Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
18'
R. Del Castillo
Stade Brestois 29
30'
M. Balde
Stade Brestois 29
Thẻ phạt
41'
M. Balde
Stade Brestois 29
Đồ thị diễn biến
Stade BriochinHT 45'Stade Brestois 29
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: K. Kenneh lập công cho Stade Briochin
Phút 18: R. Del Castillo lập công cho Stade Brestois 29
Phút 30: M. Balde lập công cho Stade Brestois 29
Phút 41: (Stade Briochin) nhận thẻ đỏ, Stade Briochin phải chơi thiếu người
Phút 41: M. Balde (Stade Brestois 29) nhận thẻ đỏ, Stade Brestois 29 phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Stade Briochin · 2 thắng0 hòaStade Brestois 29 · 1 thắng
22/07/2021
Stade Brestois 29
1 - 2
Stade Briochin
SB
25/07/2020
Stade Briochin
0 - 1
Stade Brestois 29
SB2
06/12/2015
Stade Briochin
2 - 0
Stade Brestois 29
SB
Phong độ & thống kê mùa giải
Stade Briochin
5 trận gần nhất
BHTTB
Stade Brestois 29
5 trận gần nhất
THBHH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)