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    Thống kê trận đấu Thái Lan 2-0 Malaysia: Teerasak Poeiphimai tỏa sáng, Thái Lan giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn01/08/2026 21:53

    Thái Lan vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0. Teerasak Poeiphimai là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.26. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    38'
    Yotsakon Burapha(pen)
    Thái Lan
    56'
    Teerasak Poeiphimai — kiến tạo Worachit Kanitsribumphen
    Thái Lan
    Thẻ phạt
    44'
    Seksan Ratree
    Thái Lan
    Đồ thị diễn biến
    Thái LanHT 45'Malaysia

    Thống kê trận đấu

    Thái LanThống kêMalaysia
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    8
    Dứt điểm
    13
    3
    Trúng đích
    2
    2
    Phạt góc
    5
    18
    Phạm lỗi
    8
    1
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Teerasak Poeiphimai
    Teerasak Poeiphimai
    Thái Lan
    1 bàn
    Yotsakon Burapha
    Yotsakon Burapha
    Thái Lan
    1 bàn
    Worachit Kanitsribumphen
    Worachit Kanitsribumphen
    Thái Lan
    1 kiến tạo

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Thái Lan
    7.26
    Teerasak PoeiphimaiMOTM1 bàn
    7.03
    Kakana Khamyok
    6.88
    Sarach Yooyen
    6.86
    Manuel Bihr
    6.84
    O. Thiangkham
    6.77
    Nattapong Sayriya
    6.61
    Narubadin Weerawatnodom
    6.45
    Waris Choolthong
    Malaysia
    7.04
    Sergio Aguero
    6.52
    Paulo Josué
    6.31
    Azri Ab Ghani

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Thái Lan
    Sơ đồ 4-3-3
    Malaysia
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Kampon Phatomakkakul
    15
    Narubadin Weerawatnodom
    4
    Manuel Bihr
    2
    Nattapong Sayriya
    13
    O. Thiangkham
    5
    Seksan Ratree
    6
    Sarach Yooyen
    21
    Chaiyaphon Otton
    9
    Yotsakon Burapha
    7
    Kakana Khamyok
    14
    Teerasak Poeiphimai
    1
    Azri Ab Ghani
    2
    Jimmy Raymond
    5
    Rodney Celvin
    3
    Ubaidullah Shamsul
    24
    Ruventhiran Vengadesan
    13
    Mohamadou Sumareh
    12
    Haiqal Lau
    8
    Sergio Aguero
    21
    Pavithran Gunalan
    17
    Paulo Josué
    20
    Syafiq Ahmad
    Dự bị
    Thái Lan
    3 Pansa Hemviboon8 Thossawat Limwanasathian10 Worachit Kanitsribumphen11 Chawanwit Saelao12 Waris Choolthong16 Adison Promrak17 Picha Autra18 Jehhanafee Mamah19 P. A-nan
    Malaysia
    4 Alif Ahmad6 Aysar Hadi7 Wan Kuzain9 Hadi Fayyadh11 Fazrul Amir14 Engku Shakir15 Ibrahim Manusi16 Haziq Aiman19 Haqimi Azim

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 38: Yotsakon Burapha ghi bàn trên chấm phạt đền cho Thái Lan
    Phút 56: Teerasak Poeiphimai lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Worachit Kanitsribumphen)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Thái Lan · 2 thắng1 hòaMalaysia · 2 thắng
    14/12/2024
    Thái Lan
    1 - 0
    Malaysia
    TL
    10/01/2023
    Thái Lan
    3 - 0
    Malaysia
    TL
    07/01/2023
    Malaysia
    1 - 0
    Thái Lan
    MAL
    22/09/2022
    Thái Lan
    1 - 1
    Malaysia
    Hòa
    15/06/2021
    Thái Lan
    0 - 1
    Malaysia
    MAL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Thái Lan
    5 trận gần nhất
    TTHHT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 3.5)
    0
    Thủng lưới
    Malaysia
    5 trận gần nhất
    BTTB
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan2200+76TT
    2Malaysia3201+36TTB
    3Myanmar2101+23BT
    4Philippines210103BT
    5Lào3003-120BBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    2Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    3Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan2 bàn
    4Than PaingThan PaingMyanmar2 bàn
    5Jarvey GayosoJarvey GayosoPhilippines2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    2Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    3Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    4Pavithran GunalanPavithran GunalanMalaysia2 kiến tạo
    5Lionel TanLionel TanSingapore1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Thái Lan 2-0 Malaysia: Teerasak Poeiphimai tỏa sáng, Thái Lan giành trọn 3 điểm
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