Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
48'
O. Norburn(phản lưới)
Stoke City
82'
R. Bozenik — kiến tạo Bae Jun-Ho
Stoke City
Đồ thị diễn biến
Stoke CityHT 45'Oldham
Thống kê trận đấu
Stoke City kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Róbert Boženík
Stoke City
1 bàn
Jun-Ho Bae
Stoke City
1 kiến tạo · điểm 7
Viktor Johansson
Stoke City
Điểm 9.9
Eric Bocat
Stoke City
Điểm 7.5
Mike Fondop
Oldham
Điểm 7.3
Bosun Lawal
Stoke City
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Stoke City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mark Robins
Oldham
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Micky Mellon
Dự bị
Stoke City
27 Djibril Soumaré10 Jun-Ho Bae9 Róbert Boženík24 Joshua Griffiths40 Maksym Talovierov23 Ben Gibson4 Ben Pearson19 Tomáš Rigo49 Milan Smit
Oldham
30 Thomas Hill24 Lewis Temple21 Josh Hawkes20 Elliott Nevitt22 Aston Wilson6 Manny Monthe19 Zain Tahir26 Kai Payne14 Noah Chilvers
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 48: O. Norburn phản lưới nhà, Stoke City được hưởng bàn thắng
Phút 82: R. Bozenik lập công cho Stoke City (kiến tạo: Bae Jun-Ho)
Phong độ & thống kê mùa giải
Stoke City
5 trận gần nhất
THTHB
Oldham
5 trận gần nhất
BTBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)