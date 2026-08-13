Thống kê trận đấu Toluca 3-1 FC Dallas: E. Gutierrez tỏa sáng, Toluca giành trọn 3 điểm

Toluca vượt qua FC Dallas với tỷ số 3-1. Érick Gutiérrez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.