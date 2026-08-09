Tin mới

    Thống kê trận đấu Toluca 0-1 Los Angeles FC: E. Segura tỏa sáng, Los Angeles FC giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 12:16

    Los Angeles FC vượt qua Toluca với tỷ số 1-0. Eddie Segura là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    90+1'
    E. Segura
    Los Angeles FC
    Thẻ phạt
    30'
    D. Martinez
    Los Angeles FC
    56'
    E. del Villar
    Toluca
    64'
    F. Vinas
    Toluca
    Đồ thị diễn biến
    TolucaHT 45'Los Angeles FC

    Thống kê trận đấu

    TolucaThống kêLos Angeles FC
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    15
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    3
    5
    Phạt góc
    2
    15
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Eddie Segura
    Eddie Segura
    Los Angeles FC
    1 bàn
    Hugo Lloris
    Hugo Lloris
    Los Angeles FC
    Điểm 7.6
    Santiago Simón
    Santiago Simón
    Toluca
    Điểm 7.3
    Hugo Gonzalez
    Hugo Gonzalez
    Toluca
    Điểm 7.2
    Franco Romero
    Franco Romero
    Toluca
    Điểm 7.2
    Helinho
    Helinho
    Toluca
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Toluca
    7.3
    Santiago Simón
    7.2
    Hugo Gonzalez
    7.2
    Franco Romero
    7.2
    Helinho
    7
    Federico Pereira
    6.9
    Luan
    6.9
    Everardo López
    6.9
    Víctor Guzmán
    6.7
    Federico Viñas
    6.6
    Jesús Gallardo
    6.5
    Pavel Pérez
    6.5
    Ivan López
    6.5
    Fernando Arce Juárez
    6.5
    Jesús Ricardo Angulo
    6.5
    Érick Gutiérrez
    6.3
    Jorge Díaz
    Los Angeles FC
    8.2
    Eddie SeguraMOTM1 bàn
    7.6
    Hugo Lloris
    7.2
    Aaron Long
    7.2
    Nkosi Tafari
    7
    Ryan Hollingshead
    6.9
    Denis Bouanga
    6.9
    Ryan Porteous
    6.7
    Yevhen Cheberko
    6.7
    Timothy Tillman
    6.7
    Jacob Shaffelburg
    6.6
    Mathieu Choinière
    6.5
    Jude Terry
    6.3
    Mark Delgado
    6.3
    Son Heung-min
    6.3
    Jeremy Ebobisse
    6.2
    David Martínez Morales

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Toluca
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Mohamed Matijevich Antonio
    Los Angeles FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marc Dos Santos
    1
    Hugo Gonzalez
    6
    Federico Pereira
    13
    Luan
    25
    Everardo López
    19
    Santiago Simón
    5
    Franco Romero
    7
    Víctor Guzmán
    20
    Jesús Gallardo
    11
    Helinho
    15
    Pavel Pérez
    16
    Federico Viñas
    1
    Hugo Lloris
    24
    Ryan Hollingshead
    33
    Aaron Long
    91
    Nkosi Tafari
    23
    Yevhen Cheberko
    66
    Mathieu Choinière
    11
    Timothy Tillman
    8
    Mark Delgado
    30
    David Martínez Morales
    7
    Son Heung-min
    99
    Denis Bouanga
    Dự bị
    Toluca
    22 Luis García12 Ronaldo Dimas18 David Shrem17 Brian García4 Bruno Méndez3 Antonio Briseño10 Jesús Ricardo Angulo29 Jorge Díaz35 Érick Gutiérrez
    Los Angeles FC
    12 Thomas Hasal31 Cabral Carter5 Ryan Porteous4 Eddie Segura45 Kenny Nielsen21 Ryan Raposo40 Sebastian Nava22 Jude Terry17 Jeremy Ebobisse

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 91: E. Segura lập công cho Los Angeles FC

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Toluca · 1 thắng0 hòaLos Angeles FC · 1 thắng
    07/05/2026
    Bán kết
    Toluca
    4 - 0
    Los Angeles FC
    TOL
    30/04/2026
    Bán kết
    Los Angeles FC
    2 - 1
    Toluca
    LAF

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Toluca
    5 trận gần nhất
    BTTBB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới
    Los Angeles FC
    5 trận gần nhất
    THHTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    3Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
    5P. BuchaP. BuchaFC Cincinnati2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4E. EcheniqueE. EcheniqueFC Cincinnati2 kiến tạo
    5T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Toluca 0-1 Los Angeles FC: E. Segura tỏa sáng, Los Angeles FC giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO