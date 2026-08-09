Thống kê trận đấu Toluca 0-1 Los Angeles FC: E. Segura tỏa sáng, Los Angeles FC giành trọn 3 điểm

Los Angeles FC vượt qua Toluca với tỷ số 1-0. Eddie Segura là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.