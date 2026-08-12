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    Thống kê trận đấu Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe: Talisca tỏa sáng, Fenerbahçe giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn12/08/2026 03:21

    Fenerbahçe vượt qua Sturm Graz với tỷ số 1-0. Talisca là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.04. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    66'
    Talisca(pen)
    Fenerbahçe
    Thẻ phạt
    40'
    Nélson Semedo
    Fenerbahçe
    45'
    Archie Brown
    Fenerbahçe
    80'
    Fabio Ingolitsch
    Sturm Graz
    84'
    Jeyland Mitchell
    Sturm Graz
    89'
    Kerem Aktürkoğlu
    Fenerbahçe
    Đồ thị diễn biến
    Sturm GrazHT 45'Fenerbahçe

    Thống kê trận đấu

    Sturm GrazThống kêFenerbahçe
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    19
    Dứt điểm
    11
    2
    Trúng đích
    6
    7
    Phạt góc
    6
    12
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    2
    Fenerbahçe vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Talisca
    Talisca
    Fenerbahçe
    1 bàn
    Milan Škriniar
    Milan Škriniar
    Fenerbahçe
    Điểm 7.65
    Emran Soglo
    Emran Soglo
    Sturm Graz
    Điểm 7.61
    Jon Gorenc Stankovic
    Jon Gorenc Stankovic
    Sturm Graz
    Điểm 7.55
    Archie Brown
    Archie Brown
    Fenerbahçe
    Điểm 7.31
    Mert Günok
    Mert Günok
    Fenerbahçe
    Điểm 7.21

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sturm Graz
    7.61
    Emran Soglo
    7.55
    Jon Gorenc Stankovic
    7.21
    Jeyland Mitchell
    7.15
    Daniil Khudyakov
    7.04
    Jacob Peter Hödl
    6.94
    Luca Weinhandl
    6.75
    Simon Seidl
    6.7
    Axel Kayombo
    6.69
    Jürgen Heil
    6.65
    Paul Koller
    6.64
    Ryan Fosso
    6.62
    Nelson Weiper
    6.58
    Arjan Malic
    6.44
    Seedy Jatta
    6.26
    Petar Petrovic
    6.12
    Belmin Beganovic
    Fenerbahçe
    8.04
    TaliscaMOTM1 bàn
    7.65
    Milan Škriniar
    7.31
    Archie Brown
    7.21
    Mert Günok
    7.15
    Mattéo Guendouzi
    7.07
    Nathan Aké
    6.91
    N'Golo Kanté
    6.78
    Kerem Aktürkoğlu
    6.77
    Nélson Semedo
    6.69
    İsmail Yüksek
    6.58
    Fred
    6.57
    Vedat Muriqi
    6.55
    Marco Asensio
    6.5
    Oğuz Aydın
    6.47
    Mert Müldür
    6.35
    Mason Greenwood

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sturm Graz
    Sơ đồ 4-4-2
    Fenerbahçe
    Sơ đồ 4-2-3-1
    53
    Daniil Khudyakov
    23
    Arjan Malic
    2
    Jeyland Mitchell
    21
    Petar Petrovic
    18
    Emran Soglo
    19
    Simon Seidl
    4
    Jon Gorenc Stankovic
    39
    Luca Weinhandl
    43
    Jacob Peter Hödl
    11
    Axel Kayombo
    20
    Seedy Jatta
    34
    Mert Günok
    27
    Nélson Semedo
    37
    Milan Škriniar
    15
    Nathan Aké
    3
    Archie Brown
    6
    Mattéo Guendouzi
    91
    N'Golo Kanté
    11
    Mason Greenwood
    10
    Marco Asensio
    9
    Kerem Aktürkoğlu
    94
    Talisca
    Dự bị
    Sturm Graz
    5 Albert Vallci15 Gizo Mamageishvili17 Szymon Wlodarczyk22 Ammar Helac26 Belmin Beganovic27 Luis Balbo28 Jürgen Heil30 Paul Koller40 Julian Halwachs
    Fenerbahçe
    4 Çağlar Söyüncü5 İsmail Yüksek7 Fred13 Tarık Çetin14 Yiğit Efe Demir17 İrfan Can Kahveci18 Mert Müldür19 Vedat Muriqi26 Sidiki Chérif

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 66: Talisca ghi bàn trên chấm phạt đền cho Fenerbahçe

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Sturm Graz · 0 thắng1 hòaFenerbahçe · 2 thắng
    06/08/2026
    Fenerbahçe
    2 - 0
    Sturm Graz
    FEN
    04/08/2017
    Fenerbahçe
    1 - 1
    Sturm Graz
    Hòa
    28/07/2017
    Sturm Graz
    1 - 2
    Fenerbahçe
    FEN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sturm Graz
    5 trận gần nhất
    BBTT
    Fenerbahçe
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe: Talisca tỏa sáng, Fenerbahçe giành trọn 3 điểm
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