Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
44'
A. Priske — kiến tạo C. Vicente
Birmingham
Đồ thị diễn biến
SwanseaHT 45'Birmingham
Thống kê trận đấu
SwanseaThống kêBirmingham
Swansea kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Swansea lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
August Priske
Birmingham
1 bàn
Carlos Vicente
Birmingham
1 kiến tạo · điểm 7.2
Cameron Burgess
Swansea
Điểm 7.3
Josh Tymon
Swansea
Điểm 7.3
Moussa Kounfolo Yeo
Swansea
Điểm 7.2
Bright Osayi-Samuel
Birmingham
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Swansea
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitor Emanuel Soares Matos
Birmingham
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Chris Davies
Dự bị
Swansea
21 Leo Walta4 Jay Fulton9 Žan Vipotnik2 Josh Key1 Andrew Fisher23 Stephen Welsh20 Tiago Parente10 Ji-sung Eom35 Ronald
Birmingham
3 Lee Buchanan10 Demarai Gray2 Ethan Laird32 Luis Vázquez21 Ryan Allsop23 Dael Fry25 Kristoffer Lund11 Scott Wright16 Patrick Roberts
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 44: A. Priske lập công cho Birmingham (kiến tạo: C. Vicente)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Swansea · 0 thắng3 hòaBirmingham · 2 thắng
18/01/2026
Swansea
1 - 1
Birmingham
Hòa
20/09/2025
Birmingham
1 - 0
Swansea
BIR
13/01/2024
Birmingham
2 - 2
Swansea
Hòa
05/08/2023
Swansea
1 - 1
Birmingham
Hòa
04/02/2023
Swansea
3 - 4
Birmingham
BIR
Phong độ & thống kê mùa giải
Swansea
5 trận gần nhất
BTBTB
Birmingham
5 trận gần nhất
THTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)