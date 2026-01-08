Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
38'
Yotsakon Burapha(pen)
Thái Lan
56'
Teerasak Poeiphimai — kiến tạo Worachit Kanitsribumphen
Thái Lan
Đồ thị diễn biến
Thái LanHT 45'Malaysia
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Teerasak Poeiphimai
Thái Lan
1 bàn
Yotsakon Burapha
Thái Lan
1 bàn
Worachit Kanitsribumphen
Thái Lan
1 kiến tạo
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Thái Lan
7.26
Teerasak PoeiphimaiMOTM1 bàn
6.61
Narubadin Weerawatnodom
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
15
Narubadin Weerawatnodom
Dự bị
Thái Lan
3 Pansa Hemviboon8 Thossawat Limwanasathian10 Worachit Kanitsribumphen11 Chawanwit Saelao12 Waris Choolthong16 Adison Promrak17 Picha Autra18 Jehhanafee Mamah19 P. A-nan
Malaysia
4 Alif Ahmad6 Aysar Hadi7 Wan Kuzain9 Hadi Fayyadh11 Fazrul Amir14 Engku Shakir15 Ibrahim Manusi16 Haziq Aiman19 Haqimi Azim
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 38: Yotsakon Burapha ghi bàn trên chấm phạt đền cho Thái Lan
Phút 56: Teerasak Poeiphimai lập công cho Thái Lan (kiến tạo: Worachit Kanitsribumphen)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Thái Lan · 2 thắng1 hòaMalaysia · 2 thắng
14/12/2024
Thái Lan
1 - 0
Malaysia
TL
10/01/2023
Thái Lan
3 - 0
Malaysia
TL
07/01/2023
Malaysia
1 - 0
Thái Lan
MAL
22/09/2022
Thái Lan
1 - 1
Malaysia
Hòa
15/06/2021
Thái Lan
0 - 1
Malaysia
MAL
Phong độ & thống kê mùa giải
Thái Lan
5 trận gần nhất
TTHHT
Malaysia
5 trận gần nhất
BTTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Thái Lan
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|TT
|2
|Malaysia
|3
|2
|0
|1
|+3
|6
|TTB
|3
|Myanmar
|2
|1
|0
|1
|+2
|3
|BT
|4
|Philippines
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|BT
|5
|Lào
|3
|0
|0
|3
|-12
|0
|BBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)