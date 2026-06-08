Stade Brestois 29 đã ngược dòng đánh bại Stade Briochin 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 41: M. Balde (Stade Brestois 29) nhận thẻ đỏ, Stade Brestois 29 phải chơi thiếu người

Phút 41: (Stade Briochin) nhận thẻ đỏ, Stade Briochin phải chơi thiếu người

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)