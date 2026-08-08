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    Thống kê trận đấu Thái Lan 2-0 Myanmar: Jehhanafee Mamah tỏa sáng, Thái Lan giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 22:01

    Thái Lan vượt qua Myanmar với tỷ số 2-0. Sarach Yooyen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.35. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    11'
    Worachit Kanitsribumphen(pen)
    Thái Lan
    52'
    Jehhanafee Mamah(pen)
    Thái Lan
    Thẻ phạt
    54'
    Kyaw Min Oo
    Myanmar
    90+2'
    Myanmar
    Đồ thị diễn biến
    Thái LanHT 45'Myanmar

    Thống kê trận đấu

    Thái LanThống kêMyanmar
    45%
    Kiểm soát bóng
    55%
    14
    Dứt điểm
    10
    7
    Trúng đích
    2
    7
    Phạt góc
    5
    5
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    4
    Thái Lan vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Worachit Kanitsribumphen
    Worachit Kanitsribumphen
    Thái Lan
    1 bàn
    J
    Jehhanafee Mamah
    Thái Lan
    1 bàn
    Sarach Yooyen
    Sarach Yooyen
    Thái Lan
    Điểm 7.35
    Kampol Pathomakkakul
    Kampol Pathomakkakul
    Thái Lan
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Thái Lan
    7.35
    Sarach YooyenMOTM
    7.3
    Kampol Pathomakkakul
    7.19
    Worachit Kanitsribumphen1 bàn
    7.17
    Pansa Hemviboon
    7.05
    Chaiyaphon Otton
    7.02
    Narubadin Weerawatnodom
    6.83
    Manuel Bihr
    6.69
    Picha Autra
    Myanmar
    7.03
    Myat Kaung Khant
    6.75
    Zin Nyi Nyi Aung
    6.68
    Kyaw Min Oo
    6.65
    Lwin Moe Aung
    6.63
    Hein Zeyar Lin
    6.6
    Wai Lin Aung
    6.55
    Win Naing Tun
    6.44
    Than Paing
    6.35
    Soe Moe Kyaw
    6.29
    Zwe Khant Min

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Thái Lan
    Sơ đồ 4-4-2
    Myanmar
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Kampol Pathomakkakul
    15
    Narubadin Weerawatnodom
    4
    Manuel Bihr
    3
    Pansa Hemviboon
    13
    Oussama Thiangkham
    17
    Picha Autra
    21
    Chaiyaphon Otton
    6
    Sarach Yooyen
    10
    Worachit Kanitsribumphen
    11
    Chawanwit Sealao
    18
    Jehhanafee Mamah
    23
    Zin Nyi Nyi Aung
    15
    Zwe Khant Min
    4
    Soe Moe Kyaw
    3
    Hein Zeyar Lin
    25
    Phone Khant Myat
    8
    Wai Lin Aung
    6
    Kyaw Min Oo
    20
    Myat Kaung Khant
    7
    Lwin Moe Aung
    9
    Than Paing
    10
    Win Naing Tun
    Dự bị
    Thái Lan
    2 Nattapong Sayriya5 Seksan Ratree7 Kakana Khamyok8 Todsawat Limwanasthian9 Yotsakon Burapha12 Waris Choolthong14 Teerasak Poeiphimai16 Adison Promrak19 Pokkhao Anan
    Myanmar
    1 San Sat Naing2 Hein Phyo Win12 Maw Oo Min13 Khun Kyaw Zin Hein14 Myo Khant Aung16 Wunna Aung Shine17 Pyae Sone Phyo18 Lin Htet Nay19 Hein Htet Aung

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: Worachit Kanitsribumphen ghi bàn trên chấm phạt đền cho Thái Lan
    Phút 52: Jehhanafee Mamah ghi bàn trên chấm phạt đền cho Thái Lan

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Thái Lan · 5 thắng0 hòaMyanmar · 0 thắng
    11/12/2021
    Thái Lan
    4 - 0
    Myanmar
    TL
    08/12/2016
    Thái Lan
    4 - 0
    Myanmar
    TL
    04/12/2016
    Myanmar
    0 - 2
    Thái Lan
    TL
    29/11/2014
    Thái Lan
    2 - 0
    Myanmar
    TL
    27/11/2012
    Myanmar
    0 - 4
    Thái Lan
    TL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Thái Lan
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    4
    Trận
    4-0-0
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 2.5)
    0
    Thủng lưới
    Myanmar
    5 trận gần nhất
    BTTBT
    4
    Trận
    2-0-2
    T-H-B
    12
    Ghi (TB 3.0)
    7
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan4400+1012TTTT
    2Malaysia4301+49TTBT
    3Myanmar4202+56BTTB
    4Philippines4103-23BTBB
    5Lào4004-170BBBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam5 bàn
    2Win Naing TunWin Naing TunMyanmar4 bàn
    3Ilhan FandiIlhan FandiSingapore3 bàn
    4Than PaingThan PaingMyanmar3 bàn
    5Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Nguyễn Hoàng ĐứcNguyễn Hoàng ĐứcViệt Nam4 kiến tạo
    2Maung Maung LwinMaung Maung LwinMyanmar4 kiến tạo
    3T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    4Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    5Dony Tri PamungkasDony Tri PamungkasIndonesia2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Thái Lan 2-0 Myanmar: Jehhanafee Mamah tỏa sáng, Thái Lan giành trọn 3 điểm
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