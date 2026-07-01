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    Thống kê trận đấu Trabzonspor 0-1 Al Sadd: Roberto Firmino tỏa sáng, Al Sadd giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 00:47

    Al Sadd vượt qua Trabzonspor với tỷ số 1-0. Paulo Otávio là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.83. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    35'
    Roberto Firmino(pen)
    Al Sadd
    Thẻ phạt
    40'
    Tarek Salman
    Al Sadd
    42'
    Stefan Savic
    Trabzonspor
    65'
    Samet Akaydin
    Trabzonspor
    Đồ thị diễn biến
    TrabzonsporHT 45'Al Sadd

    Thống kê trận đấu

    TrabzonsporThống kêAl Sadd
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    7
    Dứt điểm
    5
    3
    Trúng đích
    2
    8
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    14
    4
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    3
    Trabzonspor kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, nhưng Trabzonspor lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Roberto Firmino
    Roberto Firmino
    Al Sadd
    1 bàn
    Paulo Otávio
    Paulo Otávio
    Al Sadd
    Điểm 7.83

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Trabzonspor
    6.77
    Stefan Savic
    6.76
    Sidny Lopes Cabral
    6.74
    Wagner Pina
    6.72
    Ozan Tufan
    6.65
    Metehan Mimaroğlu
    6.62
    Umut Nayir
    6.61
    Melih Kabasakal
    6.6
    Ruslan Malinovskyi
    6.56
    Benjamin Bouchouari
    6.55
    Cenk Özkacar
    6.52
    Ernest Muci
    6.5
    Ahmet Yıldırım
    6.44
    Batista Mendy
    6.42
    Noah Jose Saviolo
    6.4
    Tim Jabol-Folcarelli
    6.4
    Aral Şimşir
    6.33
    André Onana
    6.33
    O. Ertem
    6.28
    Samet Akaydin
    6.19
    Mustafa Eskihellaç
    6.19
    Chibuike Nwaiwu
    6.06
    Paul Onuachu
    Al Sadd
    7.83
    Paulo OtávioMOTM
    7.43
    Roberto Firmino1 bàn
    7
    Claudinho
    6.89
    Saad Al-Sheeb
    6.79
    Guilherme
    6.67
    Abdessamed Bounacer
    6.66
    Mohamed Camara
    6.63
    Rafa Mujica
    6.63
    Meshaal Barsham
    6.57
    Mahdi Al-Mejaba
    6.55
    Abdullah Badr Al-Yazidi
    6.53
    Akram Afif
    6.5
    Pedro Miguel
    6.47
    Hashim Ali
    6.46
    Younes El Hannach
    6.46
    Cristo González
    6.45
    Tarek Salman
    6.44
    Agustín Soria

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Trabzonspor
    Sơ đồ 4-4-2
    Al Sadd
    Sơ đồ 4-2-3-1
    24
    André Onana
    20
    Wagner Pina
    27
    Chibuike Nwaiwu
    15
    Stefan Savic
    55
    Sidny Lopes Cabral
    70
    Noah Jose Saviolo
    26
    Tim Jabol-Folcarelli
    8
    Benjamin Bouchouari
    58
    Aral Şimşir
    10
    Ernest Muci
    30
    Paul Onuachu
    1
    Saad Al-Sheeb
    3
    Younes El Hannach
    5
    Tarek Salman
    81
    Abdessamed Bounacer
    6
    Paulo Otávio
    18
    Guilherme
    33
    Claudinho
    80
    Agustín Soria
    9
    Roberto Firmino
    23
    Hashim Ali
    19
    Rafa Mujica
    Dự bị
    Trabzonspor
    1 Ahmet Yıldırım4 Samet Akaydin6 Batista Mendy7 Mustafa Eskihellaç9 Metehan Mimaroğlu11 Ozan Tufan14 Umut Nayir17 Ruslan Malinovskyi19 René Mitongo
    Al Sadd
    2 Pedro Miguel4 Mohamed Camara7 Akram Afif10 Hasan Al-Haydos11 Giovani12 Yusuf Abdurisag13 Abdullah Badr Al-Yazidi17 Cristo González22 Meshaal Barsham

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 35: Roberto Firmino ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al Sadd

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Trabzonspor
    5 trận gần nhất
    BB
    Al Sadd
    5 trận gần nhất
    TB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Trabzonspor 0-1 Al Sadd: Roberto Firmino tỏa sáng, Al Sadd giành trọn 3 điểm
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