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    Thống kê trận đấu Toronto FC 2-1 New England Revolution: N. Dorsch tỏa sáng, Toronto FC giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 08:39

    Toronto FC vượt qua New England Revolution với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    43'
    W. Sands(phản lưới)
    Toronto FC
    45+6'
    N. Dorsch — kiến tạo D. Mihailovic
    Toronto FC
    90'
    W. Harris — kiến tạo J. Harrison
    New England Revolution
    Thẻ phạt
    25'
    B. Raines
    New England Revolution
    74'
    W. Zimmerman
    Toronto FC
    76'
    D. Mihailovic
    Toronto FC
    Đồ thị diễn biến
    Toronto FCHT 45'New England Revolution

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 43: W. Sands phản lưới nhà, Toronto FC được hưởng bàn thắng
    Phút 51: N. Dorsch lập công cho Toronto FC (kiến tạo: D. Mihailovic)
    Phút 76: D. Mihailovic (Toronto FC) nhận thẻ đỏ, Toronto FC phải chơi thiếu người
    Phút 90: W. Harris lập công cho New England Revolution (kiến tạo: J. Harrison)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Toronto FC
    5 trận gần nhất
    THBHH
    18
    Trận
    3-8-7
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.3)
    32
    Thủng lưới
    New England Revolution
    5 trận gần nhất
    BBHTH

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140HBTTT
    2Inter Miami181152+1338HTTTT
    3New England Revolution18936+530BHTHB
    4Chicago Fire17926+929TBBTT
    11Columbus Crew18558-220HTBTH
    12Toronto FC18387-817HBHHB
    13Philadelphia Union184410-816TTTBH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Toronto FC 2-1 New England Revolution: N. Dorsch tỏa sáng, Toronto FC giành trọn 3 điểm
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