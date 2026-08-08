Thống kê trận đấu Thái Lan 2-0 Myanmar: Jehhanafee Mamah tỏa sáng, Thái Lan giành trọn 3 điểm

Thái Lan vượt qua Myanmar với tỷ số 2-0. Sarach Yooyen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.35. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.