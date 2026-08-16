Thống kê trận đấu Toronto FC 2-1 New England Revolution: N. Dorsch tỏa sáng, Toronto FC giành trọn 3 điểm

Toronto FC vượt qua New England Revolution với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.