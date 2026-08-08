Thống kê trận đấu Swansea 0-1 Birmingham: A. Priske tỏa sáng, Birmingham giành chiến thắng, đi tiếp

Birmingham vượt qua Swansea với tỷ số 1-0. Cameron Burgess là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.