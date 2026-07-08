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    Thống kê trận đấu Thun 3-0 Víkingur Reykjavík: Thun thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn07/08/2026 02:58

    Thun giành chiến thắng đậm 3-0 trước Víkingur Reykjavík. Fabio Fehr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.64. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    19'
    Jan Bamert — kiến tạo Fabio Fehr
    Thun
    25'
    Brighton Labeau — kiến tạo Marc Gutbub
    Thun
    90+5'
    Fabio Saiz
    Thun
    Thẻ phạt
    45+4'
    Daníel Hafsteinsson
    Víkingur Reykjavík
    45+5'
    Michael Heule
    Thun
    61'
    Aron Elís Thrándarson
    Víkingur Reykjavík
    66'
    Nassim Zoukit
    Thun
    Đồ thị diễn biến
    ThunHT 45'Víkingur Reykjavík

    Thống kê trận đấu

    ThunThống kêVíkingur Reykjavík
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    24
    Dứt điểm
    9
    7
    Trúng đích
    2
    6
    Phạt góc
    4
    9
    Phạm lỗi
    11
    4
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    4
    Thun vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Fabio Saiz
    Fabio Saiz
    Thun
    1 bàn
    Jan Bamert
    Jan Bamert
    Thun
    1 bàn
    Brighton Labeau
    Brighton Labeau
    Thun
    1 bàn
    Fabio Fehr
    Fabio Fehr
    Thun
    1 kiến tạo · điểm 7.64
    Marc Gutbub
    Marc Gutbub
    Thun
    1 kiến tạo · điểm 7
    Michael Heule
    Michael Heule
    Thun
    Điểm 7.42

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Thun
    7.64
    Fabio FehrMOTM1 KT
    7.52
    Fabio Saiz1 bàn
    7.42
    Michael Heule
    7.31
    Nassim Zoukit
    7.12
    Jan Bamert1 bàn
    7.04
    Brighton Labeau1 bàn
    7
    Marc Gutbub1 KT
    6.9
    Niklas Steffen
    6.9
    Nico Maier
    6.76
    Simon Lengen
    6.65
    Valmir Matoshi
    6.64
    Justin Roth
    6.62
    Nils Reichmuth
    6.48
    Nicolas Bürgy
    Víkingur Reykjavík
    6.92
    Oliver Ekroth
    6.92
    Gylfi Sigurdsson
    6.89
    Daníel Hafsteinsson
    6.87
    Gunnar Vatnhamar
    6.73
    Valdimar Thór Ingimundarson
    6.63
    Aron Snaer Fridriksson
    6.55
    Helgi Gudjónsson
    6.52
    Stígur Thórdarson
    6.49
    Viktor Örlygur Andrason
    6.46
    Nikolaj Hansen
    6.45
    Róbert Orri Thorkelsson
    6.29
    Aron Elís Thrándarson
    6.26
    Sveinn Hauksson
    6.23
    Davíd Örn Atlason
    6.22
    Sveinn Gísli Thorkelsson
    5.84
    Karl Fridleifur Gunnarsson
    5.68
    Ögmundur Kristinsson

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Thun
    Sơ đồ 4-4-2
    Víkingur Reykjavík
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Niklas Steffen
    47
    Fabio Fehr
    5
    Nicolas Bürgy
    19
    Jan Bamert
    27
    Michael Heule
    30
    Nico Maier
    16
    Justin Roth
    13
    Nassim Zoukit
    78
    Valmir Matoshi
    33
    Marc Gutbub
    96
    Brighton Labeau
    47
    Ögmundur Kristinsson
    22
    Karl Fridleifur Gunnarsson
    4
    Oliver Ekroth
    6
    Gunnar Vatnhamar
    2
    Sveinn Gísli Thorkelsson
    11
    Daníel Hafsteinsson
    10
    Gylfi Sigurdsson
    9
    Helgi Gudjónsson
    77
    Stígur Thórdarson
    21
    Aron Elís Thrándarson
    30
    Sveinn Hauksson
    Dự bị
    Thun
    8 Fabio Saiz9 Furkan Dursun11 Layton Stewart17 Ashvin Balaruban21 Dorian Derbaci25 Tim Spycher34 Leo Stucki37 Lucien Dähler54 Louis Passavant
    Víkingur Reykjavík
    7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason15 Róbert Orri Thorkelsson18 Dadi Berg Jónsson23 Nikolaj Hansen24 Davíd Örn Atlason25 Valdimar Thór Ingimundarson29 Aron Snaer Fridriksson69 Ármann Ingi Finnbogason

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 19: Jan Bamert lập công cho Thun (kiến tạo: Fabio Fehr)
    Phút 25: Brighton Labeau lập công cho Thun (kiến tạo: Marc Gutbub)
    Phút 95: Fabio Saiz lập công cho Thun

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Thun
    5 trận gần nhất
    TBH
    Víkingur Reykjavík
    5 trận gần nhất
    BBTHT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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