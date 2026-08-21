Thống kê trận đấu St. Truiden 1-0 Omonia Nicosia: S. Taniguchi tỏa sáng, St. Truiden giành chiến thắng, đi tiếp

St. Truiden vượt qua Omonia Nicosia với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.