Thống kê trận đấu Stevenage 0-3 Reading: R. Williams tỏa sáng, Reading giành chiến thắng, đi tiếp

Reading giành chiến thắng đậm 3-0 trước Stevenage. Paddy Lane là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.