Thống kê trận đấu Thái Lan 1-2 Singapore: Thái Lan giành vé vào chung kết

Singapore vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.