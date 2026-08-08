Thống kê trận đấu Tigres UANL 0-0 (pen 4-2) Minnesota United FC: Tigres UANL thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu
Tigres UANL và Minnesota United FC hòa 0-0 sau 120 phút, Tigres UANL giành chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu. Juan Brunetta là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)