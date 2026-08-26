Thống kê trận đấu Stoke City 1-1 (pen 4-5) Hull City: Hull City thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

Stoke City và Hull City hòa 1-1 sau 120 phút, Hull City giành chiến thắng 4-5 ở loạt luân lưu. Kieran Dowell là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.