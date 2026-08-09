Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
30'
D. Martinez
Los Angeles FC
Đồ thị diễn biến
TolucaHT 45'Los Angeles FC
Thống kê trận đấu
TolucaThống kêLos Angeles FC
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Eddie Segura
Los Angeles FC
1 bàn
Hugo Lloris
Los Angeles FC
Điểm 7.6
Santiago Simón
Toluca
Điểm 7.3
Hugo Gonzalez
Toluca
Điểm 7.2
Franco Romero
Toluca
Điểm 7.2
Helinho
Toluca
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Los Angeles FC
6.2
David Martínez Morales
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Toluca
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Mohamed Matijevich Antonio
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marc Dos Santos
Dự bị
Toluca
22 Luis García12 Ronaldo Dimas18 David Shrem17 Brian García4 Bruno Méndez3 Antonio Briseño10 Jesús Ricardo Angulo29 Jorge Díaz35 Érick Gutiérrez
Los Angeles FC
12 Thomas Hasal31 Cabral Carter5 Ryan Porteous4 Eddie Segura45 Kenny Nielsen21 Ryan Raposo40 Sebastian Nava22 Jude Terry17 Jeremy Ebobisse
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 91: E. Segura lập công cho Los Angeles FC
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Toluca · 1 thắng0 hòaLos Angeles FC · 1 thắng
07/05/2026
Bán kết
Toluca
4 - 0
Los Angeles FC
TOL
30/04/2026
Bán kết
Los Angeles FC
2 - 1
Toluca
LAF
Phong độ & thống kê mùa giải
Toluca
5 trận gần nhất
BTTBB
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
THHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)