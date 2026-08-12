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    Thống kê trận đấu Tigres UANL 1-1 (pen 5-4) Vancouver Whitecaps: Tigres UANL thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn12/08/2026 11:27

    Tigres UANL và Vancouver Whitecaps hòa 1-1 sau 120 phút, Tigres UANL giành chiến thắng 5-4 ở loạt luân lưu. Alan Javier Franco là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    19'
    R. Aguirre — kiến tạo J. Brunetta
    Tigres UANL
    79'
    E. Sabbi — kiến tạo M. Gherasimencov
    Vancouver Whitecaps
    Thẻ phạt
    1'
    Joaquim
    Tigres UANL
    15'
    N. Djordjevic
    Vancouver Whitecaps
    39'
    J. Brunetta
    Tigres UANL
    88'
    D. Lainez
    Tigres UANL
    90+1'
    N. Guzman
    Tigres UANL
    90+3'
    J. Badwal
    Vancouver Whitecaps
    Đồ thị diễn biến
    Tigres UANLHT 45'Vancouver Whitecaps

    Thống kê trận đấu

    Tigres UANLThống kêVancouver Whitecaps
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    11
    Dứt điểm
    12
    5
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    5
    14
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Rodrigo Aguirre
    Rodrigo Aguirre
    Tigres UANL
    1 bàn
    Emmanuel Sabbi
    Emmanuel Sabbi
    Vancouver Whitecaps
    1 bàn
    Juan Brunetta
    Juan Brunetta
    Tigres UANL
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Mihail Gherasimencov
    Mihail Gherasimencov
    Vancouver Whitecaps
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Alan Javier Franco
    Alan Javier Franco
    Tigres UANL
    Điểm 7.9
    Tristan Blackmon
    Tristan Blackmon
    Vancouver Whitecaps
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Tigres UANL
    7.9
    Alan Javier FrancoMOTM
    7.7
    Rodrigo Aguirre1 bàn
    7.3
    Juan Brunetta1 KT
    6.9
    Joaquim
    6.9
    Fernando Gorriarán
    6.6
    Jesus Garza
    6.6
    César Araújo
    6.6
    Rômulo Zwarg
    6.3
    Nahuel Guzmán
    6.3
    Francisco Reyes
    6.3
    Diego Sánchez
    6.2
    Diego Lainez
    6.2
    Ozziel Herrera
    Vancouver Whitecaps
    7.2
    Tristan Blackmon
    7.2
    Oliver Larraz
    7.2
    Mihail Gherasimencov1 KT
    7.2
    Emmanuel Sabbi1 bàn
    7
    Mathías Laborda
    6.9
    Jean-Claude Ngando
    6.9
    Jeevan Badwal
    6.9
    Ralph Priso
    6.7
    Ryan Gauld
    6.6
    Isaac Boehmer
    6.6
    Sam Adekugbe
    6.5
    Nikola Djordjevic
    6.3
    Rayan Elloumi
    6.3
    Johnny Selemani
    6.3
    Édier Ocampo
    6.2
    Cheick Tidiane Sabaly

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Tigres UANL
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hernan Elizondo
    Vancouver Whitecaps
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen
    1
    Nahuel Guzmán
    14
    Jesus Garza
    28
    Joaquim
    15
    Alan Javier Franco
    2
    Francisco Reyes
    8
    Fernando Gorriarán
    5
    César Araújo
    16
    Diego Lainez
    11
    Juan Brunetta
    77
    Ozziel Herrera
    17
    Rodrigo Aguirre
    32
    Isaac Boehmer
    7
    Cheick Tidiane Sabaly
    33
    Tristan Blackmon
    2
    Mathías Laborda
    3
    Sam Adekugbe
    8
    Oliver Larraz
    26
    Jean-Claude Ngando
    59
    Jeevan Badwal
    25
    Ryan Gauld
    41
    Nikola Djordjevic
    19
    Rayan Elloumi
    Dự bị
    Tigres UANL
    23 Rômulo Zwarg30 Diego Sánchez193 Marcelo Salinas13 Antonio Carrera25 Carlos Rodríguez33 Rafael Guerrero26 Fernando Ordoñez32 Vladimir Loroña198 Isac Galván
    Vancouver Whitecaps
    29 Mihail Gherasimencov6 Ralph Priso11 Emmanuel Sabbi63 Johnny Selemani18 Édier Ocampo1 Yohei Takaoka30 Adrian Zendejas28 Tate Johnson43 Trevor Wright

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 19: R. Aguirre lập công cho Tigres UANL (kiến tạo: J. Brunetta)
    Phút 79: E. Sabbi lập công cho Vancouver Whitecaps (kiến tạo: M. Gherasimencov)
    Phút 88: D. Lainez (Tigres UANL) nhận thẻ đỏ, Tigres UANL phải chơi thiếu người
    Phút 91: N. Guzman (Tigres UANL) nhận thẻ đỏ, Tigres UANL phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Tigres UANL · 3 thắng2 hòaVancouver Whitecaps · 0 thắng
    15/02/2024
    Tigres UANL
    3 - 0
    Vancouver Whitecaps
    TU
    08/02/2024
    Vancouver Whitecaps
    1 - 1
    Tigres UANL
    Hòa
    05/08/2023
    Vòng 1/16
    Tigres UANL
    1 - 1
    Vancouver Whitecaps
    Hòa
    06/04/2017
    Bán kết
    Vancouver Whitecaps
    1 - 2
    Tigres UANL
    TU
    15/03/2017
    Bán kết
    Tigres UANL
    2 - 0
    Vancouver Whitecaps
    TU

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Tigres UANL
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    3L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    4P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    5Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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