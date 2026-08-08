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    Thống kê trận đấu Swansea 0-1 Birmingham: A. Priske tỏa sáng, Birmingham giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 22:57

    Birmingham vượt qua Swansea với tỷ số 1-0. Cameron Burgess là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    44'
    A. Priske — kiến tạo C. Vicente
    Birmingham
    Thẻ phạt
    21'
    M. Widell
    Swansea
    62'
    C. Burgess
    Swansea
    Đồ thị diễn biến
    SwanseaHT 45'Birmingham

    Thống kê trận đấu

    SwanseaThống kêBirmingham
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    14
    Dứt điểm
    6
    2
    Trúng đích
    1
    6
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    18
    1
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Swansea kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Swansea lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    August Priske
    August Priske
    Birmingham
    1 bàn
    Carlos Vicente
    Carlos Vicente
    Birmingham
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Cameron Burgess
    Cameron Burgess
    Swansea
    Điểm 7.3
    Josh Tymon
    Josh Tymon
    Swansea
    Điểm 7.3
    Moussa Kounfolo Yeo
    Moussa Kounfolo Yeo
    Swansea
    Điểm 7.2
    Bright Osayi-Samuel
    Bright Osayi-Samuel
    Birmingham
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Swansea
    7.3
    Cameron BurgessMOTM
    7.3
    Josh TymonMOTM
    7.2
    Moussa Kounfolo Yeo
    7
    Elijah Just
    6.9
    Lawrence Vigouroux
    6.9
    Ben Cabango
    6.9
    Melker Widell
    6.9
    Marko Stamenić
    6.9
    Adam Idah
    6.9
    Leo Walta
    6.9
    Jay Fulton
    6.6
    Filip Lissah
    6.6
    Joseph Opoku
    6.6
    Josh Key
    6.6
    Ji-sung Eom
    6.5
    Žan Vipotnik
    Birmingham
    7.2
    Bright Osayi-Samuel
    7.2
    Carlos Vicente1 KT
    7
    James Beadle
    7
    Christoph Klarer
    7
    Alex Cochrane
    6.9
    Phil Neumann
    6.9
    Lee Buchanan
    6.6
    August Priske1 bàn
    6.5
    Demarai Gray
    6.5
    Luis Vázquez
    6.3
    Seung Ho Paik
    6.2
    Tomoki Iwata
    6.2
    Jhon Solís
    6.2
    Jay Stansfield
    6.2
    Ethan Laird

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Swansea
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitor Emanuel Soares Matos
    Birmingham
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Chris Davies
    22
    Lawrence Vigouroux
    26
    Filip Lissah
    5
    Ben Cabango
    15
    Cameron Burgess
    14
    Josh Tymon
    7
    Melker Widell
    6
    Marko Stamenić
    8
    Elijah Just
    49
    Moussa Kounfolo Yeo
    33
    Adam Idah
    30
    Joseph Opoku
    1
    James Beadle
    26
    Bright Osayi-Samuel
    5
    Phil Neumann
    4
    Christoph Klarer
    20
    Alex Cochrane
    7
    Carlos Vicente
    24
    Tomoki Iwata
    14
    Jhon Solís
    28
    Jay Stansfield
    8
    Seung Ho Paik
    9
    August Priske
    Dự bị
    Swansea
    21 Leo Walta4 Jay Fulton9 Žan Vipotnik2 Josh Key1 Andrew Fisher23 Stephen Welsh20 Tiago Parente10 Ji-sung Eom35 Ronald
    Birmingham
    3 Lee Buchanan10 Demarai Gray2 Ethan Laird32 Luis Vázquez21 Ryan Allsop23 Dael Fry25 Kristoffer Lund11 Scott Wright16 Patrick Roberts

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 44: A. Priske lập công cho Birmingham (kiến tạo: C. Vicente)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Swansea · 0 thắng3 hòaBirmingham · 2 thắng
    18/01/2026
    Swansea
    1 - 1
    Birmingham
    Hòa
    20/09/2025
    Birmingham
    1 - 0
    Swansea
    BIR
    13/01/2024
    Birmingham
    2 - 2
    Swansea
    Hòa
    05/08/2023
    Swansea
    1 - 1
    Birmingham
    Hòa
    04/02/2023
    Swansea
    3 - 4
    Birmingham
    BIR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Swansea
    5 trận gần nhất
    BTBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Birmingham
    5 trận gần nhất
    THTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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