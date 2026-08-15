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    Thống kê trận đấu Telstar 1-3 Sparta Rotterdam: R. van Cruijsen tỏa sáng, Sparta Rotterdam giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn15/08/2026 02:58

    Sparta Rotterdam vượt qua Telstar với tỷ số 3-1. Ronald Koeman Jr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    6'
    M. Young — kiến tạo N. Thorisson
    Sparta Rotterdam
    53'
    N. Thorisson — kiến tạo S. Mito
    Sparta Rotterdam
    90+1'
    A. Soualhia
    Telstar
    90+7'
    R. van Cruijsen — kiến tạo B. Kuipers
    Sparta Rotterdam
    Thẻ phạt
    55'
    A. Soualhia (Holding)
    Telstar
    57'
    L. Martes (Holding)
    Sparta Rotterdam
    Đồ thị diễn biến
    TelstarHT 45'Sparta Rotterdam

    Thống kê trận đấu

    TelstarThống kêSparta Rotterdam
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    7
    Dứt điểm
    16
    1
    Trúng đích
    9
    7
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    17
    1
    Việt vị
    0
    6
    Thủ môn cứu thua
    0
    Telstar kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Sparta Rotterdam vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Telstar lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nökkvi Þórisson
    Nökkvi Þórisson
    Sparta Rotterdam
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Abdelnour Soualhia
    Abdelnour Soualhia
    Telstar
    1 bàn
    Marvin Young
    Marvin Young
    Sparta Rotterdam
    1 bàn
    Shunsuke Mito
    Shunsuke Mito
    Sparta Rotterdam
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Ronald Koeman Jr
    Ronald Koeman Jr
    Telstar
    Điểm 9.2
    Lushendry Edward Martes
    Lushendry Edward Martes
    Sparta Rotterdam
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Telstar
    9.2
    Ronald Koeman JrMOTM
    8.7
    Abdelnour Soualhia1 bàn
    7.3
    Marvin Peersman
    7
    Patrick Brouwer
    6.7
    Prince Aning
    6.7
    Noach Shenkman
    6.6
    Gabi Caschili
    6.6
    Nils Rossen
    6.6
    Rojendro Oudsten
    6.5
    Tyrone Owusu
    6.5
    Soufiane Hetli
    6.3
    Rui Mendes
    6.3
    Emirhan Demircan
    6.2
    Jeff Hardeveld
    6.2
    Jelani Seedorf
    Sparta Rotterdam
    8.6
    Marvin Young1 bàn
    8.2
    Nökkvi Þórisson1 bàn · 1 KT
    7.7
    Lushendry Edward Martes
    7.5
    Casper Terho
    7.3
    Ayoni Santos
    7.2
    Shunsuke Mito1 KT
    6.9
    Julian Baas
    6.9
    Jens Toornstra
    6.5
    Nick Verschuren
    6.5
    Robin van Cruijsen
    6.5
    Alwande Roaldsoy
    6.3
    Filip Bednarek
    6.3
    Bas Kuipers
    6.3
    Mitchell Van Bergen
    6.3
    Teo Quintero
    6.2
    Milan Zonneveld

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Telstar
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henk Brugge
    Sparta Rotterdam
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rogier Meijer
    1
    Ronald Koeman Jr
    18
    Gabi Caschili
    4
    Abdelnour Soualhia
    43
    Marvin Peersman
    2
    Jeff Hardeveld
    17
    Nils Rossen
    10
    Tyrone Owusu
    7
    Rui Mendes
    27
    Patrick Brouwer
    11
    Soufiane Hetli
    9
    Jelani Seedorf
    1
    Filip Bednarek
    2
    Lushendry Edward Martes
    3
    Marvin Young
    4
    Nick Verschuren
    5
    Bas Kuipers
    6
    Julian Baas
    8
    Jens Toornstra
    7
    Casper Terho
    10
    Shunsuke Mito
    11
    Ayoni Santos
    9
    Nökkvi Þórisson
    Dự bị
    Telstar
    28 Rojendro Oudsten8 Emirhan Demircan5 Prince Aning23 Noach Shenkman13 Finn Mulder20 Daan Reiziger15 Nigel Ogidi Nwankwo6 Isaiah Ahmed14 Harrie Kuster
    Sparta Rotterdam
    17 Mitchell Van Bergen20 Rik Suur14 Bruno Martins Indi15 Giannino Vianello13 Teo Quintero12 Boyd Reith30 Duncan Lindhout18 Robin van Cruijsen21 Younes Jaber el Maftahi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: M. Young lập công cho Sparta Rotterdam (kiến tạo: N. Thorisson)
    Phút 53: N. Thorisson lập công cho Sparta Rotterdam (kiến tạo: S. Mito)
    Phút 91: A. Soualhia lập công cho Telstar
    Phút 97: R. van Cruijsen lập công cho Sparta Rotterdam (kiến tạo: B. Kuipers)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Telstar
    5 trận gần nhất
    BTBT
    Sparta Rotterdam
    5 trận gần nhất
    TBHHB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3Ajax1100+23T
    4AZ Alkmaar1100+23T
    5Telstar1100+13T
    6Groningen1100+13T
    13Twente1001-10B
    14Sparta Rotterdam1001-10B
    15PEC Zwolle1001-20B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2M. MeulensteenMeulensteenGO Ahead Eagles1 bàn
    3I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    4P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 bàn
    5E. FlatakerE. FlatakerGO Ahead Eagles1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
    3M. MeulensteenMeulensteenGO Ahead Eagles1 kiến tạo
    4I. YegoianI. YegoianExcelsior1 kiến tạo
    5P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Telstar 1-3 Sparta Rotterdam: R. van Cruijsen tỏa sáng, Sparta Rotterdam giành trọn 3 điểm
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