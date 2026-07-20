Thống kê trận đấu Tây Ban Nha 1-0 Argentina: Ferrán Torres tỏa sáng, Tây Ban Nha lên ngôi vô địch

Tây Ban Nha vượt qua Argentina với tỷ số 1-0. E. Martínez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.