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    Thống kê trận đấu The New Saints 1-0 (pen 2-4) Flora Tallinn: The New Saints thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn31/07/2026 03:13

    The New Saints và Flora Tallinn hòa 1-0 sau 120 phút, The New Saints giành chiến thắng 2-4 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    90+1'
    B. Wilson — kiến tạo J. Bodenham
    The New Saints
    Thẻ phạt
    16'
    J. Williams
    The New Saints
    41'
    I. Antonov
    Flora Tallinn
    65'
    R. Hughes
    The New Saints
    86'
    D. Williams
    The New Saints
    92'
    S. Zenjov
    Flora Tallinn
    97'
    D. Redmond
    The New Saints
    102'
    D. Simeu
    The New Saints
    120+1'
    D. Davies
    The New Saints
    Đồ thị diễn biến
    The New SaintsHT 45'Flora Tallinn

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    The New Saints
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Craig Harrison
    Flora Tallinn
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Konstantin Vasiliev
    1
    Nathan Shepperd
    22
    Danny Davies
    16
    Dynel Simeu
    6
    Jack Bodenham
    10
    Daniel Redmond
    15
    Eoin Farrell
    14
    Daniel Williams
    18
    Rory Holden
    21
    Leo Smith
    20
    Rhys Hughes
    17
    Jordan Williams
    33
    Evert Grünvald
    7
    Danil Kuraksin
    3
    Airon Kollo
    23
    Mihhail Kolobov
    26
    Sander Tovstik
    20
    Sergei Zenjov
    14
    Tony Varjund
    32
    Vladislav Kreida
    29
    Sander Alamaa
    11
    Rauno Sappinen
    18
    Remo Valdmets
    Dự bị
    The New Saints
    8 Ryan Brobbel37 Isaac Jefferies19 Ben Clark28 Ben Wilson34 Joshua Lock30 Jack Edwards12 Harvey Godsmark-Ford23 Zach Nolan31 Ben Woollam
    Flora Tallinn
    67 Ilja Antonov9 Rauno Alliku6 Robert Veering8 Tristan Toomas Teeväli22 Andero Tatrik99 Kaur Kivila53 Ronald Sammul24 Oscar Pihela51 Marten Kukkonen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 91: B. Wilson lập công cho The New Saints (kiến tạo: J. Bodenham)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    The New Saints · 0 thắng0 hòaFlora Tallinn · 1 thắng
    23/07/2026
    Flora Tallinn
    1 - 0
    The New Saints
    FT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    The New Saints
    5 trận gần nhất
    TBBBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    Flora Tallinn
    5 trận gần nhất
    BTBHB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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