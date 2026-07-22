Thống kê trận đấu Sturm Graz 4-0 Heart Of Midlothian: Sturm Graz thắng đậm thuyết phục Sturm Graz giành chiến thắng đậm 4-0 trước Heart Of Midlothian. Jurgen Heil là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 4 bàn 4' J. Gorenc Stankovic — kiến tạo J. Mitchell Sturm Graz 50' J. Mitchell — kiến tạo O. Kiteishvili Sturm Graz 53' L. Weinhandl — kiến tạo S. Jatta Sturm Graz 59' J. Heil — kiến tạo L. Weinhandl Sturm Graz

Thẻ phạt 48' C. Borchgrevink (Roughing) Heart Of Midlothian 57' J. Gorenc Stankovic Sturm Graz 87' C. Braga (Foul) Heart Of Midlothian

Đồ thị diễn biến Sturm Graz HT 45' Heart Of Midlothian

Thống kê trận đấu

Sturm Graz Thống kê Heart Of Midlothian 34% Kiểm soát bóng 66% 20 Dứt điểm 19 6 Trúng đích 6 4 Phạt góc 11 18 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 2

Heart Of Midlothian kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng, nhưng Heart Of Midlothian lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Luca Weinhandl Sturm Graz 1 bàn · 1 kiến tạo Jeyland Mitchell Sturm Graz 1 bàn · 1 kiến tạo Jurgen Heil Sturm Graz 1 bàn Jon Gorenc Stanković Sturm Graz 1 bàn Otar Kiteishvili Sturm Graz 1 kiến tạo · điểm 8 Jacob Hödl Sturm Graz 1 kiến tạo · điểm 7.7

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ Sturm Graz 8.9 Jurgen Heil MOTM 1 bàn 8.5 Luca Weinhandl 1 bàn · 1 KT 8.2 Jeyland Mitchell 1 bàn · 1 KT 8 Otar Kiteishvili 1 KT 7.9 Jon Gorenc Stanković 1 bàn 7.7 Jacob Hödl 1 KT 7.5 Daniil Khudyakov 7.2 Emran Soglo 6.6 Albert Vallci 6.6 Simon Seidl 6.6 Seedy Jatta 6.5 Nelson Weiper 6.3 Axel Kayombo 6.3 Ryan Fosso 6.2 Szymon Włodarczyk 6.2 Arjan Malić Heart Of Midlothian 7.2 Sabah Kerjota 7 Severin Sabri Guendouz 6.9 Amadou Ba-Sy 6.6 Malachi Fagan-Walcott 6.6 Oisin McEntee 6.5 Jamie McCart 6.5 Blair Spittal 6.2 Harry Milne 6.2 Cláudio Braga 6.2 Alexandros Kyziridis 6.2 Pierre Landry Kaboré 6.2 Tom Renaud 5.9 Alexander Schwolow 5.9 Calvin Miller 5.6 Christian Borchgrevink

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Sturm Graz Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch Heart Of Midlothian Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Wouter Vrancken 53 Daniil Khudyakov 28 Jurgen Heil 5 Albert Vallci 2 Jeyland Mitchell 18 Emran Soglo 19 Simon Seidl 4 Jon Gorenc Stanković 39 Luca Weinhandl 43 Jacob Hödl 17 Szymon Włodarczyk 20 Seedy Jatta 1 Alexander Schwolow 2 Christian Borchgrevink 64 Malachi Fagan-Walcott 5 Jamie McCart 18 Harry Milne 16 Blair Spittal 6 Oisin McEntee 7 Calvin Miller 10 Cláudio Braga 89 Alexandros Kyziridis 11 Pierre Landry Kaboré Dự bị Sturm Graz 22 Ammar Helac 41 Elias Lorenz 21 Petar Petrović 23 Arjan Malić 30 Paul Koller 27 Gabriel Haider 10 Otar Kiteishvili 15 Gizo Mamageishvili 80 Ryan Fosso Heart Of Midlothian 28 Zander Clark 30 Ryan Fulton 3 Stephen Kingsley 17 Stuart Findlay 23 Jordi Altena 12 Tom Renaud 22 Tomas Magnusson 19 Severin Sabri Guendouz 21 James Wilson

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 4: J. Gorenc Stankovic lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: J. Mitchell) Phút 50: J. Mitchell lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: O. Kiteishvili) Phút 53: L. Weinhandl lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: S. Jatta) Phút 59: J. Heil lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: L. Weinhandl)

Phong độ & thống kê mùa giải

Heart Of Midlothian 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới