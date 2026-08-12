Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
19'
R. Aguirre — kiến tạo J. Brunetta
Tigres UANL
79'
E. Sabbi — kiến tạo M. Gherasimencov
Vancouver Whitecaps
Thẻ phạt
15'
N. Djordjevic
Vancouver Whitecaps
90+3'
J. Badwal
Vancouver Whitecaps
Đồ thị diễn biến
Tigres UANLHT 45'Vancouver Whitecaps
Thống kê trận đấu
Tigres UANLThống kêVancouver Whitecaps
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Rodrigo Aguirre
Tigres UANL
1 bàn
Emmanuel Sabbi
Vancouver Whitecaps
1 bàn
Juan Brunetta
Tigres UANL
1 kiến tạo · điểm 7.3
Mihail Gherasimencov
Vancouver Whitecaps
1 kiến tạo · điểm 7.2
Alan Javier Franco
Tigres UANL
Điểm 7.9
Tristan Blackmon
Vancouver Whitecaps
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Tigres UANL
7.9
Alan Javier FrancoMOTM
Vancouver Whitecaps
7.2
Mihail Gherasimencov1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Tigres UANL
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Elizondo
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen
Dự bị
Tigres UANL
23 Rômulo Zwarg30 Diego Sánchez193 Marcelo Salinas13 Antonio Carrera25 Carlos Rodríguez33 Rafael Guerrero26 Fernando Ordoñez32 Vladimir Loroña198 Isac Galván
Vancouver Whitecaps
29 Mihail Gherasimencov6 Ralph Priso11 Emmanuel Sabbi63 Johnny Selemani18 Édier Ocampo1 Yohei Takaoka30 Adrian Zendejas28 Tate Johnson43 Trevor Wright
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 19: R. Aguirre lập công cho Tigres UANL (kiến tạo: J. Brunetta)
Phút 79: E. Sabbi lập công cho Vancouver Whitecaps (kiến tạo: M. Gherasimencov)
Phút 88: D. Lainez (Tigres UANL) nhận thẻ đỏ, Tigres UANL phải chơi thiếu người
Phút 91: N. Guzman (Tigres UANL) nhận thẻ đỏ, Tigres UANL phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Tigres UANL · 3 thắng2 hòaVancouver Whitecaps · 0 thắng
15/02/2024
Tigres UANL
3 - 0
Vancouver Whitecaps
TU
08/02/2024
Vancouver Whitecaps
1 - 1
Tigres UANL
Hòa
05/08/2023
Vòng 1/16
Tigres UANL
1 - 1
Vancouver Whitecaps
Hòa
06/04/2017
Bán kết
Vancouver Whitecaps
1 - 2
Tigres UANL
TU
15/03/2017
Bán kết
Tigres UANL
2 - 0
Vancouver Whitecaps
TU
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)