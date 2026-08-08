Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
11'
Worachit Kanitsribumphen(pen)
Thái Lan
52'
Jehhanafee Mamah(pen)
Thái Lan
Đồ thị diễn biến
Thái LanHT 45'Myanmar
Thống kê trận đấu
Thái Lan vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Worachit Kanitsribumphen
Thái Lan
1 bàn
J
Jehhanafee Mamah
Thái Lan
1 bàn
Sarach Yooyen
Thái Lan
Điểm 7.35
Kampol Pathomakkakul
Thái Lan
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Thái Lan
7.19
Worachit Kanitsribumphen1 bàn
7.02
Narubadin Weerawatnodom
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
15
Narubadin Weerawatnodom
10
Worachit Kanitsribumphen
Dự bị
Thái Lan
2 Nattapong Sayriya5 Seksan Ratree7 Kakana Khamyok8 Todsawat Limwanasthian9 Yotsakon Burapha12 Waris Choolthong14 Teerasak Poeiphimai16 Adison Promrak19 Pokkhao Anan
Myanmar
1 San Sat Naing2 Hein Phyo Win12 Maw Oo Min13 Khun Kyaw Zin Hein14 Myo Khant Aung16 Wunna Aung Shine17 Pyae Sone Phyo18 Lin Htet Nay19 Hein Htet Aung
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: Worachit Kanitsribumphen ghi bàn trên chấm phạt đền cho Thái Lan
Phút 52: Jehhanafee Mamah ghi bàn trên chấm phạt đền cho Thái Lan
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Thái Lan · 5 thắng0 hòaMyanmar · 0 thắng
11/12/2021
Thái Lan
4 - 0
Myanmar
TL
08/12/2016
Thái Lan
4 - 0
Myanmar
TL
04/12/2016
Myanmar
0 - 2
Thái Lan
TL
29/11/2014
Thái Lan
2 - 0
Myanmar
TL
27/11/2012
Myanmar
0 - 4
Thái Lan
TL
Phong độ & thống kê mùa giải
Thái Lan
5 trận gần nhất
TTTTT
Myanmar
5 trận gần nhất
BTTBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Thái Lan
|4
|4
|0
|0
|+10
|12
|TTTT
|2
|Malaysia
|4
|3
|0
|1
|+4
|9
|TTBT
|3
|Myanmar
|4
|2
|0
|2
|+5
|6
|BTTB
|4
|Philippines
|4
|1
|0
|3
|-2
|3
|BTBB
|5
|Lào
|4
|0
|0
|4
|-17
|0
|BBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)