Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
9'
J. Brown — kiến tạo P. Lane
Reading
85'
R. Williams — kiến tạo K. Lisbie
Reading
Thẻ phạt
29'
D. Butler (Foul)
Stevenage
41'
J. R. Dorsett A. (Foul)
Reading
90'
C. Piergianni (Unsportsmanlike conduct)
Stevenage
90'
B. Ward (Unsportsmanlike conduct)
Reading
Đồ thị diễn biến
StevenageHT 45'Reading
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Paddy Lane
Reading
1 bàn · 1 kiến tạo
Randell Williams
Reading
1 bàn
Jacob Brown
Reading
1 bàn
Kyreece Lisbie
Reading
1 kiến tạo · điểm 6.6
Dan Butler
Stevenage
Điểm 7.3
Conor Masterson
Reading
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Reading
7.7
Paddy LaneMOTM1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Reading
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leam Richardson
Dự bị
Stevenage
5 Carl Piergianni26 Joe Knight28 Michael Mellon10 Daniel Kemp9 Josh Magennis12 Daniel Barden43 Charlie Brown14 Saxon Earley19 Jamie Reid
Reading
19 Kyreece Lisbie11 Daniel Kyerewaa25 Jack Stevens5 Haydon Roberts42 Boyd Beacroft49 Emmanuel Osho10 Lewis Wing4 Andy Rinomhota28 Josh Stokes
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: J. Brown lập công cho Reading (kiến tạo: P. Lane)
Phút 24: P. Lane lập công cho Reading
Phút 85: R. Williams lập công cho Reading (kiến tạo: K. Lisbie)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Stevenage · 1 thắng2 hòaReading · 2 thắng
21/03/2026
Stevenage
1 - 0
Reading
STE
07/11/2025
Reading
1 - 0
Stevenage
REA
15/03/2025
Reading
1 - 1
Stevenage
Hòa
09/11/2024
Stevenage
1 - 1
Reading
Hòa
07/02/2024
Stevenage
0 - 1
Reading
REA
Phong độ & thống kê mùa giải
Stevenage
5 trận gần nhất
BBHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)