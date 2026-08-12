Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
80'
Fabio Ingolitsch
Sturm Graz
84'
Jeyland Mitchell
Sturm Graz
89'
Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe
Đồ thị diễn biến
Sturm GrazHT 45'Fenerbahçe
Thống kê trận đấu
Sturm GrazThống kêFenerbahçe
Fenerbahçe vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Talisca
Fenerbahçe
1 bàn
Milan Škriniar
Fenerbahçe
Điểm 7.65
Emran Soglo
Sturm Graz
Điểm 7.61
Jon Gorenc Stankovic
Sturm Graz
Điểm 7.55
Archie Brown
Fenerbahçe
Điểm 7.31
Mert Günok
Fenerbahçe
Điểm 7.21
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Sturm Graz
5 Albert Vallci15 Gizo Mamageishvili17 Szymon Wlodarczyk22 Ammar Helac26 Belmin Beganovic27 Luis Balbo28 Jürgen Heil30 Paul Koller40 Julian Halwachs
Fenerbahçe
4 Çağlar Söyüncü5 İsmail Yüksek7 Fred13 Tarık Çetin14 Yiğit Efe Demir17 İrfan Can Kahveci18 Mert Müldür19 Vedat Muriqi26 Sidiki Chérif
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 66: Talisca ghi bàn trên chấm phạt đền cho Fenerbahçe
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Sturm Graz · 0 thắng1 hòaFenerbahçe · 2 thắng
06/08/2026
Fenerbahçe
2 - 0
Sturm Graz
FEN
04/08/2017
Fenerbahçe
1 - 1
Sturm Graz
Hòa
28/07/2017
Sturm Graz
1 - 2
Fenerbahçe
FEN
Phong độ & thống kê mùa giải
Sturm Graz
5 trận gần nhất
BBTT
Fenerbahçe
5 trận gần nhất
TTHTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)