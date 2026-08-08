Thống kê trận đấu Stoke City 2-0 Oldham: R. Bozenik tỏa sáng, Stoke City giành chiến thắng, đi tiếp

Stoke City vượt qua Oldham với tỷ số 2-0. Viktor Johansson là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.