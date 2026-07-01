Thống kê trận đấu Trabzonspor 0-1 Al Sadd: Roberto Firmino tỏa sáng, Al Sadd giành trọn 3 điểm

Al Sadd vượt qua Trabzonspor với tỷ số 1-0. Paulo Otávio là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.83. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.