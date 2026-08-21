Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
90+4'
S. Taniguchi — kiến tạo R. Merlen
St. Truiden
Thẻ phạt
49'
R. Vanwesemael (Holding)
St. Truiden
51'
J. Duverne (Foul)
Omonia Nicosia
85'
Ewandro (Unsportsmanlike conduct)
Omonia Nicosia
Đồ thị diễn biến
St. TruidenHT 45'Omonia Nicosia
Thống kê trận đấu
St. TruidenThống kêOmonia Nicosia
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Omonia Nicosia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Henning Berg
Dự bị
St. Truiden
21 Matt Lendfers35 Yanis Ngoy3 Taiga Hata4 Loïc Mbe Soh22 Wolke Janssens7 Arbnor Muja31 Ben Achour Ilyes33 Alouis Diriken71 Ryotaro Araki
Omonia Nicosia
23 Francis Uzoho78 Pantelis Michail27 Stefan Simic37 Ľubomír Šatka77 Loic Négo92 Christoforou Panagiotis6 Carel Eiting10 Tasos Chatzigiovanis31 Ioannis Kousoulos
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 94: S. Taniguchi lập công cho St. Truiden (kiến tạo: R. Merlen)
Phong độ & thống kê mùa giải
St. Truiden
5 trận gần nhất
THHBB
Omonia Nicosia
5 trận gần nhất
BTHBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)