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    Thống kê trận đấu Tottenham Hotspur 3-0 TSG Hoffenheim: Tottenham Hotspur thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn15/08/2026 22:53

    Tottenham Hotspur giành chiến thắng đậm 3-0 trước TSG Hoffenheim. Mikey Moore là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Thống kê trận đấu

    Tottenham HotspurThống kêTSG Hoffenheim
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    10
    Dứt điểm
    10
    5
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    4
    6
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mikey Moore
    Mikey Moore
    Tottenham Hotspur
    2 bàn
    Richarlison
    Richarlison
    Tottenham Hotspur
    1 bàn
    Mathys Tel
    Mathys Tel
    Tottenham Hotspur
    2 kiến tạo · điểm 7.08
    Andrew Robertson
    Andrew Robertson
    Tottenham Hotspur
    1 kiến tạo · điểm 6.98
    Antonín Kinský
    Antonín Kinský
    Tottenham Hotspur
    Điểm 7.33
    Albian Hajdari
    Albian Hajdari
    TSG Hoffenheim
    Điểm 7.27

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Tottenham Hotspur
    7.46
    Mikey MooreMOTM2 bàn
    7.33
    Antonín Kinský
    7.23
    Jan Paul van Hecke
    7.09
    Archie Gray
    7.08
    Mathys Tel2 KT
    7.05
    Conor Gallagher
    6.98
    Andrew Robertson1 KT
    6.97
    Richarlison1 bàn
    6.95
    Lucas Bergvall
    6.95
    Sandro Tonali
    6.78
    Marcos Senesi
    TSG Hoffenheim
    7.27
    Albian Hajdari
    6.96
    Oliver Baumann
    6.66
    Nathan De Cat
    6.63
    Wouter Burger
    6.6
    Ozan Kabak
    6.59
    Adam Hlozek
    6.58
    Leon Avdullahu
    6.5
    Tim Lemperle
    6.48
    Adam Daghim
    6.46
    Vladimír Coufal
    6.32
    Bernardo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Tottenham Hotspur
    Sơ đồ
    TSG Hoffenheim
    Sơ đồ
    31
    Antonín Kinský
    14
    Archie Gray
    6
    Jan Paul van Hecke
    5
    Marcos Senesi
    3
    Andrew Robertson
    16
    Sandro Tonali
    15
    Lucas Bergvall
    47
    Mikey Moore
    8
    Conor Gallagher
    11
    Mathys Tel
    9
    Richarlison
    1
    Oliver Baumann
    34
    Vladimír Coufal
    5
    Ozan Kabak
    21
    Albian Hajdari
    13
    Bernardo
    18
    Wouter Burger
    7
    Leon Avdullahu
    17
    Nathan De Cat
    10
    Adam Hlozek
    14
    Adam Daghim
    19
    Tim Lemperle
    Dự bị
    Tottenham Hotspur
    25 Kota Takai40 Brandon Austin43 Jamie Paul Donley49 Tyrese Hall66 Malachi Hardy72 Reiss Elliott-Parris78 Harry Byrne84 Miracle Adewole
    TSG Hoffenheim
    2 Robin Hranac8 Patrick Wimmer9 Max Moerstedt15 Valentin Gendrey20 Bambasé Conté24 Alessandro Vogt28 Koki Machida29 Natnael Abraha32 Cajetan Lenz

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Tottenham Hotspur · 1 thắng0 hòaTSG Hoffenheim · 0 thắng
    24/01/2025
    TSG Hoffenheim
    2 - 3
    Tottenham Hotspur
    TH

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Tottenham Hotspur
    5 trận gần nhất
    THTTT
    TSG Hoffenheim
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Tottenham Hotspur 3-0 TSG Hoffenheim: Tottenham Hotspur thắng đậm thuyết phục
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