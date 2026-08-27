Thống kê trận đấu Tottenham 5-1 Charlton: Sávio ghi bàn và kiến tạo, Tottenham giành vé đi tiếp

Tottenham giành chiến thắng đậm 5-1 trước Charlton. Mikey Moore là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.