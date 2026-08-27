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    Thống kê trận đấu Tottenham 5-1 Charlton: Sávio ghi bàn và kiến tạo, Tottenham giành vé đi tiếp

    Đại Ngàn27/08/2026 03:41

    Tottenham giành chiến thắng đậm 5-1 trước Charlton. Mikey Moore là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    41'
    M. Moore — kiến tạo R. Bentancur
    Tottenham
    45'
    D. Solanke — kiến tạo M. Moore
    Tottenham
    67'
    K. Danso — kiến tạo M. Fernandes
    Tottenham
    82'
    Savinho — kiến tạo A. Gray
    Tottenham
    85'
    B. Davies — kiến tạo Savinho
    Tottenham
    87'
    L. Jones — kiến tạo J. Rankin-Costello
    Charlton
    Thẻ phạt
    24'
    L. Bergvall (Foul)
    Tottenham
    39'
    N. Jones (Unsportsmanlike conduct)
    Charlton
    45+2'
    R. Apter (Foul)
    Charlton
    Đồ thị diễn biến
    TottenhamHT 45'Charlton

    Thống kê trận đấu

    TottenhamThống kêCharlton
    73%
    Kiểm soát bóng
    27%
    20
    Dứt điểm
    6
    11
    Trúng đích
    4
    11
    Phạt góc
    6
    5
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    6
    Tottenham kiểm soát thế trận với 73% thời lượng cầm bóng; Tottenham vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mikey Moore
    Mikey Moore
    Tottenham
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Savinho
    Savinho
    Tottenham
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Kevin Danso
    Kevin Danso
    Tottenham
    1 bàn
    Ben Davies
    Ben Davies
    Tottenham
    1 bàn
    Dominic Solanke
    Dominic Solanke
    Tottenham
    1 bàn
    Lloyd Jones
    Lloyd Jones
    Charlton
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Tottenham
    8.3
    Mikey MooreMOTM1 bàn · 1 KT
    8.2
    Savinho1 bàn · 1 KT
    8
    Kevin Danso1 bàn
    7.9
    Jan Paul van Hecke
    7.3
    Ben Davies1 bàn
    7.3
    Dominic Solanke1 bàn
    7.2
    Destiny Udogie
    7.2
    Rodrigo Bentancur1 KT
    7.2
    Mateus Fernandes1 KT
    6.9
    Mathys Tel
    6.5
    Archie Gray1 KT
    6.5
    Luca Williams-Barnett
    6.3
    Lucas Bergvall
    6.3
    Micky van de Ven
    6.3
    Pedro Porro
    6.2
    Antonín Kinský
    Charlton
    7.2
    Lloyd Jones1 bàn
    6.9
    Timothy Ouma
    6.7
    Joe Rankin-Costello1 KT
    6.3
    Collins Sichenje
    6.3
    Billy Koumetio
    6.3
    Greg Docherty
    6.3
    Robert Apter
    6.3
    Alan Mwamba
    6.2
    Millenic Alli
    6.2
    Micah Mbick
    6.2
    Miles Leaburn
    5.9
    Harvey Knibbs
    5.6
    Nathan Asiimwe
    5.2
    Ivan Mesík
    5.2
    Danny McNamara
    4.5
    Tiernan Brooks

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Tottenham
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Roberto De Zerbi
    Charlton
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nathan Jones
    31
    Antonín Kinský
    14
    Archie Gray
    6
    Jan Paul van Hecke
    33
    Ben Davies
    13
    Destiny Udogie
    15
    Lucas Bergvall
    30
    Rodrigo Bentancur
    18
    Mateus Fernandes
    47
    Mikey Moore
    19
    Dominic Solanke
    11
    Mathys Tel
    21
    Tiernan Brooks
    31
    Nathan Asiimwe
    28
    Collins Sichenje
    12
    Billy Koumetio
    18
    Ivan Mesík
    16
    Timothy Ouma
    10
    Greg Docherty
    30
    Robert Apter
    8
    Harvey Knibbs
    19
    Millenic Alli
    33
    Micah Mbick
    Dự bị
    Tottenham
    39 Martin Dúbravka23 Pedro Porro4 Kevin Danso3 Andy Robertson37 Micky van de Ven8 Conor Gallagher17 Savinho9 Richarlison68 Luca Williams-Barnett
    Charlton
    20 Danny McNamara5 Lloyd Jones13 Arthur Okonkwo14 Sonny Carey6 Conor Coventry26 Joe Rankin-Costello32 Alan Mwamba11 Miles Leaburn53 Bradley Tagoe

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 41: M. Moore lập công cho Tottenham (kiến tạo: R. Bentancur)
    Phút 45: D. Solanke lập công cho Tottenham (kiến tạo: M. Moore)
    Phút 67: K. Danso lập công cho Tottenham (kiến tạo: M. Fernandes)
    Phút 82: Savinho lập công cho Tottenham (kiến tạo: A. Gray)
    Phút 85: B. Davies lập công cho Tottenham (kiến tạo: Savinho)
    Phút 87: L. Jones lập công cho Charlton (kiến tạo: J. Rankin-Costello)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Tottenham
    5 trận gần nhất
    TBHTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Charlton
    5 trận gần nhất
    BTTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham3 bàn
    2C. EvansC. EvansFleetwood Town3 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff3 bàn
    4H. LeonardH. LeonardPeterborough3 bàn
    5J. BowenJ. BowenWest Ham2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1J. AnthonyJ. AnthonyBrentford3 kiến tạo
    2B. WoodsB. WoodsPeterborough2 kiến tạo
    3L. BillingtonL. BillingtonCrewe2 kiến tạo
    4M. HelmM. HelmFleetwood Town2 kiến tạo
    5H. WhiteH. WhitePlymouth2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Tottenham 5-1 Charlton: Sávio ghi bàn và kiến tạo, Tottenham giành vé đi tiếp
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