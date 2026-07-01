Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
35'
Roberto Firmino(pen)
Al Sadd
Đồ thị diễn biến
TrabzonsporHT 45'Al Sadd
Thống kê trận đấu
TrabzonsporThống kêAl Sadd
Trabzonspor kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, nhưng Trabzonspor lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Roberto Firmino
Al Sadd
1 bàn
Paulo Otávio
Al Sadd
Điểm 7.83
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al Sadd
6.55
Abdullah Badr Al-Yazidi
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Trabzonspor
1 Ahmet Yıldırım4 Samet Akaydin6 Batista Mendy7 Mustafa Eskihellaç9 Metehan Mimaroğlu11 Ozan Tufan14 Umut Nayir17 Ruslan Malinovskyi19 René Mitongo
Al Sadd
2 Pedro Miguel4 Mohamed Camara7 Akram Afif10 Hasan Al-Haydos11 Giovani12 Yusuf Abdurisag13 Abdullah Badr Al-Yazidi17 Cristo González22 Meshaal Barsham
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 35: Roberto Firmino ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al Sadd
Phong độ & thống kê mùa giải
Trabzonspor
5 trận gần nhất
BB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)