Thống kê trận đấu Tottenham Hotspur 1-1 Getafe: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
65'
Alberto Risco — kiến tạo Francisco Burgos
Getafe
70'
Conor Gallagher
Tottenham Hotspur
Đồ thị diễn biến
Tottenham HotspurHT 45'Getafe
Thống kê trận đấu
Tottenham HotspurThống kêGetafe
Tottenham Hotspur kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Tottenham Hotspur vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Conor Gallagher
Tottenham Hotspur
1 bàn
Alberto Risco
Getafe
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Tottenham Hotspur
1 Guglielmo Vicario25 Kota Takai43 Jamie Paul Donley44 Dane Scarlett59 Minhyeok Yang66 Malachi Hardy78 Harry Byrne
Getafe
1 Jiri Letacek6 Mario Martín8 Ramón Terrats9 Borja Mayoral15 Curro Burgos16 Davinchi17 Kiko Femenía24 Zaid Romero31 Ibrahima Danfakha
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 65: Alberto Risco lập công cho Getafe (kiến tạo: Francisco Burgos)
Phút 70: Conor Gallagher lập công cho Tottenham Hotspur
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Tottenham Hotspur · 0 thắng0 hòaGetafe · 1 thắng
26/10/2007
Tottenham Hotspur
1 - 2
Getafe
GET
Phong độ & thống kê mùa giải
Tottenham Hotspur
5 trận gần nhất
HTTTB
Getafe
5 trận gần nhất
HBTBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)