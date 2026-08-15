Thống kê trận đấu Telstar 1-3 Sparta Rotterdam: R. van Cruijsen tỏa sáng, Sparta Rotterdam giành trọn 3 điểm Sparta Rotterdam vượt qua Telstar với tỷ số 3-1. Ronald Koeman Jr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 4 bàn 6' M. Young — kiến tạo N. Thorisson Sparta Rotterdam 53' N. Thorisson — kiến tạo S. Mito Sparta Rotterdam 90+1' A. Soualhia Telstar 90+7' R. van Cruijsen — kiến tạo B. Kuipers Sparta Rotterdam

Thẻ phạt 55' A. Soualhia (Holding) Telstar 57' L. Martes (Holding) Sparta Rotterdam

Đồ thị diễn biến Telstar HT 45' Sparta Rotterdam

Thống kê trận đấu

Telstar Thống kê Sparta Rotterdam 61% Kiểm soát bóng 39% 7 Dứt điểm 16 1 Trúng đích 9 7 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 17 1 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 0

Telstar kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Sparta Rotterdam vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Telstar lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Nökkvi Þórisson Sparta Rotterdam 1 bàn · 1 kiến tạo Abdelnour Soualhia Telstar 1 bàn Marvin Young Sparta Rotterdam 1 bàn Shunsuke Mito Sparta Rotterdam 1 kiến tạo · điểm 7.2 Ronald Koeman Jr Telstar Điểm 9.2 Lushendry Edward Martes Sparta Rotterdam Điểm 7.7

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ Telstar 9.2 Ronald Koeman Jr MOTM 8.7 Abdelnour Soualhia 1 bàn 7.3 Marvin Peersman 7 Patrick Brouwer 6.7 Prince Aning 6.7 Noach Shenkman 6.6 Gabi Caschili 6.6 Nils Rossen 6.6 Rojendro Oudsten 6.5 Tyrone Owusu 6.5 Soufiane Hetli 6.3 Rui Mendes 6.3 Emirhan Demircan 6.2 Jeff Hardeveld 6.2 Jelani Seedorf Sparta Rotterdam 8.6 Marvin Young 1 bàn 8.2 Nökkvi Þórisson 1 bàn · 1 KT 7.7 Lushendry Edward Martes 7.5 Casper Terho 7.3 Ayoni Santos 7.2 Shunsuke Mito 1 KT 6.9 Julian Baas 6.9 Jens Toornstra 6.5 Nick Verschuren 6.5 Robin van Cruijsen 6.5 Alwande Roaldsoy 6.3 Filip Bednarek 6.3 Bas Kuipers 6.3 Mitchell Van Bergen 6.3 Teo Quintero 6.2 Milan Zonneveld

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Telstar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henk Brugge Sparta Rotterdam Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rogier Meijer 1 Ronald Koeman Jr 18 Gabi Caschili 4 Abdelnour Soualhia 43 Marvin Peersman 2 Jeff Hardeveld 17 Nils Rossen 10 Tyrone Owusu 7 Rui Mendes 27 Patrick Brouwer 11 Soufiane Hetli 9 Jelani Seedorf 1 Filip Bednarek 2 Lushendry Edward Martes 3 Marvin Young 4 Nick Verschuren 5 Bas Kuipers 6 Julian Baas 8 Jens Toornstra 7 Casper Terho 10 Shunsuke Mito 11 Ayoni Santos 9 Nökkvi Þórisson Dự bị Telstar 28 Rojendro Oudsten 8 Emirhan Demircan 5 Prince Aning 23 Noach Shenkman 13 Finn Mulder 20 Daan Reiziger 15 Nigel Ogidi Nwankwo 6 Isaiah Ahmed 14 Harrie Kuster Sparta Rotterdam 17 Mitchell Van Bergen 20 Rik Suur 14 Bruno Martins Indi 15 Giannino Vianello 13 Teo Quintero 12 Boyd Reith 30 Duncan Lindhout 18 Robin van Cruijsen 21 Younes Jaber el Maftahi

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 6: M. Young lập công cho Sparta Rotterdam (kiến tạo: N. Thorisson) Phút 53: N. Thorisson lập công cho Sparta Rotterdam (kiến tạo: S. Mito) Phút 91: A. Soualhia lập công cho Telstar Phút 97: R. van Cruijsen lập công cho Sparta Rotterdam (kiến tạo: B. Kuipers)

Phong độ & thống kê mùa giải

Telstar 5 trận gần nhất B T B T Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất T B H H B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Excelsior 1 1 0 0 +4 3 T 2 GO Ahead Eagles 1 1 0 0 +3 3 T 3 Ajax 1 1 0 0 +2 3 T 4 AZ Alkmaar 1 1 0 0 +2 3 T 5 Telstar 1 1 0 0 +1 3 T 6 Groningen 1 1 0 0 +1 3 T … 13 Twente 1 0 0 1 -1 0 B 14 Sparta Rotterdam 1 0 0 1 -1 0 B 15 PEC Zwolle 1 0 0 1 -2 0 B …

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 N. Naujoks Excelsior 2 bàn 2 Meulensteen GO Ahead Eagles 1 bàn 3 I. Yegoian Excelsior 1 bàn 4 P. Brouwer Telstar 1 bàn 5 E. Flataker GO Ahead Eagles 1 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 S. Janssen Excelsior 2 kiến tạo 2 M. Suray GO Ahead Eagles 2 kiến tạo 3 Meulensteen GO Ahead Eagles 1 kiến tạo 4 I. Yegoian Excelsior 1 kiến tạo 5 P. Brouwer Telstar 1 kiến tạo