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    Thống kê trận đấu Tottenham Hotspur 1-1 Getafe: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 22:41

    Tottenham Hotspur và Getafe chia điểm với tỷ số 1-1. Mathys Tel là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.47. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    65'
    Alberto Risco — kiến tạo Francisco Burgos
    Getafe
    70'
    Conor Gallagher
    Tottenham Hotspur
    Thẻ phạt
    49'
    E. Drammeh
    Getafe
    Đồ thị diễn biến
    Tottenham HotspurHT 45'Getafe

    Thống kê trận đấu

    Tottenham HotspurThống kêGetafe
    66%
    Kiểm soát bóng
    34%
    13
    Dứt điểm
    5
    6
    Trúng đích
    1
    4
    Phạt góc
    1
    7
    Phạm lỗi
    13
    2
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    5
    Tottenham Hotspur kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Tottenham Hotspur vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Conor Gallagher
    Conor Gallagher
    Tottenham Hotspur
    1 bàn
    Alberto Risco
    Alberto Risco
    Getafe
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Tottenham Hotspur
    6.47
    Mathys TelMOTM
    6.46
    Richarlison
    6.46
    Mikey Moore
    6.45
    Conor Gallagher1 bàn
    6.44
    Lucas Bergvall
    6.37
    Sandro Tonali
    6.34
    Jan Paul van Hecke
    6.28
    Ben Davies
    6.26
    Andrew Robertson
    6.26
    Archie Gray
    6.12
    Antonín Kinský
    Getafe
    6.46
    Martín Satriano
    6.42
    Alberto Risco1 bàn
    6.37
    Andrés García
    6.37
    Orel Mangala
    6.26
    Dakonam Djené
    6.26
    Abdel Abqar
    6.26
    Jorge Montes
    6.12
    David Soria

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Tottenham Hotspur
    Sơ đồ
    Getafe
    Sơ đồ
    31
    Antonín Kinský
    14
    Archie Gray
    6
    Jan Paul van Hecke
    33
    Ben Davies
    3
    Andrew Robertson
    15
    Lucas Bergvall
    16
    Sandro Tonali
    8
    Conor Gallagher
    47
    Mikey Moore
    9
    Richarlison
    11
    Mathys Tel
    13
    David Soria
    2
    Dakonam Djené
    3
    Abdel Abqar
    27
    Mohamed Hamdoune
    33
    Jorge Montes
    21
    Andrés García
    23
    Orel Mangala
    28
    Alberto Risco
    30
    Ebrahima Drammeh
    10
    Martín Satriano
    29
    Marcos Pachón
    Dự bị
    Tottenham Hotspur
    1 Guglielmo Vicario25 Kota Takai43 Jamie Paul Donley44 Dane Scarlett59 Minhyeok Yang66 Malachi Hardy78 Harry Byrne
    Getafe
    1 Jiri Letacek6 Mario Martín8 Ramón Terrats9 Borja Mayoral15 Curro Burgos16 Davinchi17 Kiko Femenía24 Zaid Romero31 Ibrahima Danfakha

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 65: Alberto Risco lập công cho Getafe (kiến tạo: Francisco Burgos)
    Phút 70: Conor Gallagher lập công cho Tottenham Hotspur

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Tottenham Hotspur · 0 thắng0 hòaGetafe · 1 thắng
    26/10/2007
    Tottenham Hotspur
    1 - 2
    Getafe
    GET

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Tottenham Hotspur
    5 trận gần nhất
    HTTTB
    Getafe
    5 trận gần nhất
    HBTBT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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