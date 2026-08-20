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    Thống kê trận đấu Toronto FC 3-3 Charlotte: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn20/08/2026 08:44

    Toronto FC và Charlotte chia điểm với tỷ số 3-3. Rodolfo Aloko là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    8'
    R. Aloko — kiến tạo A. Westwood
    Charlotte
    13'
    M. Cimermancic — kiến tạo J. Sargent
    Toronto FC
    20'
    I. Toklomati — kiến tạo L. Abada
    Charlotte
    58'
    H. Kessler — kiến tạo A. Westwood
    Charlotte
    76'
    D. Salloi — kiến tạo T. Corbeanu
    Toronto FC
    90'
    N. Dorsch — kiến tạo D. Etienne
    Toronto FC
    Thẻ phạt
    56'
    W. Zimmerman
    Toronto FC
    85'
    Matheus Pereira
    Toronto FC
    Đồ thị diễn biến
    Toronto FCHT 45'Charlotte

    Thống kê trận đấu

    Toronto FCThống kêCharlotte
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    15
    Dứt điểm
    13
    5
    Trúng đích
    9
    6
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    10
    0
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    2
    Charlotte vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Rodolfo Aloko
    Rodolfo Aloko
    Charlotte
    1 bàn
    Henry Kessler
    Henry Kessler
    Charlotte
    1 bàn
    Niklas Dorsch
    Niklas Dorsch
    Toronto FC
    1 bàn
    Markus Cimermancic
    Markus Cimermancic
    Toronto FC
    1 bàn
    Idan Toklomati
    Idan Toklomati
    Charlotte
    1 bàn
    Dániel Sallói
    Dániel Sallói
    Toronto FC
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Toronto FC
    7.9
    Niklas Dorsch1 bàn
    7.6
    Theo Corbeanu1 KT
    7.3
    Markus Cimermancic1 bàn
    6.9
    Benjamin Kuscevic
    6.9
    Josh Sargent1 KT
    6.7
    Luka Gavran
    6.7
    Derrick Etienne1 KT
    6.6
    Richie Laryea
    6.6
    Alonso Coello
    6.6
    Matheus Pereira
    6.5
    Dániel Sallói1 bàn
    6.3
    Jackson Gilman
    6.3
    Zane Monlouis
    5.9
    Walker Zimmerman
    Charlotte
    8.3
    Rodolfo AlokoMOTM1 bàn
    8.2
    Henry Kessler1 bàn
    7.3
    Ashley Westwood2 KT
    7
    Idan Toklomati1 bàn
    6.9
    Allan Saint-Maximin
    6.7
    Tim Ream
    6.7
    Luca De La Torre
    6.5
    Will Cleary
    6.5
    Pep Biel
    6.5
    Archie Goodwin
    6.3
    Kristijan Kahlina
    6.3
    Tyger Smalls
    6.2
    David Schnegg
    6.2
    Liel Abada1 KT
    6
    Brandt Bronico

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Toronto FC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robin Fraser
    Charlotte
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Dean Smith
    1
    Luka Gavran
    22
    Richie Laryea
    25
    Walker Zimmerman
    13
    Benjamin Kuscevic
    38
    Jackson Gilman
    14
    Alonso Coello
    6
    Niklas Dorsch
    7
    Theo Corbeanu
    71
    Markus Cimermancic
    20
    Dániel Sallói
    9
    Josh Sargent
    1
    Kristijan Kahlina
    35
    Will Cleary
    22
    Henry Kessler
    3
    Tim Ream
    23
    David Schnegg
    8
    Ashley Westwood
    16
    Pep Biel
    13
    Brandt Bronico
    37
    Rodolfo Aloko
    9
    Idan Toklomati
    11
    Liel Abada
    Dự bị
    Toronto FC
    23 William Yarbrough12 Zane Monlouis19 Kobe Franklin44 Raheem Edwards78 Malik Henry3 Matheus Pereira11 Derrick Etienne99 Jules-Anthony Vilsaint17 Emilio Aristizábal
    Charlotte
    21 Tyler Miller14 Nathan Byrne4 Andrew Privett44 Morrison Agyemang17 Luca De La Torre28 Djibril Diani10 Allan Saint-Maximin7 Archie Goodwin25 Tyger Smalls

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: R. Aloko lập công cho Charlotte (kiến tạo: A. Westwood)
    Phút 13: M. Cimermancic lập công cho Toronto FC (kiến tạo: J. Sargent)
    Phút 20: I. Toklomati lập công cho Charlotte (kiến tạo: L. Abada)
    Phút 56: W. Zimmerman (Toronto FC) nhận thẻ đỏ, Toronto FC phải chơi thiếu người
    Phút 58: H. Kessler lập công cho Charlotte (kiến tạo: A. Westwood)
    Phút 76: D. Salloi lập công cho Toronto FC (kiến tạo: T. Corbeanu)
    Phút 90: N. Dorsch lập công cho Toronto FC (kiến tạo: D. Etienne)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Toronto FC · 1 thắng0 hòaCharlotte · 4 thắng
    17/05/2026
    Charlotte
    3 - 1
    Toronto FC
    CHA
    27/07/2025
    Charlotte
    2 - 0
    Toronto FC
    CHA
    01/06/2025
    Toronto FC
    0 - 2
    Charlotte
    CHA
    14/04/2024
    Charlotte
    3 - 2
    Toronto FC
    CHA
    10/03/2024
    Toronto FC
    1 - 0
    Charlotte
    TF

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Toronto FC
    19
    Trận
    4-8-7
    T-H-B
    26
    Ghi (TB 1.4)
    33
    Thủng lưới
    Charlotte
    5 trận gần nhất
    HTBTT
    19
    Trận
    8-4-7
    T-H-B
    32
    Ghi (TB 1.7)
    28
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC191342+2443THBTT
    2Inter Miami191153+1038BHTTT
    3Chicago Fire181026+1032TTBBT
    4New England Revolution19937+430BBHTH
    5Charlotte19847+428TBTHT
    6FC Cincinnati19766+127HTBTT
    11Columbus Crew19559-420BHTBT
    12Toronto FC19487-720THBHH
    13Philadelphia Union195410-719TTTTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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