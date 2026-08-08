Thống kê trận đấu Tottenham Hotspur 1-1 Getafe: Hai đội chia điểm

Tottenham Hotspur và Getafe chia điểm với tỷ số 1-1. Mathys Tel là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.47. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.