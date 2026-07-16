Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
80'
Jorginho(pen)
Kairat Almaty
Thẻ phạt
25'
M. Simun (Roughing)
Sutjeska
29'
A. Golubovic (Holding)
Sutjeska
65'
A. Raznatovic (Roughing)
Sutjeska
79'
A. Raznatovic (Foul)
Sutjeska
79'
A. Raznatovic (Foul)
Sutjeska
88'
D. Hocko (Holding)
Sutjeska
89'
J. Oksanen (Tripping)
Kairat Almaty
Đồ thị diễn biến
SutjeskaHT 45'Kairat Almaty
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Sutjeska
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Milorad Pekovic
Kairat Almaty
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rafael Urazbakhtin
Dự bị
Sutjeska
8 Kenroy Campbell3 Mamadou Camara7 Aleksandar Boljević10 Balša Tošković55 Slobodan Babić12 Tomas Durovic4 Milos Vracar44 Rados Dedic5 Igor Pajović
Kairat Almaty
20 Erkin Tapalov30 Danila Buch82 Sherkhan Kalmurza5 Lev Kurgin32 Adlan Nurgaliev4 Damir Kasabulat8 Olzhas Baibek17 Azamat Tuyakbayev27 Mukhamedali Abish
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 68: I. Bekbolat lập công cho Kairat Almaty
Phút 79: A. Raznatovic (Sutjeska) nhận thẻ đỏ, Sutjeska phải chơi thiếu người
Phút 80: Jorginho ghi bàn trên chấm phạt đền cho Kairat Almaty
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)