Thống kê trận đấu St. Louis City 1-0 Colorado Rapids: Tomas Ostrák tỏa sáng, St. Louis City giành trọn 3 điểm

St. Louis City vượt qua Colorado Rapids với tỷ số 1-0. Dante Polvara là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.59. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.