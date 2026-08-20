Thống kê trận đấu Toronto FC 3-3 Charlotte: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Toronto FC và Charlotte chia điểm với tỷ số 3-3. Rodolfo Aloko là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.