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    Thống kê trận đấu Thái Lan 1-2 Singapore: Thái Lan giành vé vào chung kết

    Đại Ngàn18/08/2026 21:55

    Singapore vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    45'
    H. Stewart
    Singapore
    61'
    K. Khamyok(pen)
    Thái Lan
    65'
    P. Hemviboon(phản lưới)
    Singapore
    Thẻ phạt
    41'
    P. Autra (Foul)
    Thái Lan
    50'
    Song Ui-Young (Foul)
    Singapore
    54'
    H. Harun (Unsportsmanlike conduct)
    Singapore
    Đồ thị diễn biến
    Thái LanHT 45'Singapore

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 45: H. Stewart lập công cho Singapore
    Phút 61: K. Khamyok ghi bàn trên chấm phạt đền cho Thái Lan
    Phút 65: P. Hemviboon phản lưới nhà, Singapore được hưởng bàn thắng

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Thái Lan · 5 thắng0 hòaSingapore · 0 thắng
    15/08/2026
    Bán kết
    Singapore
    1 - 3
    Thái Lan
    TL
    13/11/2025
    Thái Lan
    3 - 2
    Singapore
    TL
    17/12/2024
    Singapore
    2 - 4
    Thái Lan
    TL
    11/06/2024
    Thái Lan
    3 - 1
    Singapore
    TL
    21/11/2023
    Singapore
    1 - 3
    Thái Lan
    TL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Thái Lan
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    5
    Trận
    5-0-0
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 2.6)
    1
    Thủng lưới
    Singapore
    5 trận gần nhất
    TBHHT
    5
    Trận
    2-2-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.2)
    5
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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