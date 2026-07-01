Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
90+1'
B. Wilson — kiến tạo J. Bodenham
The New Saints
Thẻ phạt
16'
J. Williams
The New Saints
86'
D. Williams
The New Saints
Đồ thị diễn biến
The New SaintsHT 45'Flora Tallinn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
The New Saints
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Craig Harrison
Flora Tallinn
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Konstantin Vasiliev
Dự bị
The New Saints
8 Ryan Brobbel37 Isaac Jefferies19 Ben Clark28 Ben Wilson34 Joshua Lock30 Jack Edwards12 Harvey Godsmark-Ford23 Zach Nolan31 Ben Woollam
Flora Tallinn
67 Ilja Antonov9 Rauno Alliku6 Robert Veering8 Tristan Toomas Teeväli22 Andero Tatrik99 Kaur Kivila53 Ronald Sammul24 Oscar Pihela51 Marten Kukkonen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 91: B. Wilson lập công cho The New Saints (kiến tạo: J. Bodenham)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
The New Saints · 0 thắng0 hòaFlora Tallinn · 1 thắng
23/07/2026
Flora Tallinn
1 - 0
The New Saints
FT
Phong độ & thống kê mùa giải
The New Saints
5 trận gần nhất
TBBBT
Flora Tallinn
5 trận gần nhất
BTBHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)