Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
41'
M. Moore — kiến tạo R. Bentancur
Tottenham
45'
D. Solanke — kiến tạo M. Moore
Tottenham
67'
K. Danso — kiến tạo M. Fernandes
Tottenham
82'
Savinho — kiến tạo A. Gray
Tottenham
85'
B. Davies — kiến tạo Savinho
Tottenham
87'
L. Jones — kiến tạo J. Rankin-Costello
Charlton
Thẻ phạt
24'
L. Bergvall (Foul)
Tottenham
39'
N. Jones (Unsportsmanlike conduct)
Charlton
Đồ thị diễn biến
TottenhamHT 45'Charlton
Thống kê trận đấu
TottenhamThống kêCharlton
Tottenham kiểm soát thế trận với 73% thời lượng cầm bóng; Tottenham vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mikey Moore
Tottenham
1 bàn · 1 kiến tạo
Savinho
Tottenham
1 bàn · 1 kiến tạo
Kevin Danso
Tottenham
1 bàn
Ben Davies
Tottenham
1 bàn
Dominic Solanke
Tottenham
1 bàn
Lloyd Jones
Charlton
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Tottenham
8.3
Mikey MooreMOTM1 bàn · 1 KT
Charlton
6.7
Joe Rankin-Costello1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Tottenham
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Roberto De Zerbi
Charlton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nathan Jones
Dự bị
Tottenham
39 Martin Dúbravka23 Pedro Porro4 Kevin Danso3 Andy Robertson37 Micky van de Ven8 Conor Gallagher17 Savinho9 Richarlison68 Luca Williams-Barnett
Charlton
20 Danny McNamara5 Lloyd Jones13 Arthur Okonkwo14 Sonny Carey6 Conor Coventry26 Joe Rankin-Costello32 Alan Mwamba11 Miles Leaburn53 Bradley Tagoe
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 41: M. Moore lập công cho Tottenham (kiến tạo: R. Bentancur)
Phút 45: D. Solanke lập công cho Tottenham (kiến tạo: M. Moore)
Phút 67: K. Danso lập công cho Tottenham (kiến tạo: M. Fernandes)
Phút 82: Savinho lập công cho Tottenham (kiến tạo: A. Gray)
Phút 85: B. Davies lập công cho Tottenham (kiến tạo: Savinho)
Phút 87: L. Jones lập công cho Charlton (kiến tạo: J. Rankin-Costello)
Phong độ & thống kê mùa giải
Tottenham
5 trận gần nhất
TBHTH
Charlton
5 trận gần nhất
BTTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)