Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
6'
M. Young — kiến tạo N. Thorisson
Sparta Rotterdam
53'
N. Thorisson — kiến tạo S. Mito
Sparta Rotterdam
90+7'
R. van Cruijsen — kiến tạo B. Kuipers
Sparta Rotterdam
Thẻ phạt
55'
A. Soualhia (Holding)
Telstar
57'
L. Martes (Holding)
Sparta Rotterdam
Đồ thị diễn biến
TelstarHT 45'Sparta Rotterdam
Thống kê trận đấu
TelstarThống kêSparta Rotterdam
Telstar kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Sparta Rotterdam vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Telstar lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Nökkvi Þórisson
Sparta Rotterdam
1 bàn · 1 kiến tạo
Abdelnour Soualhia
Telstar
1 bàn
Marvin Young
Sparta Rotterdam
1 bàn
Shunsuke Mito
Sparta Rotterdam
1 kiến tạo · điểm 7.2
Ronald Koeman Jr
Telstar
Điểm 9.2
Lushendry Edward Martes
Sparta Rotterdam
Điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Telstar
8.7
Abdelnour Soualhia1 bàn
Sparta Rotterdam
8.2
Nökkvi Þórisson1 bàn · 1 KT
7.7
Lushendry Edward Martes
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Telstar
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henk Brugge
Sparta Rotterdam
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rogier Meijer
Dự bị
Telstar
28 Rojendro Oudsten8 Emirhan Demircan5 Prince Aning23 Noach Shenkman13 Finn Mulder20 Daan Reiziger15 Nigel Ogidi Nwankwo6 Isaiah Ahmed14 Harrie Kuster
Sparta Rotterdam
17 Mitchell Van Bergen20 Rik Suur14 Bruno Martins Indi15 Giannino Vianello13 Teo Quintero12 Boyd Reith30 Duncan Lindhout18 Robin van Cruijsen21 Younes Jaber el Maftahi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: M. Young lập công cho Sparta Rotterdam (kiến tạo: N. Thorisson)
Phút 53: N. Thorisson lập công cho Sparta Rotterdam (kiến tạo: S. Mito)
Phút 91: A. Soualhia lập công cho Telstar
Phút 97: R. van Cruijsen lập công cho Sparta Rotterdam (kiến tạo: B. Kuipers)
Phong độ & thống kê mùa giải
Telstar
5 trận gần nhất
BTBT
Sparta Rotterdam
5 trận gần nhất
TBHHB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Ajax
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|4
|AZ Alkmaar
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|5
|Telstar
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|6
|Groningen
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|13
|Twente
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|14
|Sparta Rotterdam
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|15
|PEC Zwolle
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)