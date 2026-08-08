Tin mới

    Thống kê trận đấu Stoke City 2-0 Oldham: R. Bozenik tỏa sáng, Stoke City giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 22:57

    Stoke City vượt qua Oldham với tỷ số 2-0. Viktor Johansson là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    48'
    O. Norburn(phản lưới)
    Stoke City
    82'
    R. Bozenik — kiến tạo Bae Jun-Ho
    Stoke City
    Thẻ phạt
    19'
    B. Lawal
    Stoke City
    31'
    R. Delaney
    Oldham
    68'
    Bae Jun-Ho
    Stoke City
    Đồ thị diễn biến
    Stoke CityHT 45'Oldham

    Thống kê trận đấu

    Stoke CityThống kêOldham
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    11
    Dứt điểm
    8
    3
    Trúng đích
    5
    3
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    11
    4
    Việt vị
    2
    5
    Thủ môn cứu thua
    2
    Stoke City kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Róbert Boženík
    Róbert Boženík
    Stoke City
    1 bàn
    Jun-Ho Bae
    Jun-Ho Bae
    Stoke City
    1 kiến tạo · điểm 7
    Viktor Johansson
    Viktor Johansson
    Stoke City
    Điểm 9.9
    Eric Bocat
    Eric Bocat
    Stoke City
    Điểm 7.5
    Mike Fondop
    Mike Fondop
    Oldham
    Điểm 7.3
    Bosun Lawal
    Bosun Lawal
    Stoke City
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Stoke City
    9.9
    Viktor JohanssonMOTM
    7.6
    Róbert Boženík1 bàn
    7.5
    Eric Bocat
    7.2
    Bosun Lawal
    7
    Jun-Ho Bae1 KT
    6.9
    Ben Wilmot
    6.9
    Luke Graham
    6.9
    Svante Ingelsson
    6.9
    Sam Gallagher
    6.7
    Djibril Soumaré
    6.7
    Maksym Talovierov
    6.6
    Lamine Cissé
    6.3
    Million Manhoef
    6.3
    Sorba Thomas
    6.2
    Ethan Galbraith
    Oldham
    7.3
    Mike Fondop
    7.2
    Mathew Hudson
    7
    Kane Drummond
    6.7
    Tom Pett
    6.6
    Thomas Hill
    6.5
    Lewis Temple
    6.3
    Jamie Robson
    6.3
    Calum Kavanagh
    6.3
    Josh Hawkes
    6.3
    Kai Payne
    6.2
    Gus Scott-Morriss
    6.2
    Donervon Daniels
    6.2
    Ollie Norburn
    6.2
    Keenan Appiah-Forson
    6.2
    Elliott Nevitt
    5.5
    Ryan Delaney

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Stoke City
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mark Robins
    Oldham
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Micky Mellon
    1
    Viktor Johansson
    16
    Ben Wilmot
    18
    Bosun Lawal
    5
    Luke Graham
    17
    Eric Bocat
    8
    Ethan Galbraith
    6
    Svante Ingelsson
    11
    Lamine Cissé
    42
    Million Manhoef
    7
    Sorba Thomas
    20
    Sam Gallagher
    1
    Mathew Hudson
    2
    Gus Scott-Morriss
    5
    Donervon Daniels
    23
    Ryan Delaney
    3
    Jamie Robson
    4
    Tom Pett
    8
    Ollie Norburn
    7
    Keenan Appiah-Forson
    15
    Kane Drummond
    9
    Mike Fondop
    10
    Calum Kavanagh
    Dự bị
    Stoke City
    27 Djibril Soumaré10 Jun-Ho Bae9 Róbert Boženík24 Joshua Griffiths40 Maksym Talovierov23 Ben Gibson4 Ben Pearson19 Tomáš Rigo49 Milan Smit
    Oldham
    30 Thomas Hill24 Lewis Temple21 Josh Hawkes20 Elliott Nevitt22 Aston Wilson6 Manny Monthe19 Zain Tahir26 Kai Payne14 Noah Chilvers

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 48: O. Norburn phản lưới nhà, Stoke City được hưởng bàn thắng
    Phút 82: R. Bozenik lập công cho Stoke City (kiến tạo: Bae Jun-Ho)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Stoke City
    5 trận gần nhất
    THTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Oldham
    5 trận gần nhất
    BTBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Stoke City 2-0 Oldham: R. Bozenik tỏa sáng, Stoke City giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO