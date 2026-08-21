Tin mới

    Thống kê trận đấu St. Truiden 1-0 Omonia Nicosia: S. Taniguchi tỏa sáng, St. Truiden giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 02:59

    St. Truiden vượt qua Omonia Nicosia với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    90+4'
    S. Taniguchi — kiến tạo R. Merlen
    St. Truiden
    Thẻ phạt
    49'
    R. Vanwesemael (Holding)
    St. Truiden
    51'
    J. Duverne (Foul)
    Omonia Nicosia
    85'
    Ewandro (Unsportsmanlike conduct)
    Omonia Nicosia
    Đồ thị diễn biến
    St. TruidenHT 45'Omonia Nicosia

    Thống kê trận đấu

    St. TruidenThống kêOmonia Nicosia
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    0
    Trúng đích
    0
    0
    Phạt góc
    0
    3
    Phạm lỗi
    2
    1
    Việt vị
    0

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    St. Truiden
    Sơ đồ 4-3-3
    Omonia Nicosia
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Henning Berg
    16
    Léo Kokubo
    60
    Robert-Jan Vanwesemael
    5
    Shogo Taniguchi
    26
    Visar Musliu
    23
    Joedrick Pupe
    14
    Ryan Merlen
    8
    Abdoulaye Sissako
    18
    Nelson Ishiwatari
    10
    Ilias Sebaoui
    19
    Frederic Soelle Soelle
    38
    Kaito Matsuzawa
    40
    Fabiano
    93
    Jean-Kévin Duverne
    5
    Senou Coulibaly
    30
    Nikolas Panagiotou
    29
    Jure Balkovec
    14
    Mateo Marić
    22
    Muamer Tanković
    74
    Panagiotis Andreou
    11
    Ewandro Costa
    99
    Loïs Diony
    7
    Jaden Montnor
    Dự bị
    St. Truiden
    21 Matt Lendfers35 Yanis Ngoy3 Taiga Hata4 Loïc Mbe Soh22 Wolke Janssens7 Arbnor Muja31 Ben Achour Ilyes33 Alouis Diriken71 Ryotaro Araki
    Omonia Nicosia
    23 Francis Uzoho78 Pantelis Michail27 Stefan Simic37 Ľubomír Šatka77 Loic Négo92 Christoforou Panagiotis6 Carel Eiting10 Tasos Chatzigiovanis31 Ioannis Kousoulos

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 94: S. Taniguchi lập công cho St. Truiden (kiến tạo: R. Merlen)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    St. Truiden
    5 trận gần nhất
    THHBB
    Omonia Nicosia
    5 trận gần nhất
    BTHBT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica5 bàn
    2RafaRafaBenfica2 bàn
    3O. KökçüO. KökçüBeşiktaş2 bàn
    4A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 bàn
    5A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica1 kiến tạo
    2RafaRafaBenfica1 kiến tạo
    3A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 kiến tạo
    4A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 kiến tạo
    5D. LukebakioD. LukebakioBenfica1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu St. Truiden 1-0 Omonia Nicosia: S. Taniguchi tỏa sáng, St. Truiden giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO