St. Louis City
    5 trận gần nhất
    TTTTH
    17
    Trận
    7-4-6
    T-H-B
    23
    Ghi (TB 1.4)
    23
    Thủng lưới
    Colorado Rapids
    5 trận gần nhất
    BTBBT
    17
    Trận
    6-1-10
    T-H-B
    26
    Ghi (TB 1.5)
    25
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps161033+2133TBTBH
    2SJ Earthquakes161024+1532HBBTB
    3Los Angeles FC17935+1230BBTTT
    6Houston Dynamo16826-126BTHHT
    7St. Louis City17746025HTTTT
    8Seattle Sounders16736-124BBBBB
    10LA Galaxy17557-520BTHBB
    11Colorado Rapids176110+119TBBTB
    12Portland Timbers16538-218HBBTH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    2Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    3Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu St. Louis City 1-0 Colorado Rapids: Tomas Ostrák tỏa sáng, St. Louis City giành trọn 3 điểm
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