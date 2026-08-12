Thống kê trận đấu Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe: Talisca tỏa sáng, Fenerbahçe giành trọn 3 điểm

Fenerbahçe vượt qua Sturm Graz với tỷ số 1-0. Talisca là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.04. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.