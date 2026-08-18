Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
65'
P. Hemviboon(phản lưới)
Singapore
Thẻ phạt
50'
Song Ui-Young (Foul)
Singapore
54'
H. Harun (Unsportsmanlike conduct)
Singapore
Đồ thị diễn biến
Thái LanHT 45'Singapore
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 45: H. Stewart lập công cho Singapore
Phút 61: K. Khamyok ghi bàn trên chấm phạt đền cho Thái Lan
Phút 65: P. Hemviboon phản lưới nhà, Singapore được hưởng bàn thắng
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Thái Lan · 5 thắng0 hòaSingapore · 0 thắng
15/08/2026
Bán kết
Singapore
1 - 3
Thái Lan
TL
13/11/2025
Thái Lan
3 - 2
Singapore
TL
17/12/2024
Singapore
2 - 4
Thái Lan
TL
11/06/2024
Thái Lan
3 - 1
Singapore
TL
21/11/2023
Singapore
1 - 3
Thái Lan
TL
Phong độ & thống kê mùa giải
Thái Lan
5 trận gần nhất
BTTTT
Singapore
5 trận gần nhất
TBHHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)