Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
4'
J. Gorenc Stankovic — kiến tạo J. Mitchell
Sturm Graz
50'
J. Mitchell — kiến tạo O. Kiteishvili
Sturm Graz
53'
L. Weinhandl — kiến tạo S. Jatta
Sturm Graz
59'
J. Heil — kiến tạo L. Weinhandl
Sturm Graz
Thẻ phạt
48'
C. Borchgrevink (Roughing)
Heart Of Midlothian
57'
J. Gorenc Stankovic
Sturm Graz
87'
C. Braga (Foul)
Heart Of Midlothian
Đồ thị diễn biến
Sturm GrazHT 45'Heart Of Midlothian
Thống kê trận đấu
Sturm GrazThống kêHeart Of Midlothian
Heart Of Midlothian kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng, nhưng Heart Of Midlothian lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Luca Weinhandl
Sturm Graz
1 bàn · 1 kiến tạo
Jeyland Mitchell
Sturm Graz
1 bàn · 1 kiến tạo
Jurgen Heil
Sturm Graz
1 bàn
Jon Gorenc Stanković
Sturm Graz
1 bàn
Otar Kiteishvili
Sturm Graz
1 kiến tạo · điểm 8
Jacob Hödl
Sturm Graz
1 kiến tạo · điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sturm Graz
8.5
Luca Weinhandl1 bàn · 1 KT
8.2
Jeyland Mitchell1 bàn · 1 KT
7.9
Jon Gorenc Stanković1 bàn
Heart Of Midlothian
5.6
Christian Borchgrevink
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Sturm Graz
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch
Heart Of Midlothian
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Wouter Vrancken
Dự bị
Sturm Graz
22 Ammar Helac41 Elias Lorenz21 Petar Petrović23 Arjan Malić30 Paul Koller27 Gabriel Haider10 Otar Kiteishvili15 Gizo Mamageishvili80 Ryan Fosso
Heart Of Midlothian
28 Zander Clark30 Ryan Fulton3 Stephen Kingsley17 Stuart Findlay23 Jordi Altena12 Tom Renaud22 Tomas Magnusson19 Severin Sabri Guendouz21 James Wilson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: J. Gorenc Stankovic lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: J. Mitchell)
Phút 50: J. Mitchell lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: O. Kiteishvili)
Phút 53: L. Weinhandl lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: S. Jatta)
Phút 59: J. Heil lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: L. Weinhandl)
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)