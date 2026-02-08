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    Thống kê trận đấu St. Louis City 1-1 Real Salt Lake: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn02/08/2026 09:33

    St. Louis City và Real Salt Lake chia điểm với tỷ số 1-1. Marcel Hartel là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.83. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    60'
    Sergi Solans — kiến tạo Saba Lobjanidze
    Real Salt Lake
    72'
    Marcel Hartel
    St. Louis City
    Thẻ phạt
    5'
    Zach Booth
    Real Salt Lake
    28'
    Eduard Löwen
    St. Louis City
    29'
    Philip Quinton
    Real Salt Lake
    40'
    DeAndre Yedlin
    Real Salt Lake
    43'
    Chris Durkin
    St. Louis City
    80'
    Sang-bin Jeong
    St. Louis City
    Đồ thị diễn biến
    St. Louis CityHT 45'Real Salt Lake

    Thống kê trận đấu

    St. Louis CityThống kêReal Salt Lake
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    20
    Dứt điểm
    8
    4
    Trúng đích
    3
    9
    Phạt góc
    4
    12
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    3
    St. Louis City kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Marcel Hartel
    Marcel Hartel
    St. Louis City
    1 bàn
    Sergi Solans
    Sergi Solans
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Saba Lobjanidze
    Saba Lobjanidze
    Real Salt Lake
    1 kiến tạo · điểm 7.43
    Conrad Wallem
    Conrad Wallem
    St. Louis City
    Điểm 7.6
    Lukas MacNaughton
    Lukas MacNaughton
    St. Louis City
    Điểm 7.28
    Timo Baumgartl
    Timo Baumgartl
    St. Louis City
    Điểm 7.28

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    St. Louis City
    7.83
    Marcel HartelMOTM1 bàn
    7.6
    Conrad Wallem
    7.28
    Lukas MacNaughton
    7.28
    Timo Baumgartl
    7.22
    Eduard Löwen
    7.08
    Alexandru Mățan
    7.02
    Chris Durkin
    6.99
    Daniel Ethan Edelman
    6.91
    Tomas Totland
    6.8
    Simon Becher
    6.79
    Dante Polvara
    6.56
    Roman Bürki
    6.48
    Tomas Ostrák
    6.42
    Sang-bin Jeong
    Real Salt Lake
    7.43
    Saba Lobjanidze1 KT
    7.25
    Sam Junqua
    7.17
    DeAndre Yedlin
    6.95
    Sergi Solans1 bàn
    6.92
    Stijn Spierings
    6.9
    Juan Manuel Sanabria
    6.85
    Philip Quinton
    6.8
    Griffin Dillon
    6.77
    Noel Caliskan
    6.66
    Lineker Rodrigues dos Santos
    6.61
    Zach Booth
    6.42
    Diego Luna
    6.42
    Victor Olatunji
    6.18
    Rafael Cabral

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    St. Louis City
    Sơ đồ 3-4-2-1
    Real Salt Lake
    Sơ đồ 3-4-1-2
    1
    Roman Bürki
    5
    Lukas MacNaughton
    32
    Timo Baumgartl
    21
    Dante Polvara
    6
    Conrad Wallem
    24
    Daniel Ethan Edelman
    8
    Chris Durkin
    14
    Tomas Totland
    77
    Sang-bin Jeong
    10
    Eduard Löwen
    11
    Simon Becher
    1
    Rafael Cabral
    2
    DeAndre Yedlin
    26
    Philip Quinton
    29
    Sam Junqua
    23
    Zach Booth
    27
    Griffin Dillon
    92
    Noel Caliskan
    8
    Juan Manuel Sanabria
    10
    Diego Luna
    70
    Lineker Rodrigues dos Santos
    22
    Sergi Solans
    Dự bị
    St. Louis City
    7 Tomas Ostrák17 Marcel Hartel20 Rafael Santos23 Alexandru Mățan27 Fallou Fall28 Miguel Perez29 Palmer Ault39 Ben Lundt59 MyKhi Joyner
    Real Salt Lake
    4 Lukas Engel6 Stijn Spierings11 Dominik Marczuk12 Saba Lobjanidze17 Victor Olatunji21 Juan Jose Arias31 Mason Stajduhar39 Aiden Hezarkhani98 Alexandros Katranis

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 60: Sergi Solans lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: Saba Lobjanidze)
    Phút 72: Marcel Hartel lập công cho St. Louis City

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    St. Louis City · 0 thắng3 hòaReal Salt Lake · 2 thắng
    19/10/2025
    St. Louis City
    2 - 2
    Real Salt Lake
    Hòa
    06/07/2025
    Real Salt Lake
    3 - 2
    St. Louis City
    RSL
    06/02/2025
    Real Salt Lake
    1 - 1
    St. Louis City
    Hòa
    31/03/2024
    Real Salt Lake
    3 - 1
    St. Louis City
    RSL
    25/02/2024
    St. Louis City
    1 - 1
    Real Salt Lake
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    St. Louis City
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    18
    Trận
    7-5-6
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.3)
    24
    Thủng lưới
    Real Salt Lake
    5 trận gần nhất
    HBBTH
    17
    Trận
    8-3-6
    T-H-B
    29
    Ghi (TB 1.7)
    25
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps171043+2134BTBHH
    2Los Angeles FC191045+1634TTTTH
    3SJ Earthquakes171034+1533BBTBH
    4Houston Dynamo17926+129THHTT
    5Real Salt Lake17836+427THBBH
    6Dallas17755+726BTTHB
    7St. Louis City18756026TTTTH
    8Seattle Sounders16736-124BBBBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    3Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire8 kiến tạo
    4Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu St. Louis City 1-1 Real Salt Lake: Hai đội chia điểm
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