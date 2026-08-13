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    Thống kê trận đấu Toluca 3-1 FC Dallas: E. Gutierrez tỏa sáng, Toluca giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn13/08/2026 11:07

    Toluca vượt qua FC Dallas với tỷ số 3-1. Érick Gutiérrez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    8'
    A. Vega(pen)
    Toluca
    9'
    P. Musa — kiến tạo Kaick
    FC Dallas
    45+2'
    F. Vinas — kiến tạo Helinho
    Toluca
    50'
    E. Gutierrez — kiến tạo J. Gallardo
    Toluca
    Thẻ phạt
    17'
    Ramiro
    FC Dallas
    33'
    F. Pereira
    Toluca
    78'
    O. Urhoghide
    FC Dallas
    79'
    R. Binyamin
    FC Dallas
    90+1'
    S. Sarver
    FC Dallas
    Đồ thị diễn biến
    TolucaHT 45'FC Dallas

    Thống kê trận đấu

    TolucaThống kêFC Dallas
    72%
    Kiểm soát bóng
    28%
    18
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    18
    2
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    1
    Toluca kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Érick Gutiérrez
    Érick Gutiérrez
    Toluca
    1 bàn
    Federico Viñas
    Federico Viñas
    Toluca
    1 bàn
    Alexis Vega
    Alexis Vega
    Toluca
    1 bàn
    Petar Musa
    Petar Musa
    FC Dallas
    1 bàn
    Helinho
    Helinho
    Toluca
    1 kiến tạo · điểm 8.2
    Jesús Gallardo
    Jesús Gallardo
    Toluca
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Toluca
    8.7
    Érick GutiérrezMOTM1 bàn
    8.2
    Helinho1 KT
    8
    Federico Viñas1 bàn
    7.9
    Alexis Vega1 bàn
    7.3
    Federico Pereira
    6.9
    Luis García
    6.9
    Brian García
    6.9
    Jesús Gallardo1 KT
    6.9
    Franco Romero
    6.7
    Bruno Méndez
    6.7
    Jorge Díaz
    6.7
    Jesús Ricardo Angulo
    6.6
    Pavel Pérez
    6.3
    Fernando Arce Juárez
    FC Dallas
    7.3
    Osaze Urhoghide
    6.9
    Petar Musa1 bàn
    6.7
    Kaick1 KT
    6.5
    Ramiro
    6.5
    Joaquín Valiente
    6.5
    Logan Farrington
    6.5
    Sam Sarver
    6.5
    Christian Cappis
    6.3
    Herman Johansson
    6.3
    Bernard Kamungo
    6.3
    Santiago Moreno
    6.3
    Ran Binyamin
    6.3
    Nicholas Simmonds
    6
    Jonathan Sirois
    5.9
    Shaq Moore
    5.9
    Nolan Norris

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Toluca
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ricardo Mohamed Matijevich Antonio
    FC Dallas
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Eric Quill
    22
    Luis García
    17
    Brian García
    4
    Bruno Méndez
    6
    Federico Pereira
    20
    Jesús Gallardo
    11
    Helinho
    5
    Franco Romero
    35
    Érick Gutiérrez
    9
    Alexis Vega
    16
    Federico Viñas
    29
    Jorge Díaz
    40
    Jonathan Sirois
    18
    Shaq Moore
    3
    Osaze Urhoghide
    32
    Nolan Norris
    14
    Herman Johansson
    55
    Kaick
    17
    Ramiro
    77
    Bernard Kamungo
    21
    Joaquín Valiente
    9
    Petar Musa
    23
    Logan Farrington
    Dự bị
    Toluca
    1 Hugo Gonzalez12 Ronaldo Dimas2 Diego Barbosa3 Antonio Briseño13 Luan25 Everardo López19 Santiago Simón10 Jesús Ricardo Angulo24 Fernando Arce Juárez
    FC Dallas
    30 Michael Collodi22 Alvaro Augusto5 Lalas Abubakar25 Sebastien Ibeagha6 Ran Binyamin27 Caleb Swann33 Clay Holstad12 Christian Cappis16 Nicholas Simmonds

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: A. Vega ghi bàn trên chấm phạt đền cho Toluca
    Phút 9: P. Musa lập công cho FC Dallas (kiến tạo: Kaick)
    Phút 47: F. Vinas lập công cho Toluca (kiến tạo: Helinho)
    Phút 50: E. Gutierrez lập công cho Toluca (kiến tạo: J. Gallardo)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Toluca
    5 trận gần nhất
    TBTTB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    1
    Thủng lưới
    FC Dallas
    5 trận gần nhất
    BTTHB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    3L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    4P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    5Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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