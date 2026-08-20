Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
8'
R. Aloko — kiến tạo A. Westwood
Charlotte
13'
M. Cimermancic — kiến tạo J. Sargent
Toronto FC
20'
I. Toklomati — kiến tạo L. Abada
Charlotte
58'
H. Kessler — kiến tạo A. Westwood
Charlotte
76'
D. Salloi — kiến tạo T. Corbeanu
Toronto FC
90'
N. Dorsch — kiến tạo D. Etienne
Toronto FC
Thẻ phạt
85'
Matheus Pereira
Toronto FC
Đồ thị diễn biến
Toronto FCHT 45'Charlotte
Thống kê trận đấu
Toronto FCThống kêCharlotte
Charlotte vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Rodolfo Aloko
Charlotte
1 bàn
Henry Kessler
Charlotte
1 bàn
Niklas Dorsch
Toronto FC
1 bàn
Markus Cimermancic
Toronto FC
1 bàn
Idan Toklomati
Charlotte
1 bàn
Dániel Sallói
Toronto FC
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Toronto FC
7.3
Markus Cimermancic1 bàn
Charlotte
8.3
Rodolfo AlokoMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Toronto FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robin Fraser
Charlotte
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Dean Smith
Dự bị
Toronto FC
23 William Yarbrough12 Zane Monlouis19 Kobe Franklin44 Raheem Edwards78 Malik Henry3 Matheus Pereira11 Derrick Etienne99 Jules-Anthony Vilsaint17 Emilio Aristizábal
Charlotte
21 Tyler Miller14 Nathan Byrne4 Andrew Privett44 Morrison Agyemang17 Luca De La Torre28 Djibril Diani10 Allan Saint-Maximin7 Archie Goodwin25 Tyger Smalls
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: R. Aloko lập công cho Charlotte (kiến tạo: A. Westwood)
Phút 13: M. Cimermancic lập công cho Toronto FC (kiến tạo: J. Sargent)
Phút 20: I. Toklomati lập công cho Charlotte (kiến tạo: L. Abada)
Phút 56: W. Zimmerman (Toronto FC) nhận thẻ đỏ, Toronto FC phải chơi thiếu người
Phút 58: H. Kessler lập công cho Charlotte (kiến tạo: A. Westwood)
Phút 76: D. Salloi lập công cho Toronto FC (kiến tạo: T. Corbeanu)
Phút 90: N. Dorsch lập công cho Toronto FC (kiến tạo: D. Etienne)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Toronto FC · 1 thắng0 hòaCharlotte · 4 thắng
17/05/2026
Charlotte
3 - 1
Toronto FC
CHA
27/07/2025
Charlotte
2 - 0
Toronto FC
CHA
01/06/2025
Toronto FC
0 - 2
Charlotte
CHA
14/04/2024
Charlotte
3 - 2
Toronto FC
CHA
10/03/2024
Toronto FC
1 - 0
Charlotte
TF
Phong độ & thống kê mùa giải
Charlotte
5 trận gần nhất
HTBTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|19
|13
|4
|2
|+24
|43
|THBTT
|2
|Inter Miami
|19
|11
|5
|3
|+10
|38
|BHTTT
|3
|Chicago Fire
|18
|10
|2
|6
|+10
|32
|TTBBT
|4
|New England Revolution
|19
|9
|3
|7
|+4
|30
|BBHTH
|5
|Charlotte
|19
|8
|4
|7
|+4
|28
|TBTHT
|6
|FC Cincinnati
|19
|7
|6
|6
|+1
|27
|HTBTT
|…
|11
|Columbus Crew
|19
|5
|5
|9
|-4
|20
|BHTBT
|12
|Toronto FC
|19
|4
|8
|7
|-7
|20
|THBHH
|13
|Philadelphia Union
|19
|5
|4
|10
|-7
|19
|TTTTB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)