Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
43'
W. Sands(phản lưới)
Toronto FC
45+6'
N. Dorsch — kiến tạo D. Mihailovic
Toronto FC
90'
W. Harris — kiến tạo J. Harrison
New England Revolution
Thẻ phạt
25'
B. Raines
New England Revolution
Đồ thị diễn biến
Toronto FCHT 45'New England Revolution
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 43: W. Sands phản lưới nhà, Toronto FC được hưởng bàn thắng
Phút 51: N. Dorsch lập công cho Toronto FC (kiến tạo: D. Mihailovic)
Phút 76: D. Mihailovic (Toronto FC) nhận thẻ đỏ, Toronto FC phải chơi thiếu người
Phút 90: W. Harris lập công cho New England Revolution (kiến tạo: J. Harrison)
Phong độ & thống kê mùa giải
Toronto FC
5 trận gần nhất
THBHH
New England Revolution
5 trận gần nhất
BBHTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|+21
|40
|HBTTT
|2
|Inter Miami
|18
|11
|5
|2
|+13
|38
|HTTTT
|3
|New England Revolution
|18
|9
|3
|6
|+5
|30
|BHTHB
|4
|Chicago Fire
|17
|9
|2
|6
|+9
|29
|TBBTT
|…
|11
|Columbus Crew
|18
|5
|5
|8
|-2
|20
|HTBTH
|12
|Toronto FC
|18
|3
|8
|7
|-8
|17
|HBHHB
|13
|Philadelphia Union
|18
|4
|4
|10
|-8
|16
|TTTBH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)