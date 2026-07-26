Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
55'
Fabio Miretti — kiến tạo Andrea Cambiaso
Juventus
Đồ thị diễn biến
Standard LiègeHT 45'Juventus
Thống kê trận đấu
Standard LiègeThống kêJuventus
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Fabio Miretti
Juventus
1 bàn
Andrea Cambiaso
Juventus
1 kiến tạo · điểm 7.26
Manuel Locatelli
Juventus
Điểm 7.31
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Standard Liège
6.52
Gustav Julius Mortensen
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Standard Liège
Sơ đồ 4-4-1-1
Dự bị
Standard Liège
7 Tobias Mohr10 Dennis Eckert Ayensa17 Bernard Nguene18 Henry Lawrence19 René Mitongo21 Lucas Pirard27 Mohammed El Hankouri29 Daan Dierckx33 Charli Spoden
Juventus
1 Mattia Perin2 Zeki Çelik21 Fabio Miretti23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani25 João Mário29 Arthur Melo32 Juan Cabal41 Augusto Owusu
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 55: Fabio Miretti lập công cho Juventus (kiến tạo: Andrea Cambiaso)
Phong độ & thống kê mùa giải
Standard Liège
5 trận gần nhất
BBTTT
Juventus
5 trận gần nhất
THHBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)