Thống kê trận đấu Thái Lan 2-0 Malaysia: Teerasak Poeiphimai tỏa sáng, Thái Lan giành trọn 3 điểm

Thái Lan vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0. Teerasak Poeiphimai là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.26. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.