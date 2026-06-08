Tin mới

    Thống kê trận đấu Stade Briochin 1-2 Stade Brestois 29: Stade Brestois 29 ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn06/08/2026 00:53

    Stade Brestois 29 đã ngược dòng đánh bại Stade Briochin 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    9'
    K. Kenneh
    Stade Briochin
    18'
    R. Del Castillo
    Stade Brestois 29
    30'
    M. Balde
    Stade Brestois 29
    Thẻ phạt
    41'
    Stade Briochin
    41'
    M. Balde
    Stade Brestois 29
    Đồ thị diễn biến
    Stade BriochinHT 45'Stade Brestois 29

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: K. Kenneh lập công cho Stade Briochin
    Phút 18: R. Del Castillo lập công cho Stade Brestois 29
    Phút 30: M. Balde lập công cho Stade Brestois 29
    Phút 41: (Stade Briochin) nhận thẻ đỏ, Stade Briochin phải chơi thiếu người
    Phút 41: M. Balde (Stade Brestois 29) nhận thẻ đỏ, Stade Brestois 29 phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Stade Briochin · 2 thắng0 hòaStade Brestois 29 · 1 thắng
    22/07/2021
    Stade Brestois 29
    1 - 2
    Stade Briochin
    SB
    25/07/2020
    Stade Briochin
    0 - 1
    Stade Brestois 29
    SB2
    06/12/2015
    Stade Briochin
    2 - 0
    Stade Brestois 29
    SB

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Stade Briochin
    5 trận gần nhất
    BHTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Stade Brestois 29
    5 trận gần nhất
    THBHH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Stade Briochin 1-2 Stade Brestois 29: Stade Brestois 29 ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO