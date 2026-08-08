Thống kê trận đấu Tigres UANL 0-0 (pen 4-2) Minnesota United FC: Tigres UANL thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Tigres UANL và Minnesota United FC hòa 0-0 sau 120 phút, Tigres UANL giành chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu. Juan Brunetta là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.