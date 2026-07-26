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    Thống kê trận đấu Standard Liège 0-1 Juventus: Fabio Miretti tỏa sáng, Juventus giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 02:54

    Juventus vượt qua Standard Liège với tỷ số 1-0. Manuel Locatelli là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.31. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    55'
    Fabio Miretti — kiến tạo Andrea Cambiaso
    Juventus
    Thẻ phạt
    69'
    Fabio Miretti
    Juventus
    Đồ thị diễn biến
    Standard LiègeHT 45'Juventus

    Thống kê trận đấu

    Standard LiègeThống kêJuventus
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    11
    Dứt điểm
    10
    2
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    7
    7
    Phạm lỗi
    13
    2
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Fabio Miretti
    Fabio Miretti
    Juventus
    1 bàn
    Andrea Cambiaso
    Andrea Cambiaso
    Juventus
    1 kiến tạo · điểm 7.26
    Manuel Locatelli
    Manuel Locatelli
    Juventus
    Điểm 7.31

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Standard Liège
    6.73
    Matthieu Epolo
    6.71
    Adnane Abid
    6.7
    Marco Ilaimaharitra
    6.7
    Ibe Hautekiet
    6.65
    Henry Lawrence
    6.62
    Salieu Drammeh
    6.6
    Marlon Fossey
    6.59
    Alexis Trouillet
    6.59
    Daan Dierckx
    6.58
    Noah Sy
    6.57
    Lucas Pirard
    6.52
    Gustav Julius Mortensen
    6.51
    Ibrahim Karamoko
    6.51
    Casper Nielsen
    6.5
    Dennis Eckert Ayensa
    6.47
    Timothé Nkada
    6.43
    Mohammed El Hankouri
    6.4
    Rayan Touzghar
    6.36
    Tobias Mohr
    6.34
    Charli Spoden
    6.3
    Bernard Nguene
    Juventus
    7.31
    Manuel LocatelliMOTM
    7.26
    Andrea Cambiaso1 KT
    7.16
    Fabio Miretti1 bàn
    7.12
    Pierre Kalulu
    6.99
    Vasilije Adžić
    6.84
    João Mário
    6.75
    Adin Licina
    6.73
    Justin Oboavwoduo
    6.71
    Zeki Çelik
    6.71
    Douglas Luiz
    6.71
    Arthur Melo
    6.7
    Mattia Perin
    6.69
    Federico Gatti
    6.67
    Daniele Rugani
    6.66
    Augusto Owusu
    6.57
    Lloyd Kelly
    6.55
    Juan Cabal
    6.54
    Jérémie Boga
    6.5
    Michele Di Gregorio
    6.48
    Durmiši Arman
    6.4
    Destiny Elimoghale
    6.38
    Javier Gil

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Standard Liège
    Sơ đồ 4-4-1-1
    Juventus
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Matthieu Epolo
    13
    Marlon Fossey
    20
    Ibrahim Karamoko
    25
    Ibe Hautekiet
    3
    Gustav Julius Mortensen
    11
    Adnane Abid
    23
    Marco Ilaimaharitra
    22
    Alexis Trouillet
    15
    Salieu Drammeh
    94
    Casper Nielsen
    59
    Timothé Nkada
    16
    Michele Di Gregorio
    15
    Pierre Kalulu
    4
    Federico Gatti
    6
    Lloyd Kelly
    27
    Andrea Cambiaso
    5
    Manuel Locatelli
    12
    Douglas Luiz
    13
    Jérémie Boga
    46
    Adin Licina
    17
    Vasilije Adžić
    47
    Durmiši Arman
    Dự bị
    Standard Liège
    7 Tobias Mohr10 Dennis Eckert Ayensa17 Bernard Nguene18 Henry Lawrence19 René Mitongo21 Lucas Pirard27 Mohammed El Hankouri29 Daan Dierckx33 Charli Spoden
    Juventus
    1 Mattia Perin2 Zeki Çelik21 Fabio Miretti23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani25 João Mário29 Arthur Melo32 Juan Cabal41 Augusto Owusu

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 55: Fabio Miretti lập công cho Juventus (kiến tạo: Andrea Cambiaso)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Standard Liège
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    Juventus
    5 trận gần nhất
    THHBT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Standard Liège 0-1 Juventus: Fabio Miretti tỏa sáng, Juventus giành trọn 3 điểm
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