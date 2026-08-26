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    Thống kê trận đấu Stoke City 1-1 (pen 4-5) Hull City: Hull City thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:53

    Stoke City và Hull City hòa 1-1 sau 120 phút, Hull City giành chiến thắng 4-5 ở loạt luân lưu. Kieran Dowell là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    39'
    R. Bozenik — kiến tạo S. Thomas
    Stoke City
    45'
    K. Dowell — kiến tạo L. Millar
    Hull City
    Thẻ phạt
    82'
    L. Herrington (Foul)
    Hull City
    90+5'
    G. Hirst (Foul)
    Stoke City
    Đồ thị diễn biến
    Stoke CityHT 45'Hull City

    Thống kê trận đấu

    Stoke CityThống kêHull City
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    10
    Dứt điểm
    18
    4
    Trúng đích
    6
    1
    Phạt góc
    4
    12
    Phạm lỗi
    5
    1
    Việt vị
    2
    5
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kieran Dowell
    Kieran Dowell
    Hull City
    1 bàn
    Róbert Boženík
    Róbert Boženík
    Stoke City
    1 bàn
    Sorba Thomas
    Sorba Thomas
    Stoke City
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Liam Millar
    Liam Millar
    Hull City
    1 kiến tạo · điểm 7
    Joshua Griffiths
    Joshua Griffiths
    Stoke City
    Điểm 7.9
    Million Manhoef
    Million Manhoef
    Stoke City
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Stoke City
    7.9
    Joshua Griffiths
    7.5
    Róbert Boženík1 bàn
    7.3
    Sorba Thomas1 KT
    7.2
    Million Manhoef
    6.9
    Ben Johnson
    6.9
    Ben Pearson
    6.9
    Djibril Soumaré
    6.7
    Ben Wilmot
    6.7
    Bosun Lawal
    6.7
    Freddie Anderson
    6.6
    Ethan Galbraith
    6.6
    Sam Gallagher
    6.3
    Luke Graham
    6.3
    Laurence Giani
    6.3
    Tomáš Rigo
    6.3
    George Hirst
    Hull City
    8.5
    Kieran DowellMOTM1 bàn
    7
    Cody Drameh
    7
    Matt Targett
    7
    Liam Millar1 KT
    6.9
    Lucas Herrington
    6.9
    Paddy McNair
    6.9
    David Akintola
    6.7
    Lucas Gourna-Douath
    6.6
    Hidemasa Morita
    6.6
    Elliot Stroud
    6.5
    Dillon Phillips
    6.5
    Jens Hjertø-Dahl
    6.3
    Abdülkadir Ömür
    6.3
    Mohamed Belloumi
    6.3
    Regan Slater
    6.2
    Tyrell Sellars-Fleming

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Stoke City
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mark Robins
    Hull City
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Sergej Jakirovic
    24
    Joshua Griffiths
    2
    Ben Johnson
    16
    Ben Wilmot
    5
    Luke Graham
    52
    Laurence Giani
    4
    Ben Pearson
    8
    Ethan Galbraith
    42
    Million Manhoef
    19
    Tomáš Rigo
    7
    Sorba Thomas
    9
    Róbert Boženík
    12
    Dillon Phillips
    18
    Cody Drameh
    22
    Lucas Herrington
    17
    Paddy McNair
    23
    Matt Targett
    29
    Lucas Gourna-Douath
    14
    Jens Hjertø-Dahl
    33
    Abdülkadir Ömür
    26
    Kieran Dowell
    7
    Liam Millar
    30
    David Akintola
    Dự bị
    Stoke City
    27 Djibril Soumaré15 George Hirst18 Bosun Lawal20 Sam Gallagher43 Freddie Anderson34 Frank Fielding59 Gabriel Kelly10 Jun-Ho Bae58 Tyler Martin
    Hull City
    5 Hidemasa Morita10 Mohamed Belloumi21 Elliot Stroud27 Regan Slater41 Tyrell Sellars-Fleming19 Konstantinos Tzolakis3 Ryan Giles15 John Egan32 Nobel Mendy

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 39: R. Bozenik lập công cho Stoke City (kiến tạo: S. Thomas)
    Phút 45: K. Dowell lập công cho Hull City (kiến tạo: L. Millar)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Stoke City · 3 thắng0 hòaHull City · 2 thắng
    01/01/2026
    Hull City
    0 - 1
    Stoke City
    SC
    29/11/2025
    Stoke City
    1 - 2
    Hull City
    HC
    01/02/2025
    Hull City
    1 - 2
    Stoke City
    SC
    21/09/2024
    Stoke City
    1 - 3
    Hull City
    HC
    29/03/2024
    Hull City
    0 - 2
    Stoke City
    SC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Stoke City
    5 trận gần nhất
    HBBTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Hull City
    5 trận gần nhất
    HTHBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Stoke City 1-1 (pen 4-5) Hull City: Hull City thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp
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