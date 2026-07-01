Thống kê trận đấu The New Saints 1-0 (pen 2-4) Flora Tallinn: The New Saints thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

The New Saints và Flora Tallinn hòa 1-0 sau 120 phút, The New Saints giành chiến thắng 2-4 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.