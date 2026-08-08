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    Thống kê trận đấu Tigres UANL 0-0 (pen 4-2) Minnesota United FC: Tigres UANL thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn08/08/2026 10:18

    Tigres UANL và Minnesota United FC hòa 0-0 sau 120 phút, Tigres UANL giành chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu. Juan Brunetta là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    13'
    J. Pereyra
    Minnesota United FC
    42'
    J. Garza
    Tigres UANL
    80'
    O. Gene
    Minnesota United FC
    81'
    M. Gonzalez
    Minnesota United FC

    Thống kê trận đấu

    Tigres UANLThống kêMinnesota United FC
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    20
    Dứt điểm
    9
    2
    Trúng đích
    3
    11
    Phạt góc
    7
    6
    Phạm lỗi
    18
    0
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Juan Brunetta
    Juan Brunetta
    Tigres UANL
    Điểm 8.5
    Anthony Markanich
    Anthony Markanich
    Minnesota United FC
    Điểm 7.9
    Joaquim
    Joaquim
    Tigres UANL
    Điểm 7.5
    Nahuel Guzmán
    Nahuel Guzmán
    Tigres UANL
    Điểm 7.2
    Alan Javier Franco
    Alan Javier Franco
    Tigres UANL
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Tigres UANL
    8.5
    Juan BrunettaMOTM
    7.5
    Joaquim
    7.2
    Nahuel Guzmán
    7.2
    Alan Javier Franco
    7
    Fernando Gorriarán
    7
    Diego Lainez
    6.9
    Jesus Garza
    6.7
    Francisco Reyes
    6.7
    Rodrigo Aguirre
    6.6
    César Araújo
    6.5
    Ozziel Herrera
    6.3
    Diego Sánchez
    Minnesota United FC
    7.9
    Anthony Markanich
    7
    Alec Smir
    6.9
    Carlos Harvey
    6.9
    Morris Duggan
    6.9
    Owen Gene
    6.7
    Bongokuhle Hlongwane
    6.7
    Wil Trapp
    6.6
    Michael Boxall
    6.6
    Kelvin Yeboah
    6.5
    Joaquín Pereyra
    6.3
    Tomás Chancalay
    6.3
    Mauricio González
    5.6
    Mamadou Dieng

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Tigres UANL
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Elizondo
    Minnesota United FC
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Cameron Knowles
    1
    Nahuel Guzmán
    14
    Jesus Garza
    28
    Joaquim
    15
    Alan Javier Franco
    2
    Francisco Reyes
    8
    Fernando Gorriarán
    5
    César Araújo
    16
    Diego Lainez
    11
    Juan Brunetta
    77
    Ozziel Herrera
    17
    Rodrigo Aguirre
    1
    Alec Smir
    21
    Bongokuhle Hlongwane
    67
    Carlos Harvey
    15
    Michael Boxall
    23
    Morris Duggan
    13
    Anthony Markanich
    26
    Joaquín Pereyra
    20
    Wil Trapp
    30
    Owen Gene
    8
    Tomás Chancalay
    29
    Mamadou Dieng
    Dự bị
    Tigres UANL
    25 Carlos Rodríguez193 Marcelo Salinas13 Antonio Carrera23 Rômulo Zwarg32 Vladimir Loroña33 Rafael Guerrero26 Fernando Ordoñez6 Juan Vigón198 Isac Galván
    Minnesota United FC
    12 Drake Callender28 Jefferson Díaz2 Devin Padelford33 Kieran Chandler27 D.J. Taylor24 Julian Gressel3 Kyle Duncan18 Mauricio González22 Marcus Caldeira

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 44: J. Pereyra (Minnesota United FC) sút hỏng phạt đền

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Tigres UANL
    5 trận gần nhất
    HHBHB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    1
    Thủng lưới
    Minnesota United FC
    5 trận gần nhất
    HBHH
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2A. LassiterA. LassiterPortland Timbers2 bàn
    3C. BassettC. BassettPortland Timbers2 bàn
    4B. RodríguezB. RodríguezClub America1 bàn
    5David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    5L. MessiL. MessiInter Miami1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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