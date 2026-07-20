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    Thống kê trận đấu Tây Ban Nha 1-0 Argentina: Ferrán Torres tỏa sáng, Tây Ban Nha lên ngôi vô địch

    Tuệ Nhân20/07/2026 05:04

    Tây Ban Nha vượt qua Argentina với tỷ số 1-0. E. Martínez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    106'
    Ferrán Torres — kiến tạo Nico Williams
    Tây Ban Nha
    Thẻ phạt
    41'
    Lisandro Martínez (Foul)
    Argentina
    52'
    Leandro Paredes (Argument)
    Argentina
    82'
    Enzo Fernández (Foul)
    Argentina
    90+3'
    Enzo Fernández (Red card)
    Argentina
    104'
    Lionel Sebastián Scaloni (Dissent)
    Argentina
    111'
    Alexis Mac Allister (Foul)
    Argentina
    Đồ thị diễn biến
    Tây Ban NhaHT 45'Argentina

    Thống kê trận đấu

    Tây Ban NhaThống kêArgentina
    65%
    Kiểm soát bóng
    35%
    20
    Dứt điểm
    2
    12
    Trúng đích
    0
    9
    Phạt góc
    4
    21
    Phạm lỗi
    25
    4
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    11
    Tây Ban Nha kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Tây Ban Nha vượt trội về số cú sút trúng đích (12).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ferran Torres
    Ferran Torres
    Tây Ban Nha
    1 bàn
    Nico Williams
    Nico Williams
    Tây Ban Nha
    1 kiến tạo · điểm 7.27
    E. Martínez
    E. Martínez
    Argentina
    Điểm 9.8
    Rodri
    Rodri
    Tây Ban Nha
    Điểm 8.2
    Pau Cubarsí Paredes
    Pau Cubarsí Paredes
    Tây Ban Nha
    Điểm 7.31
    Lamine Yamal
    Lamine Yamal
    Tây Ban Nha
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Tây Ban Nha
    8.2
    Rodri
    7.31
    Pau Cubarsí Paredes
    7.3
    Lamine Yamal
    7.27
    Nico Williams1 KT
    7.2
    Pedri
    7.14
    Fabián Ruiz
    6.99
    Aymeric Laporte
    6.98
    Pedro Porro
    6.84
    Marc Cucurella
    6.69
    Ferran Torres1 bàn
    6.67
    Dani Olmo
    6.62
    Unai Simón
    6.61
    Martín Zubimendi
    6.44
    Álex Baena
    6.42
    Eric García
    6.33
    Mikel Oyarzabal
    6.24
    Mikel Merino
    Argentina
    9.8
    E. MartínezMOTM
    6.99
    N. Tagliafico
    6.87
    N. Otamendi
    6.77
    M. Senesi
    6.67
    G. Simeone
    6.59
    F. Medina
    6.59
    G. Montiel
    6.46
    Mac Allister
    6.45
    N. González
    6.4
    R. De Paul
    6.37
    L. Messi
    6.35
    J. Álvarez
    6.26
    L. Paredes
    6.24
    Lisandro Martínez
    6.21
    N. Molina
    6.14
    C. Romero
    6.05
    E. Fernández

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 106: Ferrán Torres lập công cho Tây Ban Nha (kiến tạo: Nico Williams)
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Tây Ban Nha 1-0 Argentina: Ferrán Torres tỏa sáng, Tây Ban Nha lên ngôi vô địch
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