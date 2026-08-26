Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
39'
R. Bozenik — kiến tạo S. Thomas
Stoke City
45'
K. Dowell — kiến tạo L. Millar
Hull City
Thẻ phạt
82'
L. Herrington (Foul)
Hull City
90+5'
G. Hirst (Foul)
Stoke City
Đồ thị diễn biến
Stoke CityHT 45'Hull City
Thống kê trận đấu
Stoke CityThống kêHull City
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kieran Dowell
Hull City
1 bàn
Róbert Boženík
Stoke City
1 bàn
Sorba Thomas
Stoke City
1 kiến tạo · điểm 7.3
Liam Millar
Hull City
1 kiến tạo · điểm 7
Joshua Griffiths
Stoke City
Điểm 7.9
Million Manhoef
Stoke City
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Hull City
8.5
Kieran DowellMOTM1 bàn
6.2
Tyrell Sellars-Fleming
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Stoke City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mark Robins
Hull City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Sergej Jakirovic
Dự bị
Stoke City
27 Djibril Soumaré15 George Hirst18 Bosun Lawal20 Sam Gallagher43 Freddie Anderson34 Frank Fielding59 Gabriel Kelly10 Jun-Ho Bae58 Tyler Martin
Hull City
5 Hidemasa Morita10 Mohamed Belloumi21 Elliot Stroud27 Regan Slater41 Tyrell Sellars-Fleming19 Konstantinos Tzolakis3 Ryan Giles15 John Egan32 Nobel Mendy
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 39: R. Bozenik lập công cho Stoke City (kiến tạo: S. Thomas)
Phút 45: K. Dowell lập công cho Hull City (kiến tạo: L. Millar)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Stoke City · 3 thắng0 hòaHull City · 2 thắng
01/01/2026
Hull City
0 - 1
Stoke City
SC
29/11/2025
Stoke City
1 - 2
Hull City
HC
01/02/2025
Hull City
1 - 2
Stoke City
SC
21/09/2024
Stoke City
1 - 3
Hull City
HC
29/03/2024
Hull City
0 - 2
Stoke City
SC
Phong độ & thống kê mùa giải
Stoke City
5 trận gần nhất
HBBTH
Hull City
5 trận gần nhất
HTHBH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)