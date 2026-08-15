Thống kê trận đấu
Tottenham HotspurThống kêTSG Hoffenheim
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mikey Moore
Tottenham Hotspur
2 bàn
Richarlison
Tottenham Hotspur
1 bàn
Mathys Tel
Tottenham Hotspur
2 kiến tạo · điểm 7.08
Andrew Robertson
Tottenham Hotspur
1 kiến tạo · điểm 6.98
Antonín Kinský
Tottenham Hotspur
Điểm 7.33
Albian Hajdari
TSG Hoffenheim
Điểm 7.27
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Tottenham Hotspur
25 Kota Takai40 Brandon Austin43 Jamie Paul Donley49 Tyrese Hall66 Malachi Hardy72 Reiss Elliott-Parris78 Harry Byrne84 Miracle Adewole
TSG Hoffenheim
2 Robin Hranac8 Patrick Wimmer9 Max Moerstedt15 Valentin Gendrey20 Bambasé Conté24 Alessandro Vogt28 Koki Machida29 Natnael Abraha32 Cajetan Lenz
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Tottenham Hotspur · 1 thắng0 hòaTSG Hoffenheim · 0 thắng
24/01/2025
TSG Hoffenheim
2 - 3
Tottenham Hotspur
TH
Phong độ & thống kê mùa giải
Tottenham Hotspur
5 trận gần nhất
THTTT
TSG Hoffenheim
5 trận gần nhất
BBTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)