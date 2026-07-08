Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
19'
Jan Bamert — kiến tạo Fabio Fehr
Thun
25'
Brighton Labeau — kiến tạo Marc Gutbub
Thun
Thẻ phạt
45+4'
Daníel Hafsteinsson
Víkingur Reykjavík
61'
Aron Elís Thrándarson
Víkingur Reykjavík
Đồ thị diễn biến
ThunHT 45'Víkingur Reykjavík
Thống kê trận đấu
ThunThống kêVíkingur Reykjavík
Thun vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Fabio Saiz
Thun
1 bàn
Jan Bamert
Thun
1 bàn
Brighton Labeau
Thun
1 bàn
Fabio Fehr
Thun
1 kiến tạo · điểm 7.64
Marc Gutbub
Thun
1 kiến tạo · điểm 7
Michael Heule
Thun
Điểm 7.42
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Víkingur Reykjavík
6.73
Valdimar Thór Ingimundarson
6.63
Aron Snaer Fridriksson
6.49
Viktor Örlygur Andrason
6.45
Róbert Orri Thorkelsson
6.29
Aron Elís Thrándarson
6.22
Sveinn Gísli Thorkelsson
5.84
Karl Fridleifur Gunnarsson
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Víkingur Reykjavík
Sơ đồ 4-3-3
22
Karl Fridleifur Gunnarsson
2
Sveinn Gísli Thorkelsson
Dự bị
Thun
8 Fabio Saiz9 Furkan Dursun11 Layton Stewart17 Ashvin Balaruban21 Dorian Derbaci25 Tim Spycher34 Leo Stucki37 Lucien Dähler54 Louis Passavant
Víkingur Reykjavík
7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason15 Róbert Orri Thorkelsson18 Dadi Berg Jónsson23 Nikolaj Hansen24 Davíd Örn Atlason25 Valdimar Thór Ingimundarson29 Aron Snaer Fridriksson69 Ármann Ingi Finnbogason
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 19: Jan Bamert lập công cho Thun (kiến tạo: Fabio Fehr)
Phút 25: Brighton Labeau lập công cho Thun (kiến tạo: Marc Gutbub)
Phút 95: Fabio Saiz lập công cho Thun
Phong độ & thống kê mùa giải
Víkingur Reykjavík
5 trận gần nhất
BBTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)