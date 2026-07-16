Tin mới

    Thống kê trận đấu Sutjeska 0-2 Kairat Almaty: Jorginho tỏa sáng, Kairat Almaty giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân16/07/2026 03:53

    Kairat Almaty vượt qua Sutjeska với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    68'
    I. Bekbolat
    Kairat Almaty
    80'
    Jorginho(pen)
    Kairat Almaty
    Thẻ phạt
    25'
    M. Simun (Roughing)
    Sutjeska
    29'
    A. Golubovic (Holding)
    Sutjeska
    65'
    A. Raznatovic (Roughing)
    Sutjeska
    79'
    A. Raznatovic (Foul)
    Sutjeska
    79'
    A. Raznatovic (Foul)
    Sutjeska
    88'
    D. Hocko (Holding)
    Sutjeska
    89'
    J. Oksanen (Tripping)
    Kairat Almaty
    Đồ thị diễn biến
    SutjeskaHT 45'Kairat Almaty

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sutjeska
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Milorad Pekovic
    Kairat Almaty
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rafael Urazbakhtin
    1
    Vladan Giljen
    2
    Aleksa Golubovic
    72
    Anto Babić
    15
    Boris Kopitović
    22
    Andrija Ražnatović
    20
    Jovan Čađenović
    6
    Deni Hočko
    77
    Marko Simun
    11
    Vasilije Cavor
    99
    Marko Mrvaljević
    9
    Petar Anicic
    1
    Temirlan Anarbekov
    3
    Luís Mata
    44
    Lucas Áfrico
    25
    Aleksandr Shirobokov
    24
    Aleksandr Mrynskiy
    13
    Jaakko Oksanen
    6
    Adilet Sadybekov
    81
    Ismail Bekbolat
    7
    Jorginho
    19
    Oiva Jukkola
    28
    Marc Gual
    Dự bị
    Sutjeska
    8 Kenroy Campbell3 Mamadou Camara7 Aleksandar Boljević10 Balša Tošković55 Slobodan Babić12 Tomas Durovic4 Milos Vracar44 Rados Dedic5 Igor Pajović
    Kairat Almaty
    20 Erkin Tapalov30 Danila Buch82 Sherkhan Kalmurza5 Lev Kurgin32 Adlan Nurgaliev4 Damir Kasabulat8 Olzhas Baibek17 Azamat Tuyakbayev27 Mukhamedali Abish

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 68: I. Bekbolat lập công cho Kairat Almaty
    Phút 79: A. Raznatovic (Sutjeska) nhận thẻ đỏ, Sutjeska phải chơi thiếu người
    Phút 80: Jorginho ghi bàn trên chấm phạt đền cho Kairat Almaty
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Sutjeska 0-2 Kairat Almaty: Jorginho tỏa sáng, Kairat Almaty giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO