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    Thống kê trận đấu Sturm Graz 4-0 Heart Of Midlothian: Sturm Graz thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân22/07/2026 03:25

    Sturm Graz giành chiến thắng đậm 4-0 trước Heart Of Midlothian. Jurgen Heil là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    4'
    J. Gorenc Stankovic — kiến tạo J. Mitchell
    Sturm Graz
    50'
    J. Mitchell — kiến tạo O. Kiteishvili
    Sturm Graz
    53'
    L. Weinhandl — kiến tạo S. Jatta
    Sturm Graz
    59'
    J. Heil — kiến tạo L. Weinhandl
    Sturm Graz
    Thẻ phạt
    48'
    C. Borchgrevink (Roughing)
    Heart Of Midlothian
    57'
    J. Gorenc Stankovic
    Sturm Graz
    87'
    C. Braga (Foul)
    Heart Of Midlothian
    Đồ thị diễn biến
    Sturm GrazHT 45'Heart Of Midlothian

    Thống kê trận đấu

    Sturm GrazThống kêHeart Of Midlothian
    34%
    Kiểm soát bóng
    66%
    20
    Dứt điểm
    19
    6
    Trúng đích
    6
    4
    Phạt góc
    11
    18
    Phạm lỗi
    13
    0
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    2
    Heart Of Midlothian kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng, nhưng Heart Of Midlothian lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Luca Weinhandl
    Luca Weinhandl
    Sturm Graz
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Jeyland Mitchell
    Jeyland Mitchell
    Sturm Graz
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Jurgen Heil
    Jurgen Heil
    Sturm Graz
    1 bàn
    Jon Gorenc Stanković
    Jon Gorenc Stanković
    Sturm Graz
    1 bàn
    Otar Kiteishvili
    Otar Kiteishvili
    Sturm Graz
    1 kiến tạo · điểm 8
    Jacob Hödl
    Jacob Hödl
    Sturm Graz
    1 kiến tạo · điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sturm Graz
    8.9
    Jurgen HeilMOTM1 bàn
    8.5
    Luca Weinhandl1 bàn · 1 KT
    8.2
    Jeyland Mitchell1 bàn · 1 KT
    8
    Otar Kiteishvili1 KT
    7.9
    Jon Gorenc Stanković1 bàn
    7.7
    Jacob Hödl1 KT
    7.5
    Daniil Khudyakov
    7.2
    Emran Soglo
    6.6
    Albert Vallci
    6.6
    Simon Seidl
    6.6
    Seedy Jatta
    6.5
    Nelson Weiper
    6.3
    Axel Kayombo
    6.3
    Ryan Fosso
    6.2
    Szymon Włodarczyk
    6.2
    Arjan Malić
    Heart Of Midlothian
    7.2
    Sabah Kerjota
    7
    Severin Sabri Guendouz
    6.9
    Amadou Ba-Sy
    6.6
    Malachi Fagan-Walcott
    6.6
    Oisin McEntee
    6.5
    Jamie McCart
    6.5
    Blair Spittal
    6.2
    Harry Milne
    6.2
    Cláudio Braga
    6.2
    Alexandros Kyziridis
    6.2
    Pierre Landry Kaboré
    6.2
    Tom Renaud
    5.9
    Alexander Schwolow
    5.9
    Calvin Miller
    5.6
    Christian Borchgrevink

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sturm Graz
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch
    Heart Of Midlothian
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Wouter Vrancken
    53
    Daniil Khudyakov
    28
    Jurgen Heil
    5
    Albert Vallci
    2
    Jeyland Mitchell
    18
    Emran Soglo
    19
    Simon Seidl
    4
    Jon Gorenc Stanković
    39
    Luca Weinhandl
    43
    Jacob Hödl
    17
    Szymon Włodarczyk
    20
    Seedy Jatta
    1
    Alexander Schwolow
    2
    Christian Borchgrevink
    64
    Malachi Fagan-Walcott
    5
    Jamie McCart
    18
    Harry Milne
    16
    Blair Spittal
    6
    Oisin McEntee
    7
    Calvin Miller
    10
    Cláudio Braga
    89
    Alexandros Kyziridis
    11
    Pierre Landry Kaboré
    Dự bị
    Sturm Graz
    22 Ammar Helac41 Elias Lorenz21 Petar Petrović23 Arjan Malić30 Paul Koller27 Gabriel Haider10 Otar Kiteishvili15 Gizo Mamageishvili80 Ryan Fosso
    Heart Of Midlothian
    28 Zander Clark30 Ryan Fulton3 Stephen Kingsley17 Stuart Findlay23 Jordi Altena12 Tom Renaud22 Tomas Magnusson19 Severin Sabri Guendouz21 James Wilson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: J. Gorenc Stankovic lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: J. Mitchell)
    Phút 50: J. Mitchell lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: O. Kiteishvili)
    Phút 53: L. Weinhandl lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: S. Jatta)
    Phút 59: J. Heil lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: L. Weinhandl)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Heart Of Midlothian
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Sturm Graz 4-0 Heart Of Midlothian: Sturm Graz thắng đậm thuyết phục
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