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    Thống kê trận đấu Stevenage 0-3 Reading: R. Williams tỏa sáng, Reading giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:35

    Reading giành chiến thắng đậm 3-0 trước Stevenage. Paddy Lane là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    9'
    J. Brown — kiến tạo P. Lane
    Reading
    24'
    P. Lane
    Reading
    85'
    R. Williams — kiến tạo K. Lisbie
    Reading
    Thẻ phạt
    29'
    D. Butler (Foul)
    Stevenage
    41'
    J. R. Dorsett A. (Foul)
    Reading
    90'
    C. Piergianni (Unsportsmanlike conduct)
    Stevenage
    90'
    B. Ward (Unsportsmanlike conduct)
    Reading
    Đồ thị diễn biến
    StevenageHT 45'Reading

    Thống kê trận đấu

    StevenageThống kêReading
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    13
    Dứt điểm
    10
    3
    Trúng đích
    5
    5
    Phạt góc
    5
    6
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Paddy Lane
    Paddy Lane
    Reading
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Randell Williams
    Randell Williams
    Reading
    1 bàn
    Jacob Brown
    Jacob Brown
    Reading
    1 bàn
    Kyreece Lisbie
    Kyreece Lisbie
    Reading
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Dan Butler
    Dan Butler
    Stevenage
    Điểm 7.3
    Conor Masterson
    Conor Masterson
    Reading
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Stevenage
    7.3
    Dan Butler
    7
    Carl Piergianni
    6.9
    Daniel Phillips
    6.9
    Jordan Houghton
    6.9
    Phoenix Patterson
    6.9
    Jordan Roberts
    6.9
    Daniel Kemp
    6.7
    Michael Mellon
    6.6
    Jack Taylor
    6.5
    Oliver Sanderson
    6.5
    Joe Knight
    6.3
    Josh Magennis
    6.2
    Terence Vancooten
    6.2
    Lewis Freestone
    6.2
    Terry Taylor
    6
    Filip Marschall
    Reading
    7.7
    Paddy LaneMOTM1 bàn · 1 KT
    7.2
    Conor Masterson
    7.2
    Benn Ward
    7.2
    Randell Williams1 bàn
    7.2
    Jacob Brown1 bàn
    6.9
    Joel Pereira
    6.9
    Ashqar Ahmed
    6.9
    Charlie Savage
    6.6
    Liam Fraser
    6.6
    Kyreece Lisbie1 KT
    6.3
    Jeriel Dorsett
    6.3
    George Earthy

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Stevenage
    Sơ đồ 3-4-1-2
    Reading
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leam Richardson
    1
    Filip Marschall
    15
    Terence Vancooten
    22
    Jack Taylor
    6
    Lewis Freestone
    8
    Daniel Phillips
    7
    Terry Taylor
    4
    Jordan Houghton
    3
    Dan Butler
    44
    Phoenix Patterson
    11
    Jordan Roberts
    18
    Oliver Sanderson
    1
    Joel Pereira
    39
    Ashqar Ahmed
    23
    Conor Masterson
    16
    Benn Ward
    3
    Jeriel Dorsett
    6
    Liam Fraser
    8
    Charlie Savage
    14
    Randell Williams
    17
    George Earthy
    32
    Paddy Lane
    18
    Jacob Brown
    Dự bị
    Stevenage
    5 Carl Piergianni26 Joe Knight28 Michael Mellon10 Daniel Kemp9 Josh Magennis12 Daniel Barden43 Charlie Brown14 Saxon Earley19 Jamie Reid
    Reading
    19 Kyreece Lisbie11 Daniel Kyerewaa25 Jack Stevens5 Haydon Roberts42 Boyd Beacroft49 Emmanuel Osho10 Lewis Wing4 Andy Rinomhota28 Josh Stokes

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: J. Brown lập công cho Reading (kiến tạo: P. Lane)
    Phút 24: P. Lane lập công cho Reading
    Phút 85: R. Williams lập công cho Reading (kiến tạo: K. Lisbie)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Stevenage · 1 thắng2 hòaReading · 2 thắng
    21/03/2026
    Stevenage
    1 - 0
    Reading
    STE
    07/11/2025
    Reading
    1 - 0
    Stevenage
    REA
    15/03/2025
    Reading
    1 - 1
    Stevenage
    Hòa
    09/11/2024
    Stevenage
    1 - 1
    Reading
    Hòa
    07/02/2024
    Stevenage
    0 - 1
    Reading
    REA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Stevenage
    5 trận gần nhất
    BBHTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Reading
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Stevenage 0-3 Reading: R. Williams tỏa sáng, Reading giành chiến thắng, đi tiếp
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