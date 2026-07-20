Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
106'
Ferrán Torres — kiến tạo Nico Williams
Tây Ban Nha
Thẻ phạt
41'
Lisandro Martínez (Foul)
Argentina
52'
Leandro Paredes (Argument)
Argentina
82'
Enzo Fernández (Foul)
Argentina
90+3'
Enzo Fernández (Red card)
Argentina
104'
Lionel Sebastián Scaloni (Dissent)
Argentina
111'
Alexis Mac Allister (Foul)
Argentina
Đồ thị diễn biến
Tây Ban NhaHT 45'Argentina
Thống kê trận đấu
Tây Ban NhaThống kêArgentina
Tây Ban Nha kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Tây Ban Nha vượt trội về số cú sút trúng đích (12).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ferran Torres
Tây Ban Nha
1 bàn
Nico Williams
Tây Ban Nha
1 kiến tạo · điểm 7.27
E. Martínez
Argentina
Điểm 9.8
Rodri
Tây Ban Nha
Điểm 8.2
Pau Cubarsí Paredes
Tây Ban Nha
Điểm 7.31
Lamine Yamal
Tây Ban Nha
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 106: Ferrán Torres lập công cho Tây Ban Nha (kiến tạo: Nico Williams)
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)