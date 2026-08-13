Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
9'
P. Musa — kiến tạo Kaick
FC Dallas
45+2'
F. Vinas — kiến tạo Helinho
Toluca
50'
E. Gutierrez — kiến tạo J. Gallardo
Toluca
Đồ thị diễn biến
TolucaHT 45'FC Dallas
Thống kê trận đấu
Toluca kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Érick Gutiérrez
Toluca
1 bàn
Federico Viñas
Toluca
1 bàn
Alexis Vega
Toluca
1 bàn
Petar Musa
FC Dallas
1 bàn
Helinho
Toluca
1 kiến tạo · điểm 8.2
Jesús Gallardo
Toluca
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Toluca
8.7
Érick GutiérrezMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Toluca
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ricardo Mohamed Matijevich Antonio
FC Dallas
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Eric Quill
Dự bị
Toluca
1 Hugo Gonzalez12 Ronaldo Dimas2 Diego Barbosa3 Antonio Briseño13 Luan25 Everardo López19 Santiago Simón10 Jesús Ricardo Angulo24 Fernando Arce Juárez
FC Dallas
30 Michael Collodi22 Alvaro Augusto5 Lalas Abubakar25 Sebastien Ibeagha6 Ran Binyamin27 Caleb Swann33 Clay Holstad12 Christian Cappis16 Nicholas Simmonds
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: A. Vega ghi bàn trên chấm phạt đền cho Toluca
Phút 9: P. Musa lập công cho FC Dallas (kiến tạo: Kaick)
Phút 47: F. Vinas lập công cho Toluca (kiến tạo: Helinho)
Phút 50: E. Gutierrez lập công cho Toluca (kiến tạo: J. Gallardo)
Phong độ & thống kê mùa giải
Toluca
5 trận gần nhất
TBTTB
FC Dallas
5 trận gần nhất
BTTHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)