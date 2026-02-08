Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
60'
Sergi Solans — kiến tạo Saba Lobjanidze
Real Salt Lake
72'
Marcel Hartel
St. Louis City
Thẻ phạt
28'
Eduard Löwen
St. Louis City
29'
Philip Quinton
Real Salt Lake
40'
DeAndre Yedlin
Real Salt Lake
43'
Chris Durkin
St. Louis City
80'
Sang-bin Jeong
St. Louis City
Đồ thị diễn biến
St. Louis CityHT 45'Real Salt Lake
Thống kê trận đấu
St. Louis CityThống kêReal Salt Lake
St. Louis City kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Marcel Hartel
St. Louis City
1 bàn
Sergi Solans
Real Salt Lake
1 bàn
Saba Lobjanidze
Real Salt Lake
1 kiến tạo · điểm 7.43
Conrad Wallem
St. Louis City
Điểm 7.6
Lukas MacNaughton
St. Louis City
Điểm 7.28
Timo Baumgartl
St. Louis City
Điểm 7.28
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
St. Louis City
7.83
Marcel HartelMOTM1 bàn
Real Salt Lake
6.66
Lineker Rodrigues dos Santos
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
St. Louis City
Sơ đồ 3-4-2-1
Real Salt Lake
Sơ đồ 3-4-1-2
70
Lineker Rodrigues dos Santos
Dự bị
St. Louis City
7 Tomas Ostrák17 Marcel Hartel20 Rafael Santos23 Alexandru Mățan27 Fallou Fall28 Miguel Perez29 Palmer Ault39 Ben Lundt59 MyKhi Joyner
Real Salt Lake
4 Lukas Engel6 Stijn Spierings11 Dominik Marczuk12 Saba Lobjanidze17 Victor Olatunji21 Juan Jose Arias31 Mason Stajduhar39 Aiden Hezarkhani98 Alexandros Katranis
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 60: Sergi Solans lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: Saba Lobjanidze)
Phút 72: Marcel Hartel lập công cho St. Louis City
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
St. Louis City · 0 thắng3 hòaReal Salt Lake · 2 thắng
19/10/2025
St. Louis City
2 - 2
Real Salt Lake
Hòa
06/07/2025
Real Salt Lake
3 - 2
St. Louis City
RSL
06/02/2025
Real Salt Lake
1 - 1
St. Louis City
Hòa
31/03/2024
Real Salt Lake
3 - 1
St. Louis City
RSL
25/02/2024
St. Louis City
1 - 1
Real Salt Lake
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
St. Louis City
5 trận gần nhất
HTTTT
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
HBBTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|BTBHH
|2
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|TTTTH
|3
|SJ Earthquakes
|17
|10
|3
|4
|+15
|33
|BBTBH
|4
|Houston Dynamo
|17
|9
|2
|6
|+1
|29
|THHTT
|5
|Real Salt Lake
|17
|8
|3
|6
|+4
|27
|THBBH
|6
|Dallas
|17
|7
|5
|5
|+7
|26
|BTTHB
|7
|St. Louis City
|18
|7
|5
|6
|0
|26
|TTTTH
|8
|Seattle Sounders
|16
|7
|3
|6
|-1
|24
|BBBBB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)