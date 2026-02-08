Thống kê trận đấu St. Louis City 1-1 Real Salt Lake: Hai đội chia điểm

St. Louis City và Real Salt Lake chia điểm với tỷ số 1-1. Marcel Hartel là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.83. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.